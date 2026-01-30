Thủ tướng đề nghị Texhong mở rộng đầu tư chiều sâu vào dệt may và các lĩnh vực khác

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 30/01/2026
Hà Lê
30/01/2026, 15:33
Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Texhong Hồng Thiên Chúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn mở rộng đầu tư chiều sâu tại Việt Nam, đẩy mạnh khoa học công nghệ, sản xuất xanh và chuyển đổi số, đồng thời nghiên cứu tổ chức các show diễn thời trang tầm quốc tế trong giai đoạn tới, phù hợp
Ngày 30/1, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp ông Hồng Thiên Chúc, Chủ tịch Tập đoàn Texhong (Trung Quốc). Chúc mừng Tập đoàn Texhong đã đầu tư hiệu quả tại Việt Nam những năm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đang phát triển tốt đẹp, là môi trường rất thuận lợi để Texhong hợp tác, đầu tư vào Việt Nam; mong muốn Texhong mở rộng đầu tư sản xuất nguyên phụ liệu tại Việt Nam; tổ chức các show diễn thời trang mang tầm quốc tế tại Việt Nam; tiếp tục mở rộng Khu công nghiệp Hải Hà.
Đặc biệt Texhong đầu tư chiều sâu vào Việt Nam, nhất là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sản xuất xanh, quản trị thông minh, sử dụng tri thức, kiến thức khoa học công nghệ nhiều hơn là sử dụng lao động, nguyên liệu, đất đai, qua đó góp phần tối ưu hóa hoạt động của Tập đoàn.
Chủ tịch Tập đoàn Texhong Hồng Thiên Chúc cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp, cũng như sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua đối với sự hợp tác, đầu tư của Texhong tại Việt Nam.
Nhờ đó, Texhong đã đầu tư vào Việt Nam gần 2 tỷ USD, góp phần vào phát triển ở các tỉnh Quảng Ninh và Đồng Nai, kêu gọi 34 doanh nghiệp Trung Quốc vào đầu tư 3 tỷ USD, thu hút 16.000 lao động Việt Nam; xây dựng hệ sinh thái sản xuất dệt may tại Khu công nghiệp Hải Hà (Quảng Ninh) trở thành khâu quan trọng trong chuỗi sản xuất của thế giới.
Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Hồng Thiên Chúc cho biết Tập đoàn Texhong quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư tại Khu công nghiệp qua biên giới tại Quảng Ninh, phát triển năng lượng, đầu tư vào Trung tâm dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển công nghiệp nhôm…
Trước mắt, Texhong sẽ mời các chuyên gia và đạo diễn sang làm việc với tỉnh Quảng Ninh để nghiên cứu tổ chức sự kiện tại Hạ Long, góp phần phát triển du lịch Quảng Ninh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng chiến lược phát triển của Texhong phải phù hợp chiến lược phát triển của Việt Nam mới cộng hưởng, tạo hiệu quả. Thủ tướng hoan nghênh Texhong mở rộng quy mô đầu tư sang các lĩnh vực khác, nhất là cơ sở dữ liệu, năng lượng sạch…
Trước mắt, Texhong cần phát huy thành quả đạt được là ngành dệt may tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam, cụ thể là doanh nghiệp ở Quảng Ninh, Đồng Nai tham gia chuỗi giá trị này. Trong đó, Tập đoàn cần tập trung đầu tư vào sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành dệt may để phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, góp phần giúp Việt Nam nội địa hóa ngành dệt may.
Thủ tướng cho biết Việt Nam, bao gồm cả Quảng Ninh có nhiều tiềm năng phù hợp với nhu cầu hợp tác, đầu tư của Texhong, các bên liên quan đang thúc đẩy đầu tư khu kinh tế qua biên giới, nghiên cứu mở thêm cửa khẩu, đầu tư xây dựng thêm cầu, đường, nâng cấp tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc.
Thủ tướng tin tưởng, Tập đoàn Texhong sẽ gặt hái thành công tại Việt Nam với kết quả năm sau cao hơn năm trước, góp phần thúc đẩy, hiện thực hóa các cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, vì sự phát triển của mỗi nước, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân hai nước, vun đắp, củng cố quan hệ Việt Nam – Trung Quốc ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sang chúc mừng thành công Đại hội XIV. Hai bên khẳng định coi trọng quan hệ hai Đảng, hai nước; thống nhất củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác thực chất, tạo động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Theo số liệu, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở 34 tỉnh, thành phố là 975 người.
Sáng 30/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 27 địa phương, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương....
Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga, những người làm báo tiếp tục giữ vững ngọn lửa nghề, bản lĩnh chính trị và tinh thần đổi mới; đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nhiệm vụ chính trị.
Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển là nhiệm vụ lâu dài của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc giữ vai trò nòng cốt trong công tác vận động quần chúng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế.
