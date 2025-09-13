Thứ Bảy, 13/09/2025

Đầu tư

Bước tiến mới trong quản lý dự án PPP tại Việt Nam

Minh Kiệt

13/09/2025, 17:36

Nghị định số 243/NĐ-CP không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc quản lý và phê duyệt các dự án PPP mà còn thể hiện sự nỗ lực của Chính phủ trong việc cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả đầu tư công và thu hút nguồn vốn từ khu vực tư nhân…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 243/NĐ-CP ngày 11/9/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Nghị định này đã đưa ra những quy định mới về thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP, nhằm phù hợp với các quy định mới về phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương tại Luật Đầu tư theo phương thức PPP.

Theo đó, hồ sơ, thủ tục và nội dung thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội sẽ được thực hiện theo quy định của Chính phủ về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia.

Đặc biệt, Nghị định quy định rõ ràng về quy trình phê duyệt dự án PPP, bao gồm các bước từ việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định báo cáo đến quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với các dự án PPP nhà máy điện hạt nhân, đơn vị chuẩn bị dự án sẽ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng sẽ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước hoặc giao cơ quan chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Nghị định cũng quy định rõ ràng về thẩm quyền phê duyệt dự án PPP, bao gồm Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trình tự phê duyệt dự án PPP sẽ được thực hiện theo các bước cụ thể, từ việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi đến việc phê duyệt dự án.

Một điểm đáng chú ý trong Nghị định 243/2025/NĐ-CP là quy định về các dự án cần thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư để làm căn cứ quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định rõ ràng về việc xử lý các dự án PPP thuộc phạm vi quản lý của nhiều cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp có yêu cầu sử dụng vốn nhà nước tham gia dự án PPP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của các địa phương sẽ báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trước khi thống nhất giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền.

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thu hút nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân để phát triển hạ tầng, Nghị định 243/2025/NĐ-CP sẽ là một công cụ hữu hiệu giúp Chính phủ thực hiện mục tiêu này. Sự minh bạch và rõ ràng trong quy trình phê duyệt dự án PPP sẽ tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Nghị định 243/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/ 9/ 2025.

đầu tư luật PPP mới Tiêu điểm

