Thứ Ba, 24/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

VN-Index tăng liên tiếp, hướng tới vùng đỉnh 1.900 điểm

Hà Anh

24/02/2026, 23:08

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 25/2/2026

Theo SHS, VN-Index vẫn sẽ chịu áp lực rung lắc kiểm tra lại vùng giá 1.830-1.850 điểm trước khi tiếp tục hướng đến vùng kháng cự mạnh 1.900 điểm - 1.920 điểm.
Theo SHS, VN-Index vẫn sẽ chịu áp lực rung lắc kiểm tra lại vùng giá 1.830-1.850 điểm trước khi tiếp tục hướng đến vùng kháng cự mạnh 1.900 điểm - 1.920 điểm.

Kết phiên ngày 24/2, VN-Index tăng 7,48 điểm, tương đương 0,4% lên mốc 1.867,62 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 0,89 điểm, tương đương 0,34% lên 262,72 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng điểm và hướng tới thử thách vùng kháng cự 1.880-1.890 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường tăng điểm phiên thứ 5 liên tiếp với độ rộng thị trường cân bằng. Thanh khoản tiếp tục tăng và vượt lên trên mức trung bình 20 phiên. VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng điểm trong phiên tới và hướng tới thử thách vùng kháng cự 1.880-1.890 điểm. Các nhóm cổ phiếu sẽ tiếp tục luân phiên tăng điểm để nâng đỡ cho chỉ số.

Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh, rung lắc của thị trường trong phiên để mở vị thế mua ngắn hạn. Tập trung các ngành có câu chuyện như năng lượng, cảng biển, bán lẻ… và các cổ phiếu giá chiết khấu tương đối sâu trong ngắn hạn như bất động sản, ngân hàng… Duy trì nắm giữ các vị thế ngắn hạn và có thể thực hiện bán chốt lời khi giá đạt kỳ vọng để cơ cấu mua đón đầu các mã chưa tăng.”.

Đà phục hồi ngắn hạn của VN-Index vẫn duy trì và hướng đến vùng kháng cự 1.890 - 1.900

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Thị trường có 5 phiên tăng điểm liên tiếp, đóng cửa tại mốc 1.867,62, tăng hơn 7 điểm so với phiên hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 15/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dầu khí dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Hóa chất, Bảo hiểm,… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX và bán ròng trên hai sàn còn lại. Đà phục hồi ngắn hạn vẫn duy trì và hướng đến vùng kháng cự 1.890 - 1.900; tuy nhiên, sóng tăng hiện tại đang dốc và cần thêm sự đồng thuận của thị trường chung. Nhà đầu tư vẫn nên giữ tâm thế thận trọng khi giao dịch”.

VN-Index vẫn sẽ chịu áp lực rung lắc kiểm tra lại vùng giá 1.830-1.850 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục có diễn biến tích cực khi vượt vùng giá quanh 1.820 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên hiện nay. VN-Index vẫn sẽ chịu áp lực rung lắc kiểm tra lại vùng giá 1.830-1.850 điểm trước khi tiếp tục hướng đến vùng kháng cự mạnh 1.900 điểm - 1.920 điểm. Cần lưu ý, áp lực cung giá cao sẽ gia tăng mạnh khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.900 điểm.

Thị trường tiếp tục giao dịch tích cực khi tâm lý ngắn hạn lạc quan trở lại và dòng tiền tiếp tục cải thiện ở nhiều nhóm mã sau giai đoạn điều chỉnh tích lũy tốt. Tuy nhiên các vị thế giao dịch hiện tại thiên về ngắn hạn hơn trong bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới nhiều bất ổn sau những diễn biến mới về thuế quan. Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển vào hàng hóa, cũng như các doanh nghiệp sản xuất, logistics... Nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục xem xét, mở rộng các cơ hội đầu tư chất lượng trong những nhóm ngành đang duy trì triển vọng tích tích cực. Tuy nhiên chúng tôi không có khuyến nghị mua đuổi, giải ngân khi VN-Index hướng đến vùng giá 1.900 điểm.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số VN-Index có thể thử thách mức kháng cự 1.915 điểm trong vài phiên tới

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể thử thách mức kháng cự 1.915 điểm trong vài phiên tới. Đồng thời, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh khi chỉ số VN-Index chạm mức kháng cự 1,915 điểm, nhưng điểm tích cực là sự phân hóa đang diễn ra điều này cho thấy các nhà đầu tư nên chú ý vào xu hướng ở từng nhóm cổ phiếu và cơ hội tìm kiếm lợi nhuận tiếp tục gia tăng. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tăng dần tỷ trọng cổ phiếu lên mức 40-50% danh mục”.

