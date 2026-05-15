Cà Mau rút ngắn thời gian giải quyết bảo hiểm thất nghiệp còn 14 ngày

Minh Hiếu

15/05/2026, 16:15

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đã chuẩn hóa quy trình, cắt giảm thời gian giải quyết nhiều thủ tục bảo hiểm thất nghiệp, trong đó thời gian hỗ trợ đào tạo, hưởng trợ cấp thất nghiệp còn 14 ngày làm việc.

Triển khai cải cách hành chính trong lĩnh vực việc làm và bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau tổ chức thực hiện đầy đủ các quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định và đúng thời hạn giải quyết.

Người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tiếp tại quầy số 23–24 thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cà Mau hoặc thực hiện trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Việc kết hợp linh hoạt giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến giúp giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí, đồng thời tạo điều kiện để người lao động chủ động lựa chọn phương thức phù hợp.

VnEconomy

Theo Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 27/1/2026 của UBND tỉnh Cà Mau về công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, nhiều thủ tục liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp đã được rà soát, chuẩn hóa và cắt giảm thời gian giải quyết.

Cụ thể, thủ tục hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề và hưởng trợ cấp thất nghiệp còn 14 ngày làm việc; thủ tục tạm dừng, tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được rút ngắn còn 1,5 ngày; thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp rút ngắn còn 2,5 ngày làm việc.

Các bước trong quy trình được quy định rõ trách nhiệm từng khâu, từ hướng dẫn ban đầu, tiếp nhận, số hóa hồ sơ đến thẩm định, phê duyệt và trả kết quả, giúp người lao động dễ dàng theo dõi tiến độ giải quyết và giám sát quá trình thực hiện thủ tục.

Song song với việc rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình giải quyết bảo hiểm thất nghiệp. Hồ sơ được số hóa, cập nhật trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm dữ liệu được lưu trữ, khai thác hiệu quả; kết quả giải quyết được trả bằng hình thức điện tử song song với bản giấy, giúp người lao động tiếp cận thông tin nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, người lao động được hướng dẫn cụ thể về điều kiện, thành phần hồ sơ và quyền lợi hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Đội ngũ viên chức của Trung tâm chủ động hỗ trợ, giải đáp kịp thời những vướng mắc phát sinh, bảo đảm 100% hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết đúng hạn, hạn chế việc bổ sung hồ sơ, đi lại nhiều lần.

Đáng chú ý, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm được triển khai gắn chặt với quá trình giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động khi đến làm thủ tục không chỉ được hướng dẫn về trợ cấp, nghĩa vụ và trách nhiệm trong thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp mà còn được cung cấp thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cũng như các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thông qua việc kết hợp giải quyết trợ cấp thất nghiệp với tư vấn, giới thiệu việc làm, nhiều người lao động đã sớm tìm được việc làm phù hợp, ổn định thu nhập, qua đó rút ngắn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động.

Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trong giải quyết bảo hiểm thất nghiệp; nâng cao chất lượng tư vấn, mở rộng các kênh hỗ trợ người lao động thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và sàn giao dịch việc làm trực tuyến; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Báo chí giữ vai trò quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai hiện nay

Báo chí giữ vai trò quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai hiện nay

Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường và khó lường, báo chí được xác định là lực lượng quan trọng trong công tác cảnh báo, định hướng dư luận và hỗ trợ ứng phó thiên tai. Cùng với đó, hệ thống pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai cũng đang được sửa đổi, hoàn thiện theo hướng phân cấp mạnh cho địa phương.

Bộ Y tế quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%

Bộ Y tế quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%

Bộ Y tế ra quyết định thu hồi lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất, do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong...

Thị trường hàng không phục hồi mạnh, nâng nhịp tăng trưởng cho du lịch Việt Nam

Thị trường hàng không phục hồi mạnh, nâng nhịp tăng trưởng cho du lịch Việt Nam

Đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường hàng không đang tạo lực đẩy lớn cho du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu đi lại tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, áp lực chi phí nhiên liệu, quá tải hạ tầng và những biến động địa chính trị toàn cầu cũng đang đặt ngành hàng không trước yêu cầu tái cấu trúc theo hướng bền vững và thích ứng cao hơn...

Bắt nhóm đối tượng làm giả hàng nghìn con dấu, tài liệu của 110 cơ quan, tổ chức

Bắt nhóm đối tượng làm giả hàng nghìn con dấu, tài liệu của 110 cơ quan, tổ chức

Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn bộ con dấu, tài liệu của khoảng 110 cơ quan, tổ chức gồm: 53 trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp; 15 Sở Giáo dục và Đào tạo...

Chủ nhà trọ sẽ bị xử phạt từ 20-30 triệu nếu thu tiền điện vượt giá quy định

Chủ nhà trọ sẽ bị xử phạt từ 20-30 triệu nếu thu tiền điện vượt giá quy định

Từ ngày 25/5, chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn mức giá bán lẻ điện sinh hoạt do Nhà nước quy định có thể bị xử phạt từ 20-30 triệu đồng theo quy định mới của Chính phủ...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

1

Phát động và công bố chuỗi sự kiện quan trọng của ngành Công Thương

Thị trường

2

Bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Tiêu điểm

3

Dự kiến mức hỗ trợ các tổ chức, cá nhân chuyển đổi sang xe xanh tại Hà Nội

Kinh tế xanh

4

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Tiêu điểm

5

TP.Hồ Chí Minh đầu tư gần 3.000 tỷ đồng cải tạo hai tuyến kênh ô nhiễm

Đầu tư

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy