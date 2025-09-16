Bước tiến hợp tác giảm phát thải khí nhà kính, phát triển dự án tín chỉ carbon Việt Nam và Singapore

Thỏa thuận thiết lập khuôn khổ pháp lý song phương ràng buộc, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam phát triển dự án giảm phát thải khí nhà kính. Điều này đồng nghĩa các tín chỉ carbon tạo ra từ các dự án này sẽ được công nhận và chuyển giao cho Singapore, mở cơ hội cho Việt Nam tham gia thị trường carbon quốc tế...

Ngày 16/9/2025, Chính phủ Việt Nam và Singapore chính thức ký kết Thỏa thuận thực hiện theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Lễ ký kết được thực hiện trực tuyến giữa Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, ông Trần Đức Thắng, và Bộ trưởng Bộ Môi trường và Bền vững Singapore, bà Grace Fu.

Việc ký kết thỏa thuận này không chỉ đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ của cả hai bên trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Thỏa thuận thiết lập một khuôn khổ pháp lý song phương ràng buộc, tạo điều kiện cho các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam phát triển các dự án giảm phát thải khí nhà kính. Điều này đồng nghĩa với việc các tín chỉ carbon được tạo ra từ các dự án này sẽ được công nhận và chuyển giao cho Singapore, mở ra cơ hội cho Việt Nam tham gia vào thị trường carbon quốc tế.

Tại buổi ký kết, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh rằng Thỏa thuận hai bên ký kết hôm nay chính là cơ sở pháp lý song phương để các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đăng ký dự án giảm phát thải khí nhà kính và tạo tín chỉ carbon, được công nhận và chuyển giao kết quả giảm phát thải cho Singapore.

"Đây là một bước ngoặt mở ra nguồn tài chính khí hậu mới, khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng sạch, phát triển nông nghiệp thông minh bền vững, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn," ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng bày tỏ hy vọng các doanh nghiệp Singapore sẽ tích cực hợp tác, đầu tư vào các dự án tại Việt Nam để tạo ra nguồn tín chỉ carbon chất lượng cao, góp phần định hình thị trường carbon khu vực, trong đó Việt Nam và Singapore cùng đóng vai trò dẫn dắt và kết nối.

Về phía Bộ Môi trường và Bền vững Singapore, Bộ trưởng Grace Fu cũng bày tỏ sự lạc quan về thỏa thuận này và cho rằng Singapore và Việt Nam là những đối tác lâu dài, có chung tư duy, tầm nhìn. Việc ký kết Thỏa thuận này đánh dấu một lĩnh vực hợp tác mới quan trọng giữa hai quốc gia, đồng thời mở ra những cơ hội mới trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp.

"Tôi tin tưởng rằng Thỏa thuận này sẽ thúc đẩy việc phát triển các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường hợp tác khu vực nhằm đối phó với các thách thức cấp bách về biến đổi khí hậu, đồng thời mở ra thêm các con đường tiến tới phát triển bền vững," bà Grace Fubày tỏ.

Việc ký kết thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực mạnh mẽ để thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính. Chính phủ Việt Nam đã đặt ra mục tiêu giảm 30% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030 so với mức năm 2010, đồng thời hướng tới phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Trong khi đó, Singapore đã đưa ra kế hoạch 10 năm với tên gọi Kế hoạch Xanh Singapore 2030 (Singapore Green Plan 2030). Trước những thách thức từ biến đổi khí hậu và tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng, Chính phủ Singapore xác định cần xây dựng đất nước thành nơi đáng sống, bền vững và thích ứng với khí hậu, với việc đặt mục tiêu năm 2030 dành thêm 50% diện tích đất cho các công viên thiên nhiên với mục tiêu trồng thêm một triệu cây xanh trên cả nước.

Việc ký kết hợp tác giữa hôm nay của hai quốc gia sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, thu hút dòng vốn quốc tế vào Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng địa phương như tạo việc làm, cải thiện tiếp cận nước sạch, giúp Việt Nam nâng cao an ninh năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phát triển bền vững.