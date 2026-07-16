Trung tâm Dữ liệu quốc gia ký hợp tác với FPT, thúc đẩy Chiến lược dữ liệu quốc gia

Tập đoàn FPT cũng được Bộ Công An trao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu, góp phần phát triển ngành công nghiệp dữ liệu tại Việt Nam...

Trung tâm Dữ liệu quốc gia ký trao giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu cho Tập đoàn FPT.

Ngày 15/7, Trung tâm Dữ liệu quốc gia ký kết biên bản ghi nhớ với FPT về việc hợp tác trong lĩnh vực dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu; tư vấn pháp lý, phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán hiệu năng cao (HPC).

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng trao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu cho FPT - giúp FPT trở thành một trong những đơn vị tiên phong trên thị trường đáp ứng các điều kiện theo quy định để cung cấp sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu, góp phần thúc đẩy các giao dịch dữ liệu an toàn, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Phạm Minh Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, cho biết: “Việt Nam đã xác định dữ liệu là nguồn tài nguyên mới, là yếu tố đầu vào quan trọng của nền kinh tế số, xã hội số. Việc trao giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm dịch vụ trung gian dữ liệu cho FPT là dấu mốc ghi nhận việc doanh nghiệp đáp ứng các quy định pháp luật để tham gia thị trường".

Đại tá đề nghị FPT thực hiện đúng các yêu cầu theo hợp tác, sớm đưa các nội dung hợp tác vào triển khai, tạo ra kết quả thiết thực phát triển hệ sinh thái dữ liệu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đại tá Phạm Minh Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia phát biểu tại sự kiện.

Lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu quốc gia đánh giá cao tinh thần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của FPT trong việc đồng hành triển khai bốn nhiệm vụ trọng tâm về dữ liệu.

Thứ nhất, về hoàn thiện thể chế, FPT đã tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng Luật Dữ liệu, Khung kiến trúc dữ liệu, các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo nền tảng cho kết nối, chia sẻ và phát triển thị trường dữ liệu tại Việt Nam.

Thứ hai, về xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, FPT đã phối hợp nghiên cứu, thiết kế các giải pháp kỹ thuật cho Trung tâm Dữ liệu số 1, tư vấn kiến trúc tổng thể hạ tầng công nghệ thông tin, điện toán đám mây cùng các nền tảng quản trị, khai thác dữ liệu, góp phần xây dựng mô hình Trung tâm hiện đại, bảo đảm tính sẵn sàng, an toàn và bảo mật.

Thứ ba, về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hai bên cũng phối hợp triển khai nhiều chương trình đào tạo, hội thảo chuyên đề về dữ liệu, AI, điện toán đám mây và an toàn thông tin nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Trung tâm.

Thứ tư, FPT cùng Trung tâm hỗ trợ các bộ, ngành và địa phương xây dựng chiến lược, kiến trúc và khung quản trị dữ liệu, hướng tới hình thành năng lực quản trị dữ liệu thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Để được cấp Giấy chứng nhận, FPT đã trải qua quá trình được thẩm định, đánh giá theo quy định của Bộ Công An, Trung tâm Dữ liệu quốc gia, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Nghị định 169/2025/NĐ-CP quy định về hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản phẩm, dịch vụ dữ liệu trên tiêu chí trọng tâm: nhân lực, hạ tầng kỹ thuật cùng đề án hoạt động, và tài chính.

Trong nhiều năm qua, FPT đã triển khai các dự án hạ tầng số trọng điểm quốc gia, đồng hành cùng các bộ, ngành và địa phương thực thi Nghị quyết số 57-NQ/TW, xây dựng chiến lược dữ liệu, chiến lược chuyển đổi số, phối hợp phát triển nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, góp phần hình thành hạ tầng dữ liệu số thống nhất, liên thông và bền vững.

Về hạ tầng và năng lực công nghệ, FPT sở hữu và vận hành hệ thống trung tâm dữ liệu tại Việt Nam theo chuẩn quốc tế ANSI/TIA-942 Rated 3, uptime trên 99,98%; Nhà máy FPT AI trang bị GPU NVIDIA H100/H200 phục vụ xử lý và phân tích dữ liệu quy mô lớn; Nền tảng FPT Cloud đã đạt chứng nhận an toàn thông tin cấp độ 4 - cấp độ cao nhất, dành cho các hệ thống xử lý dữ liệu đặc biệt quan trọng.

Hiện nay, dữ liệu đang trở thành tài sản quan trọng của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, người dân. Tuy nhiên, những thách thức khi dữ liệu thiếu chuẩn kết nối, khó chia sẻ cùng các yêu cầu về bảo mật, quản trị, kiểm soát truy cập và tuân thủ pháp luật tạo nên những rào cản để khai thác giá trị của dữ liệu hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, đơn vị trung gian dữ liệu được cấp phép chính là lớp đứng giữa - cầu nối tin cậy hỗ trợ các bên thẩm định dữ liệu, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu an toàn, hợp pháp, góp phần kết nối, tăng nguồn dữ liệu hợp pháp, hình thành nguồn hạ tầng tin cậy. Qua đó thúc đẩy hình thành thị trường giao dịch dữ liệu chính thức, mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đặt nền móng cho một ngành công nghiệp dữ liệu mới tại Việt Nam.