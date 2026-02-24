VN-Index tăng liên tiếp, hướng tới vùng đỉnh 1.900 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 25/2/2026

Kết phiên ngày 24/2, VN-Index tăng 7,48 điểm, tương đương 0,4% lên mốc 1.867,62 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 0,89 điểm, tương đương 0,34% lên 262,72 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng điểm và hướng tới thử thách vùng kháng cự 1.880-1.890 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường tăng điểm phiên thứ 5 liên tiếp với độ rộng thị trường cân bằng. Thanh khoản tiếp tục tăng và vượt lên trên mức trung bình 20 phiên. VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng điểm trong phiên tới và hướng tới thử thách vùng kháng cự 1.880-1.890 điểm. Các nhóm cổ phiếu sẽ tiếp tục luân phiên tăng điểm để nâng đỡ cho chỉ số.

Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh, rung lắc của thị trường trong phiên để mở vị thế mua ngắn hạn. Tập trung các ngành có câu chuyện như năng lượng, cảng biển, bán lẻ… và các cổ phiếu giá chiết khấu tương đối sâu trong ngắn hạn như bất động sản, ngân hàng… Duy trì nắm giữ các vị thế ngắn hạn và có thể thực hiện bán chốt lời khi giá đạt kỳ vọng để cơ cấu mua đón đầu các mã chưa tăng.”.

Đà phục hồi ngắn hạn của VN-Index vẫn duy trì và hướng đến vùng kháng cự 1.890 - 1.900

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Thị trường có 5 phiên tăng điểm liên tiếp, đóng cửa tại mốc 1.867,62, tăng hơn 7 điểm so với phiên hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 15/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dầu khí dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Hóa chất, Bảo hiểm,… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX và bán ròng trên hai sàn còn lại. Đà phục hồi ngắn hạn vẫn duy trì và hướng đến vùng kháng cự 1.890 - 1.900; tuy nhiên, sóng tăng hiện tại đang dốc và cần thêm sự đồng thuận của thị trường chung. Nhà đầu tư vẫn nên giữ tâm thế thận trọng khi giao dịch”.

VN-Index vẫn sẽ chịu áp lực rung lắc kiểm tra lại vùng giá 1.830-1.850 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục có diễn biến tích cực khi vượt vùng giá quanh 1.820 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên hiện nay. VN-Index vẫn sẽ chịu áp lực rung lắc kiểm tra lại vùng giá 1.830-1.850 điểm trước khi tiếp tục hướng đến vùng kháng cự mạnh 1.900 điểm - 1.920 điểm. Cần lưu ý, áp lực cung giá cao sẽ gia tăng mạnh khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.900 điểm.

Thị trường tiếp tục giao dịch tích cực khi tâm lý ngắn hạn lạc quan trở lại và dòng tiền tiếp tục cải thiện ở nhiều nhóm mã sau giai đoạn điều chỉnh tích lũy tốt. Tuy nhiên các vị thế giao dịch hiện tại thiên về ngắn hạn hơn trong bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới nhiều bất ổn sau những diễn biến mới về thuế quan. Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển vào hàng hóa, cũng như các doanh nghiệp sản xuất, logistics... Nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục xem xét, mở rộng các cơ hội đầu tư chất lượng trong những nhóm ngành đang duy trì triển vọng tích tích cực. Tuy nhiên chúng tôi không có khuyến nghị mua đuổi, giải ngân khi VN-Index hướng đến vùng giá 1.900 điểm.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số VN-Index có thể thử thách mức kháng cự 1.915 điểm trong vài phiên tới

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể thử thách mức kháng cự 1.915 điểm trong vài phiên tới. Đồng thời, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh khi chỉ số VN-Index chạm mức kháng cự 1,915 điểm, nhưng điểm tích cực là sự phân hóa đang diễn ra điều này cho thấy các nhà đầu tư nên chú ý vào xu hướng ở từng nhóm cổ phiếu và cơ hội tìm kiếm lợi nhuận tiếp tục gia tăng. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tăng dần tỷ trọng cổ phiếu lên mức 40-50% danh mục”.

Chỉ số VN-Index có xu hướng dao động quanh 1.860 điểm và tạo nền tích lũy ngắn hạn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến nến pinbar tăng điểm nhẹ và đóng cửa quanh mốc 1865 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ số chung vận động giằng co biên độ nhỏ để kiểm tra cung-cầu quanh vùng điểm 1.860-1.870. Chỉ báo CMF hướng lên cho thấy dòng tiền mua chủ động đang chiếm ưu thế trên thị trường, theo đó chỉ số chung được kỳ vọng sẽ tiếp tục đà đi lên và bước vào quá trình kiểm định cung cầu tại vùng đỉnh cũ trong khoảng 1.870 - 1.910 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung có xu hướng dao động quanh 1.860 điểm và tạo nền tích lũy ngắn hạn. Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục neo ở vùng cao, dù không hướng lên nhưng cũng chưa cho tín hiệu xác nhận đảo chiều hoàn toàn nên vùng kháng cự trước mắt của chỉ số sẽ là tại đỉnh cũ quanh 1.900 điểm, trong khi vùng hỗ trợ ngắn hạn sẽ nằm quanh đường MA20 tương đương vùng 1830 điểm.

Đà tăng của nhóm vốn hóa lớn vẫn đang là động lực chính giúp VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm liên tiếp thứ năm. Trong bối cảnh hiện tại của thị trường, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền chủ động và còn nhiều dư địa tăng giá so với vùng đỉnh cũ gần nhất, đồng thời cần thận trọng với những mã đang áp sát vùng đỉnh cũ để tránh các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra khi VN-Index tiếp cận vùng .trong những phiên tới. Các nhóm ngành tiềm năng có thể lưu ý là ngân hàng, chứng khoán và phân đạm”.

VN-Index nối dài chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp và đang hướng về kiểm định vùng đỉnh cũ 1.900 – 1.920

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index nối dài chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp và đang hướng về kiểm định vùng đỉnh cũ 1.900 – 1.920. Diễn biến tích cực được củng cố bởi sự cải thiện của thanh khoản và độ lan tỏa tốt giữa các nhóm ngành, mặc dù áp lực rung lắc cũng có xu hướng gia tăng tương xứng. Hỗ trợ gần của chỉ số theo đó tiếp tục nâng lên vùng 1.830 – 1.850”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.