Bước tiến mới trong hợp tác Airbility và CT UAV thực hiện thành công chuyến bay UAV AB-U60 tại sân bay Boryeong
Quốc Khánh
20/09/2025, 14:23
Ngày 18/9, CT UAV và Công ty hàng không tiên tiến Airbility (Hàn Quốc) đã cùng thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm nguyên mẫu UAV AB-U60 tại sân bay Boryeong, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mô hình hợp tác mới…
Cách thủ đô Seoul khoảng 2 giờ 30
phút đi xe ô tô, nằm ở tỉnh Chungcheongnam-do (Hàn Quốc), Boryeong là 1 trong số
các sân bay thử nghiệm mới nổi do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ để thử nghiệm và
phát triển các phương tiện bay không người lái (UAV) và phương tiện di chuyển
hàng không đô thị (UAM) thế hệ mới. Với đường băng ban đầu dài 450m và kế hoạch
mở rộng lên 1.200m, sân bay cung cấp một môi trường an toàn và được kiểm soát
chặt chẽ, lý tưởng cho việc đánh giá hiệu suất và độ tin cậy của các công nghệ
bay mới.
Ngoài ra, vị trí Boryeong nằm gần
các trung tâm nghiên cứu hàng đầu như Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc
(KARI) và Viện Khoa học Quốc phòng (ADD) càng làm tăng thêm vai trò chiến lược
của sân bay này.
Vào ngày 18/9, CT UAV (thành viên
Tập đoàn CT Group Việt Nam) và đối tác Airbility (Hàn Quốc) đã cùng thực hiện
chuyến bay thử nghiệm thành công nguyên mẫu UAV AB-U60 tại sân bay này. Buổi thử
nghiệm có sự tham gia của lãnh đạo hai bên, nhằm đánh giá mẫu UAV tilt-rotor
tiên tiến sử dụng động cơ EDF (Electric Ducted Fan).
Chuyến bay thử nghiệm lần này tại
sân bay Boryeong là một bước đi quan trọng trong kế hoạch sản xuất OEM 5.000
UAV vận tải hạng nặng do CT UAV đảm nhận, theo thỏa thuận được ký kết với
Airbility hồi tháng 8/2025 tại Seoul, với sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm
và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok.
Airbility hiện là một công ty
hàng không tiên tiến của Hàn Quốc thuộc nhóm các công ty mới nổi. Được thành lập
bởi các chuyên gia hàng đầu như: Tiến sĩ Taekyu Reu là người sáng lập, hiện đảm
nhiệm vai trò CEO và ông có hơn 40 năm kinh nghiệm. Ông là tác giả của nhiều
máy bay phản lực chiến đấu của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bao gồm KT-1, T-50 và
KFX, cũng như radar AESA đầu tiên của nước này.
Bên cạnh đó, còn có các chuyên
gia như: Tiến sĩ Jinmo Lee, đồng sáng lập và đồng CEO. Ông từng là kỹ sư nghiên
cứu cấp cao tại Hyundai trong 10 năm, từng làm việc tại Đại học MIT Hoa Kỳ; Tiến
sĩ Hyunsoon Kim, đồng sáng lập và Giám đốc công nghệ (CTO). Ông có 25 năm kinh
nghiệm, dẫn dắt thành công các dự án phát triển máy bay tại ADD (Cơ quan Phát
triển Quốc phòng Hàn Quốc); và Tiến sĩ Minyoung Ahn, đồng sáng lập và Giám đốc vận
hành (COO). Ông từng là kỹ sư cảm biến hình ảnh tại LG Electronics, Quản lý Dự
án (PM) tại LG cho một mảng kinh doanh mới ở Thung lũng Silicon…
Trước đó, Airbility đã nhận được
rất nhiều sự góp vốn từ các nhà đầu tư như Samho Green Investment, Base Ventures,
Stonebridge Ventures, Mashup Ventures và 500 Global. Đồng thời, công ty được lựa
chọn tham gia nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và công nghệ sâu hàng đầu của
Hàn Quốc như Startup NEST, Little Penguin, Ultra-Gap Startup 1000+ và Deep-tech
TIPS.
Về phía Việt Nam, CT UAV là một
trong những đơn vị hàng đầu ASEAN trong lĩnh vực máy bay không người lái với 16
dòng sản phẩm chính, từ vận tải hành khách, hậu cần, viễn thông, quảng cáo,
nông lâm ngư nghiệp, an ninh quốc phòng, xây dựng, địa ốc, dầu khí, truyền tải
điện, năng lượng tái tạo, cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường
và các hoạt động liên quan đến tín chỉ carbon.
Nhờ tốc độ nghiên cứu, phát triển
nhanh, với hệ sinh thái khoa học công nghệ mạnh mẽ, CT UAV tạo dựng lợi thế cạnh
tranh hiếm có trên thị trường. Hai bên đã chọn ngày 18/9 là một cột mốc tiếp
theo trong sự hợp tác giữa hai bên.
Trưa ngày 18/9, bầu trời
Chungcheongnam-do xanh ngắt, nắng vàng rực rỡ, chiếc AB-U60 4 động cơ trắng
bóng nhẹ nhàng cất cánh rất nhẹ, phải lắng tai mới nghe thấy tiếng động cơ EDF
rì rì. Sau khi cất cánh thẳng đứng, các động cơ chuyển hướng để bay bằng và
tăng tốc đến 160km/giờ, lượn quanh đảo rồi hạ cánh nhẹ nhàng xuống đường băng
trong tiếng vỗ tay vang dội của cả 2 đội Việt – Hàn.
Chuyến bay thử nghiệm được
thực hiện đúng các tiêu chuẩn của ngành hàng không với chuyến bay đầu tiên của
mẫu thu nhỏ 1/3 AB-U4 và chuyến bay thứ 2 với mẫu chính thức AB-U60 với tổng trọng
lượng cất cánh 60kg.
Mặc dù thử nghiệm thành công,
AB-U60 sẽ tiếp tục được bay thử nghiệm trong nhiều điều kiện thời tiết khác
nhau, đảm bảo đủ số giờ bay và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác trước khi sản xuất
đại trà. Đồng thời, hai bên cũng sẽ nghiên cứu các mẫu có trọng lượng từ 300kg
đến 600kg theo tiêu chuẩn của FAA (Hoa Kỳ).
