Trang chủ Kinh tế số

Bước tiến mới trong hợp tác Airbility và CT UAV thực hiện thành công chuyến bay UAV AB-U60 tại sân bay Boryeong

Quốc Khánh

20/09/2025, 14:23

Ngày 18/9, CT UAV và Công ty hàng không tiên tiến Airbility (Hàn Quốc) đã cùng thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm nguyên mẫu UAV AB-U60 tại sân bay Boryeong, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mô hình hợp tác mới…

Bay thử nghiệm nguyên mẫu AB-U60 tại sân bay Boryeong.
Bay thử nghiệm nguyên mẫu AB-U60 tại sân bay Boryeong.

Cách thủ đô Seoul khoảng 2 giờ 30 phút đi xe ô tô, nằm ở tỉnh Chungcheongnam-do (Hàn Quốc), Boryeong là 1 trong số các sân bay thử nghiệm mới nổi do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ để thử nghiệm và phát triển các phương tiện bay không người lái (UAV) và phương tiện di chuyển hàng không đô thị (UAM) thế hệ mới. Với đường băng ban đầu dài 450m và kế hoạch mở rộng lên 1.200m, sân bay cung cấp một môi trường an toàn và được kiểm soát chặt chẽ, lý tưởng cho việc đánh giá hiệu suất và độ tin cậy của các công nghệ bay mới.

Ngoài ra, vị trí Boryeong nằm gần các trung tâm nghiên cứu hàng đầu như Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KARI) và Viện Khoa học Quốc phòng (ADD) càng làm tăng thêm vai trò chiến lược của sân bay này.

Vào ngày 18/9, CT UAV (thành viên Tập đoàn CT Group Việt Nam) và đối tác Airbility (Hàn Quốc) đã cùng thực hiện chuyến bay thử nghiệm thành công nguyên mẫu UAV AB-U60 tại sân bay này. Buổi thử nghiệm có sự tham gia của lãnh đạo hai bên, nhằm đánh giá mẫu UAV tilt-rotor tiên tiến sử dụng động cơ EDF (Electric Ducted Fan).

Đội bay CT UAV và Airbility tại chuyến bay thử nghiệm ngày 189.
Đội bay CT UAV và Airbility tại chuyến bay thử nghiệm ngày 189.

Chuyến bay thử nghiệm lần này tại sân bay Boryeong là một bước đi quan trọng trong kế hoạch sản xuất OEM 5.000 UAV vận tải hạng nặng do CT UAV đảm nhận, theo thỏa thuận được ký kết với Airbility hồi tháng 8/2025 tại Seoul, với sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok.

Airbility hiện là một công ty hàng không tiên tiến của Hàn Quốc thuộc nhóm các công ty mới nổi. Được thành lập bởi các chuyên gia hàng đầu như: Tiến sĩ Taekyu Reu là người sáng lập, hiện đảm nhiệm vai trò CEO và ông có hơn 40 năm kinh nghiệm. Ông là tác giả của nhiều máy bay phản lực chiến đấu của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bao gồm KT-1, T-50 và KFX, cũng như radar AESA đầu tiên của nước này.

Bên cạnh đó, còn có các chuyên gia như: Tiến sĩ Jinmo Lee, đồng sáng lập và đồng CEO. Ông từng là kỹ sư nghiên cứu cấp cao tại Hyundai trong 10 năm, từng làm việc tại Đại học MIT Hoa Kỳ; Tiến sĩ Hyunsoon Kim, đồng sáng lập và Giám đốc công nghệ (CTO). Ông có 25 năm kinh nghiệm, dẫn dắt thành công các dự án phát triển máy bay tại ADD (Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc); và Tiến sĩ Minyoung Ahn, đồng sáng lập và Giám đốc vận hành (COO). Ông từng là kỹ sư cảm biến hình ảnh tại LG Electronics, Quản lý Dự án (PM) tại LG cho một mảng kinh doanh mới ở Thung lũng Silicon…

Trước đó, Airbility đã nhận được rất nhiều sự góp vốn từ các nhà đầu tư như Samho Green Investment, Base Ventures, Stonebridge Ventures, Mashup Ventures và 500 Global. Đồng thời, công ty được lựa chọn tham gia nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và công nghệ sâu hàng đầu của Hàn Quốc như Startup NEST, Little Penguin, Ultra-Gap Startup 1000+ và Deep-tech TIPS.

Về phía Việt Nam, CT UAV là một trong những đơn vị hàng đầu ASEAN trong lĩnh vực máy bay không người lái với 16 dòng sản phẩm chính, từ vận tải hành khách, hậu cần, viễn thông, quảng cáo, nông lâm ngư nghiệp, an ninh quốc phòng, xây dựng, địa ốc, dầu khí, truyền tải điện, năng lượng tái tạo, cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các hoạt động liên quan đến tín chỉ carbon.

Nhờ tốc độ nghiên cứu, phát triển nhanh, với hệ sinh thái khoa học công nghệ mạnh mẽ, CT UAV tạo dựng lợi thế cạnh tranh hiếm có trên thị trường. Hai bên đã chọn ngày 18/9 là một cột mốc tiếp theo trong sự hợp tác giữa hai bên.

Trưa ngày 18/9, bầu trời Chungcheongnam-do xanh ngắt, nắng vàng rực rỡ, chiếc AB-U60 4 động cơ trắng bóng nhẹ nhàng cất cánh rất nhẹ, phải lắng tai mới nghe thấy tiếng động cơ EDF rì rì. Sau khi cất cánh thẳng đứng, các động cơ chuyển hướng để bay bằng và tăng tốc đến 160km/giờ, lượn quanh đảo rồi hạ cánh nhẹ nhàng xuống đường băng trong tiếng vỗ tay vang dội của cả 2 đội Việt – Hàn.

Chuyến bay thử nghiệm được thực hiện đúng các tiêu chuẩn của ngành hàng không với chuyến bay đầu tiên của mẫu thu nhỏ 1/3 AB-U4 và chuyến bay thứ 2 với mẫu chính thức AB-U60 với tổng trọng lượng cất cánh 60kg.

Mặc dù thử nghiệm thành công, AB-U60 sẽ tiếp tục được bay thử nghiệm trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, đảm bảo đủ số giờ bay và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác trước khi sản xuất đại trà. Đồng thời, hai bên cũng sẽ nghiên cứu các mẫu có trọng lượng từ 300kg đến 600kg theo tiêu chuẩn của FAA (Hoa Kỳ).

Từ khóa:

CT UAV Vneconomy

1

Thuốc giảm cân vào thực đơn chăm sóc sức khỏe tại các resort xa xỉ

Đẹp +

2

Nông dân trồng lúa giảm phát thải được nhận tiền thưởng

Nông sản

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng

Tiêu điểm

4

Chuyển đổi xanh – chiến lược hút vốn đầu tư công nghiệp tại Huế

Kinh tế xanh

5

Quy định mới về xếp loại chất lượng đối với tập thể trong hệ thống chính trị

Tiêu điểm

