Thứ Sáu, 07/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Bùng nổ thị trường trung tâm dữ liệu TP.HCM, thu hút các “ông lớn” công nghệ

P Phạm Vinh

Thị trường trung tâm dữ liệu APAC đã đạt mức kỷ lục 26,5 gigawatt (GW) trong nửa đầu năm 2026, với sự gia tăng đáng kể từ các nhà vận hành quy mô lớn và các nền tảng AI. TP. Hồ Chí Minh, với quy mô nguồn cung đạt 68 megawatt (MW), đang dần khẳng định vị thế của mình trong bản đồ trung tâm dữ liệu khu vực…

Bùng nổ thị trường trung tâm dữ liệu TP. Hồ Chí Minh, thu hút các “ông lớn” công nghệ - Ảnh: Data center FPT Fornix.
Bùng nổ thị trường trung tâm dữ liệu TP. Hồ Chí Minh, thu hút các “ông lớn” công nghệ - Ảnh: Data center FPT Fornix.

Thị trường trung tâm dữ liệu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc. Đặc biệt, TP. Hồ Chí Minh nổi lên như một điểm sáng mới, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư quốc tế.

Theo báo cáo mới nhất của Cushman & Wakefield, thị trường trung tâm dữ liệu APAC đã đạt mức kỷ lục 26,5 gigawatt (GW) trong nửa đầu năm 2026, với sự gia tăng đáng kể từ các nhà vận hành quy mô lớn và các nền tảng AI. Đông Nam Á, đặc biệt là Malaysia và Thái Lan, chiếm khoảng 50% tổng công suất đang được xây dựng, cho thấy sức hút mạnh mẽ của khu vực này.

Đáng chú ý, TP. Hồ Chí Minh, với quy mô nguồn cung đạt 68 megawatt (MW), đang dần khẳng định vị thế của mình trong bản đồ trung tâm dữ liệu khu vực. Một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của thị trường trung tâm dữ liệu tại TP. Hồ Chí Minh là làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các “ông lớn” công ty công nghệ.

Trong nửa đầu năm 2026, G42 - doanh nghiệp AI của UAE - ký thỏa thuận khung trị giá 1 tỷ USD với FPT Corporation và Viet Thai Group để phát triển 3 trung tâm dữ liệu tại Việt Nam, đồng thời tham gia dự án siêu trung tâm dữ liệu AI (quy mô lớn – hyperscale) trị giá 2 tỷ USD tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Sembcorp thông qua liên doanh StarMason với BB Holdings cũng được chấp thuận đầu tư dự án trung tâm dữ liệu công suất 90 MW tại TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) công bố kế hoạch đầu tư tối đa 3 tỷ USD vào Việt Nam, trong đó có lĩnh vực hạ tầng số. Những dự án này là minh chứng rõ ràng cho sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế; đồng thời, tạo ra cơ hội việc làm mà còn thúc đẩy sự phát triển của hạ tầng số tại Thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, TP. Hồ Chí Minh cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Một trong những vấn đề lớn nhất là khả năng cung cấp điện năng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các trung tâm dữ liệu.

Ông Andrew Green, Trưởng Bộ phận Trung tâm Dữ liệu khu vực APAC của Cushman & Wakefield, nhấn mạnh: Thách thức lớn nhất hiện nay là đảm bảo hạ tầng điện năng cần thiết để hỗ trợ khối lượng xử lý AI ngày càng lớn. Điều này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các nhà đầu tư để tìm ra giải pháp bền vững.

Bên cạnh đó, việc cải thiện khả năng kết nối cũng là một yếu tố quan trọng. Các dự án như tuyến cáp quang biển MViSTA kết nối Việt Nam với Singapore, Johor và Thái Lan sẽ đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao khả năng kết nối của TP. Hồ Chí Minh với các trung tâm dữ liệu lớn trong khu vực. Điều này không chỉ giúp cải thiện tốc độ truyền tải dữ liệu mà còn tăng cường khả năng cạnh tranh của Thành phố trên thị trường quốc tế.

“TP. Hồ Chí Minh có tiềm năng trở thành một trung tâm dữ liệu quan trọng trong khu vực nếu có chiến lược phát triển đúng đắn. Việc thu hút đầu tư vào hạ tầng số, cải thiện khả năng cung cấp điện và nâng cao kết nối sẽ là những yếu tố then chốt giúp Thành phố tận dụng tối đa cơ hội từ làn sóng chuyển đổi số toàn cầu”, ông Andrew Green cho hay.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường trung tâm dữ liệu tại TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước ngưỡng cửa của sự bùng nổ. Với sự quan tâm ngày càng lớn từ các nhà đầu tư quốc tế và những dự án hạ tầng quan trọng, Thành phố có cơ hội lớn để phát triển thành một trung tâm dữ liệu hàng đầu trong khu vực. Tuy nhiên, để đạt được điều này, TP. Hồ Chí Minh cần phải vượt qua những thách thức về hạ tầng điện năng và kết nối, đồng thời xây dựng một môi trường đầu tư thuận lợi và bền vững.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Cushman & Wakefield VnEconomy đầu tư hạ tầng số VnEconomy kết nối cáp quang biển MViSTA VnEconomy thách thức hạ tầng điện năng VnEconomy thị trường trung tâm dữ liệu APAC VnEconomy Tổ chức tài chính quốc tế VnEconomy TP. Hồ Chí Minh VnEconomy trung tâm dữ liệu VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Đề nghị sửa nghị định về chuyển giao công nghệ để bảo vệ ngành xuất khẩu tỷ USD

Đề nghị sửa nghị định về chuyển giao công nghệ để bảo vệ ngành xuất khẩu tỷ USD

Nếu lấy tiêu chuẩn khí thải áp dụng cho phương tiện lưu hành tại Việt Nam để cấm hoặc hạn chế chuyển giao toàn bộ công nghệ sản xuất, lắp ráp sản phẩm chỉ phục vụ xuất khẩu thì sẽ dẫn đến việc sử dụng yêu cầu quản lý "đầu ra" của thị trường trong nước để hạn chế cả "đầu vào" của hoạt động sản xuất xuất khẩu…

VnEconomy Xem thêm
Sản phẩm - Thị trường Tài sản số Dịch vụ số Start-up Quản trị số

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Tọa đàm Kinh tế mùa Hè 2026 với chủ đề “Từ quyết sách đến tăng trưởng - Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số, kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong những tháng cuối năm 2026”

VnEconomy Để quyết sách tạo ra tăng trưởng: Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương phát triển trong giai đoạn mới

Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

AI Điểm tin

VnE TV
Xuất khẩu sầu riêng thời gian qua ghi nhận sự sụt giảm. Ảnh: Hạnh Vân

VnEconomy Ba giải pháp chiến lược nhằm cán mốc xuất khẩu 74 tỷ USD

Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

197 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy