Việt Nam sẽ có phương án bảo đảm nguồn điện cho trung tâm dữ liệu

Bộ Công Thương được giao chủ trì xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung điện phục vụ các trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán hiệu năng cao, có dự báo nhu cầu đến năm 2030. Nhiệm vụ phải được hoàn thành trước ngày 30/10...

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Nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đưa ra trong Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW ngày 11/7 về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Kế hoạch được thực hiện trong 100 ngày làm việc, từ ngày 10/7 đến hết ngày 30/11/2026, nhằm cụ thể hóa các kết luận, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; tạo bước chuyển rõ rệt trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị, điều hành và phục vụ của bốn khối cơ quan gồm Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc.

Kế hoạch xác định 10 nhóm vấn đề cần tập trung xử lý, gồm: Thể chế; Hạ tầng số; Dữ liệu số; Nền tảng số; Dịch vụ công trực tuyến; Kinh tế số; Xã hội số; Nguồn nhân lực; Tài chính và giải ngân; Kỷ luật thực thi và tuân thủ.

Trong đó, về hạ tầng số, Bộ Công Thương được giao chủ trì xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung điện phục vụ các trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán hiệu năng cao, trên cơ sở dự báo nhu cầu đến năm 2030.

Kết quả đầu ra gồm danh mục các trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao cần được bảo đảm nguồn điện, cùng báo cáo và phương án bảo đảm nguồn cung điện trình cấp có thẩm quyền, trong đó xác định rõ khu vực, công suất, lộ trình đầu tư, cơ chế giá và phương án dự phòng nguồn điện.

Theo kế hoạch, Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, gửi danh mục cho Bộ Công Thương trước ngày 15/8/2026. Bộ Công Thương phải hoàn thành báo cáo và phương án bảo đảm nguồn cung điện trước ngày 30/10/2026.

Ngoài ra, các cơ quan Trung ương thuộc bốn khối và các địa phương được giao chủ trì đầu tư, mua sắm, nâng cấp trang thiết bị đầu cuối, ưu tiên máy tính và phần mềm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Báo cáo rà soát, thống kê nhu cầu phải gửi về Ban Chỉ đạo trước ngày 30/7/2026 và hoàn thành việc trang bị thiết bị đầu cuối trước ngày 30/11/2026.

Trong danh mục nhiệm vụ liên quan nền tảng số, Bộ Công an được giao chủ trì hoàn thiện Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm hoạt động thống nhất, thông suốt, ổn định; đồng thời công khai việc giám sát theo thời gian thực về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của người dùng gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị giải quyết thủ tục hành chính.

Kết quả đầu ra là Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được kết nối, vận hành ổn định, thông suốt. Đồng thời, bộ tiêu chuẩn và các chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ, trải nghiệm người dùng được ban hành; kết quả giám sát được tích hợp lên Hệ thống theo dõi Nghị quyết; mức độ sẵn sàng, thời gian xử lý sự cố và trách nhiệm của từng cơ quan được theo dõi theo thời gian thực.

Nhiệm vụ phải hoàn thành trước ngày 30/9/2026 và được duy trì thực hiện thường xuyên sau đó.

Về xã hội số, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì hoàn thiện chuẩn dữ liệu học bạ điện tử, văn bằng, chứng chỉ số, mã định danh người học và hồ sơ học tập suốt đời; đồng thời tích hợp chức năng xác thực các dữ liệu này trên ứng dụng VNeID. Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, các địa phương cùng các cơ sở giáo dục phối hợp triển khai.

Kết quả đầu ra là bộ chuẩn dữ liệu và quy trình xác thực được ban hành; triển khai thí điểm tại tối thiểu 5 địa phương; văn bằng và chứng chỉ trong phạm vi thí điểm được xác thực trên VNeID. Nhiệm vụ phải hoàn thành trước ngày 30/10/2026.

Bộ Y tế được giao chủ trì phát triển Sổ sức khỏe điện tử và nền tảng số chăm sóc sức khỏe toàn dân; chuẩn hóa, liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh và bảo hiểm. Bộ Công an, Bộ Tài chính (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các địa phương phối hợp thực hiện.

Theo kế hoạch, Sổ sức khỏe điện tử sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNeID và được sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, thường xuyên, liên tục 24/7, góp phần giảm giấy tờ và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục. Nhiệm vụ phải hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Kết thúc 100 ngày, Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, làm cơ sở đánh giá mức độ khắc phục các điểm nghẽn và hiệu quả chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị.