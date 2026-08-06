Bùng nổ thị trường trung tâm dữ liệu TP.HCM, thu hút các “ông lớn” công nghệ

Thị trường trung tâm dữ liệu APAC đã đạt mức kỷ lục 26,5 gigawatt (GW) trong nửa đầu năm 2026, với sự gia tăng đáng kể từ các nhà vận hành quy mô lớn và các nền tảng AI. TP. Hồ Chí Minh, với quy mô nguồn cung đạt 68 megawatt (MW), đang dần khẳng định vị thế của mình trong bản đồ trung tâm dữ liệu khu vực…

Bùng nổ thị trường trung tâm dữ liệu TP. Hồ Chí Minh, thu hút các “ông lớn” công nghệ - Ảnh: Data center FPT Fornix.

Thị trường trung tâm dữ liệu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc. Đặc biệt, TP. Hồ Chí Minh nổi lên như một điểm sáng mới, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư quốc tế.

Theo báo cáo mới nhất của Cushman & Wakefield, thị trường trung tâm dữ liệu APAC đã đạt mức kỷ lục 26,5 gigawatt (GW) trong nửa đầu năm 2026, với sự gia tăng đáng kể từ các nhà vận hành quy mô lớn và các nền tảng AI. Đông Nam Á, đặc biệt là Malaysia và Thái Lan, chiếm khoảng 50% tổng công suất đang được xây dựng, cho thấy sức hút mạnh mẽ của khu vực này.

Đáng chú ý, TP. Hồ Chí Minh, với quy mô nguồn cung đạt 68 megawatt (MW), đang dần khẳng định vị thế của mình trong bản đồ trung tâm dữ liệu khu vực. Một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của thị trường trung tâm dữ liệu tại TP. Hồ Chí Minh là làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các “ông lớn” công ty công nghệ.

Trong nửa đầu năm 2026, G42 - doanh nghiệp AI của UAE - ký thỏa thuận khung trị giá 1 tỷ USD với FPT Corporation và Viet Thai Group để phát triển 3 trung tâm dữ liệu tại Việt Nam, đồng thời tham gia dự án siêu trung tâm dữ liệu AI (quy mô lớn – hyperscale) trị giá 2 tỷ USD tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Sembcorp thông qua liên doanh StarMason với BB Holdings cũng được chấp thuận đầu tư dự án trung tâm dữ liệu công suất 90 MW tại TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) công bố kế hoạch đầu tư tối đa 3 tỷ USD vào Việt Nam, trong đó có lĩnh vực hạ tầng số. Những dự án này là minh chứng rõ ràng cho sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế; đồng thời, tạo ra cơ hội việc làm mà còn thúc đẩy sự phát triển của hạ tầng số tại Thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, TP. Hồ Chí Minh cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Một trong những vấn đề lớn nhất là khả năng cung cấp điện năng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các trung tâm dữ liệu.

Ông Andrew Green, Trưởng Bộ phận Trung tâm Dữ liệu khu vực APAC của Cushman & Wakefield, nhấn mạnh: Thách thức lớn nhất hiện nay là đảm bảo hạ tầng điện năng cần thiết để hỗ trợ khối lượng xử lý AI ngày càng lớn. Điều này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các nhà đầu tư để tìm ra giải pháp bền vững.

Bên cạnh đó, việc cải thiện khả năng kết nối cũng là một yếu tố quan trọng. Các dự án như tuyến cáp quang biển MViSTA kết nối Việt Nam với Singapore, Johor và Thái Lan sẽ đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao khả năng kết nối của TP. Hồ Chí Minh với các trung tâm dữ liệu lớn trong khu vực. Điều này không chỉ giúp cải thiện tốc độ truyền tải dữ liệu mà còn tăng cường khả năng cạnh tranh của Thành phố trên thị trường quốc tế.

“TP. Hồ Chí Minh có tiềm năng trở thành một trung tâm dữ liệu quan trọng trong khu vực nếu có chiến lược phát triển đúng đắn. Việc thu hút đầu tư vào hạ tầng số, cải thiện khả năng cung cấp điện và nâng cao kết nối sẽ là những yếu tố then chốt giúp Thành phố tận dụng tối đa cơ hội từ làn sóng chuyển đổi số toàn cầu”, ông Andrew Green cho hay.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường trung tâm dữ liệu tại TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước ngưỡng cửa của sự bùng nổ. Với sự quan tâm ngày càng lớn từ các nhà đầu tư quốc tế và những dự án hạ tầng quan trọng, Thành phố có cơ hội lớn để phát triển thành một trung tâm dữ liệu hàng đầu trong khu vực. Tuy nhiên, để đạt được điều này, TP. Hồ Chí Minh cần phải vượt qua những thách thức về hạ tầng điện năng và kết nối, đồng thời xây dựng một môi trường đầu tư thuận lợi và bền vững.