Bốn vấn đề cần xem xét trong trao đổi quốc tế về kết quả giảm phát thải và tín chỉ carbon
Tùng Dương
29/09/2025, 13:44
Các khoản đầu tư giảm phát thải, tạo tín chỉ carbon cần đi kèm với cơ chế duy trì và được phép trao đổi quốc tế, từ đó tạo nguồn thu để tái đầu tư sản xuất. Việc xây dựng Nghị định về trao đổi quốc tế kết quả giảm phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa quốc gia và doanh nghiệp, đồng thời mở cơ chế khuyến khích tham gia...
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang chủ trì xây dựng dự thảo
Nghị định về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ
carbon theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Tại hội thảo tham vấn đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn
trong nước về nội dung liên quan đến việc trao đổi kết quả giảm nhẹ phát thải
khí nhà kính và tín chỉ carbon với quốc tế vừa diễn ra, các đơn vị, doanh nghiệp nhấn mạnh nhu cầu mua- bán kết
quả giảm phát thải, tín chỉ carbon khá lớn. Do đó, Nghị định mới ra đời được kỳ vọng sẽ
tạo hành lang pháp lý cho hoạt động này.
Cùng với việc chia sẻ nhu cầu tham gia thị trường tín chỉ carbon, các doanh nghiệp cũng đề xuất cơ chế phù hợp để tạo thuận lợi, các sáng kiến nhằm tăng cường kết nối cung- cầu tín chỉ và chính sách hỗ trợ cho hoạt động giảm phát thải, tạo tín chỉ tại Việt Nam trong thời gian tới...
Đại diện cơ quan soạn thảo, ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục
trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho rằng từ góc độ quốc gia, hoạt động trao đổi quốc
tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon cần được xem xét trên 4 khía cạnh.
Thứ nhất, đảm bảo thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam về
giảm phát thải khí nhà kính theo Báo cáo Đóng góp do quốc gia tự quyết định
(NDC). Thị trường quốc tế sẽ có yêu cầu về điều chỉnh tương ứng, nghĩa là các
lượng tín chỉ carbon từ Việt Nam đưa ra nước ngoài sẽ được tính cho NDC của quốc
gia đối tác. Do đó, cần tránh tình trạng bán quá nhiều dẫn đến không đủ nguồn lực
thực hiện cam kết trong nước.
Thứ hai, ổn định thị trường carbon trong nước. Hiện nay, Bộ
Tài chính đang xây dựng Nghị định về sàn giao dịch carbon và dự kiến, sàn sẽ vận
hành vào cuối năm nay. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp được phép bù trừ tối
đa 30% hạn ngạch phát thải khí nhà kính bằng tín chỉ carbon. Vì vậy, khi cho
phép giao dịch quốc tế, cần cân nhắc giữ lại lượng tín chỉ đủ cho thị trường
trong nước, tránh rủi ro đầu cơ hoặc khan hiếm tín chỉ.
Thứ ba, cần quản lý thuế, phí và lệ phí trong giao dịch quốc
tế. Nếu không có cơ chế tính toán và kiểm soát chặt chẽ, Việt Nam có thể thất
thoát nguồn thu quan trọng từ hoạt động này.
Thứ tư, cần đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp trong nước khi tham
gia các cam kết quốc tế về giảm phát thải, như cơ chế CORSIA trong ngành hàng
không hay cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) từ Liên minh châu Âu hay Mỹ,
Anh... Nếu lượng tín chỉ carbon trong nước không đáp ứng được, doanh nghiệp sẽ
phải mua tín chỉ từ nước ngoài với giá cao hơn.
Cũng theo Cục Biến đổi khí hậu, từ góc độ doanh
nghiệp, các khoản đầu tư giảm phát thải, tạo ra tín chỉ carbon cần đi kèm với
cơ chế duy trì và được phép trao đổi quốc tế, từ đó tạo nguồn thu để tái đầu tư
sản xuất. Vì thế, việc xây dựng Nghị định phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa quốc
gia và doanh nghiệp, đồng thời mở ra cơ chế khuyến khích tham gia mạnh mẽ hơn.
Liên quan đến định hướng quản lý hoạt động trao đổi kết quả
giảm nhẹ và tín chỉ carbon, Cục biến đổi khí hậu cho biết quy định về chuyển
giao quốc tế sẽ có 2 cách tiếp cận chính. Cụ thể, các trao đổi trong khuôn khổ
thực hiện Thỏa thuận Paris (quy định theo Điều 6.2, 6.4) và các trao đổi ngoài
khuôn khổ Thỏa thuận Paris theo cơ chế tự nguyện.
Việc trao đổi tín chỉ giữa
các bên cần thống nhất, minh bạch thông qua văn bản chấp thuận chuyển giao quốc
tế. Các dự án theo cơ chế tự nguyện được khuyến khích đầu tư nhưng vẫn phải có
cơ chế quản lý phù hợp và phải đảm bảo cho mục tiêu giảm phát thải của quốc
gia.
Trong dự thảo Nghị định, Cục Biến đổi khí hậu đang cân nhắc
đề xuất tỷ lệ chuyển giao kết quả giảm nhẹ và tín chỉ carbon từ của các biện
pháp giảm phát thải khí nhà kính ra quốc tế có sự khác nhau dựa trên mức độ ưu
tiên cho mục tiêu NDC trong nước và phân loại theo các danh mục có/không có yêu
cầu điều chỉnh tương ứng với đối tác quốc tế. Lượng kết quả giảm nhẹ phát thải
khí nhà kính, tín chỉ còn lại vẫn là nguồn cung hàng hóa cho thị trường carbon
trong nước.