Chỉ số VN-Index có xu hướng dao động quanh 1.860 điểm và tạo nền tích lũy ngắn hạn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến nến pinbar tăng điểm nhẹ và đóng cửa quanh mốc 1865 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ số chung vận động giằng co biên độ nhỏ để kiểm tra cung-cầu quanh vùng điểm 1.860-1.870. Chỉ báo CMF hướng lên cho thấy dòng tiền mua chủ động đang chiếm ưu thế trên thị trường, theo đó chỉ số chung được kỳ vọng sẽ tiếp tục đà đi lên và bước vào quá trình kiểm định cung cầu tại vùng đỉnh cũ trong khoảng 1.870 - 1.910 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung có xu hướng dao động quanh 1.860 điểm và tạo nền tích lũy ngắn hạn. Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục neo ở vùng cao, dù không hướng lên nhưng cũng chưa cho tín hiệu xác nhận đảo chiều hoàn toàn nên vùng kháng cự trước mắt của chỉ số sẽ là tại đỉnh cũ quanh 1.900 điểm, trong khi vùng hỗ trợ ngắn hạn sẽ nằm quanh đường MA20 tương đương vùng 1830 điểm.

Đà tăng của nhóm vốn hóa lớn vẫn đang là động lực chính giúp VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm liên tiếp thứ năm. Trong bối cảnh hiện tại của thị trường, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền chủ động và còn nhiều dư địa tăng giá so với vùng đỉnh cũ gần nhất, đồng thời cần thận trọng với những mã đang áp sát vùng đỉnh cũ để tránh các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra khi VN-Index tiếp cận vùng .trong những phiên tới. Các nhóm ngành tiềm năng có thể lưu ý là ngân hàng, chứng khoán và phân đạm”.

VN-Index nối dài chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp và đang hướng về kiểm định vùng đỉnh cũ 1.900 – 1.920

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index nối dài chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp và đang hướng về kiểm định vùng đỉnh cũ 1.900 – 1.920. Diễn biến tích cực được củng cố bởi sự cải thiện của thanh khoản và độ lan tỏa tốt giữa các nhóm ngành, mặc dù áp lực rung lắc cũng có xu hướng gia tăng tương xứng. Hỗ trợ gần của chỉ số theo đó tiếp tục nâng lên vùng 1.830 – 1.850”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

VN-Index tăng liền 5 phiên, vốn ngoại quay lại mua ròng

15:34, 24/02/2026

VN-Index tăng liền 5 phiên, vốn ngoại quay lại mua ròng

Rung lắc nhẹ, tiền bắt đáy tốt, thanh khoản tăng mạnh trở lại

12:04, 24/02/2026

Rung lắc nhẹ, tiền bắt đáy tốt, thanh khoản tăng mạnh trở lại

Dòng tiền vẫn cần tín hiệu đồng thuận rõ nét hơn để củng cố khả năng VN-Index quay lại kiểm định vùng đỉnh cũ 1.900 – 1.920 điểm

22:54, 23/02/2026

Từ khóa:

chứng khoán đỉnh 1900 Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán VN-Index

Đọc thêm

Tổ chức trong nước xả hàng

Tổ chức trong nước xả hàng

Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay bán ròng 715.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 589.2 tỷ đồng.

Phục hồi yếu, gIá Bitcoin tiếp tục rơi

Phục hồi yếu, gIá Bitcoin tiếp tục rơi

Từ khoảng 8 giờ tối qua đến nay, giá Bitcoin vẫn đang tiếp tục lao dốc...

Blog chứng khoán: Chờ đợi rung lắc cường độ cao hơn

Blog chứng khoán: Chờ đợi rung lắc cường độ cao hơn

Đợt chốt lời khá lớn hôm nay đã đẩy thanh khoản lên mức cao nhất 7 phiên, hai sàn khớp khoảng 33k tỷ chưa tính thỏa thuận. Tuy vậy giao dịch vẫn tập trung mạnh ở nhóm cổ phiếu tăng giá, xác nhận dòng tiền đón đỡ nhiệt tình.

VN-Index tăng liền 5 phiên, vốn ngoại quay lại mua ròng

VN-Index tăng liền 5 phiên, vốn ngoại quay lại mua ròng

Dù điểm số không thực sự xuất sắc chiều nay nhưng cổ phiếu lên giá khá ấn tượng. Đặc biệt dòng tiền đổ vào thị trường đã kéo thanh khoản lên mức cao nhất 7 phiên với sự trợ giúp của khối ngoại.

Tổng thống Trump áp thuế quan mới: Ai lợi, ai thiệt?

Tổng thống Trump áp thuế quan mới: Ai lợi, ai thiệt?

Với mức thuế quan toàn cầu mới 15% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào cuối tuần vừa rồi, mức thuế quan bình quân tính theo trọng số thương mại đối với các đối tác thương mại của Mỹ có những thay đổi không đồng nhất...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bộ Y tế sửa đổi một loạt quy định mới về quản lý mỹ phẩm

Dân sinh

2

Tổ chức trong nước xả hàng

Chứng khoán

3

Phục hồi yếu, gIá Bitcoin tiếp tục rơi

Kinh tế số

4

Phán quyết thuế quan đối ứng của Tòa án Tối cao Mỹ có thể gây xáo trộn lớn

Thế giới

5

Giá trứng ở Mỹ giảm gần một nửa, người chăn nuôi lao đao

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy