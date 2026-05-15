Cà Mau rút ngắn thời gian giải quyết bảo hiểm thất nghiệp còn 14 ngày

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đã chuẩn hóa quy trình, cắt giảm thời gian giải quyết nhiều thủ tục bảo hiểm thất nghiệp, trong đó thời gian hỗ trợ đào tạo, hưởng trợ cấp thất nghiệp còn 14 ngày làm việc.

Triển khai cải cách hành chính trong lĩnh vực việc làm và bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau tổ chức thực hiện đầy đủ các quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định và đúng thời hạn giải quyết.

Người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tiếp tại quầy số 23–24 thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cà Mau hoặc thực hiện trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Việc kết hợp linh hoạt giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến giúp giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí, đồng thời tạo điều kiện để người lao động chủ động lựa chọn phương thức phù hợp.

Theo Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 27/1/2026 của UBND tỉnh Cà Mau về công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, nhiều thủ tục liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp đã được rà soát, chuẩn hóa và cắt giảm thời gian giải quyết.

Cụ thể, thủ tục hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề và hưởng trợ cấp thất nghiệp còn 14 ngày làm việc; thủ tục tạm dừng, tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được rút ngắn còn 1,5 ngày; thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp rút ngắn còn 2,5 ngày làm việc.

Các bước trong quy trình được quy định rõ trách nhiệm từng khâu, từ hướng dẫn ban đầu, tiếp nhận, số hóa hồ sơ đến thẩm định, phê duyệt và trả kết quả, giúp người lao động dễ dàng theo dõi tiến độ giải quyết và giám sát quá trình thực hiện thủ tục.

Song song với việc rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình giải quyết bảo hiểm thất nghiệp. Hồ sơ được số hóa, cập nhật trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm dữ liệu được lưu trữ, khai thác hiệu quả; kết quả giải quyết được trả bằng hình thức điện tử song song với bản giấy, giúp người lao động tiếp cận thông tin nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, người lao động được hướng dẫn cụ thể về điều kiện, thành phần hồ sơ và quyền lợi hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Đội ngũ viên chức của Trung tâm chủ động hỗ trợ, giải đáp kịp thời những vướng mắc phát sinh, bảo đảm 100% hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết đúng hạn, hạn chế việc bổ sung hồ sơ, đi lại nhiều lần.

Đáng chú ý, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm được triển khai gắn chặt với quá trình giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động khi đến làm thủ tục không chỉ được hướng dẫn về trợ cấp, nghĩa vụ và trách nhiệm trong thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp mà còn được cung cấp thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cũng như các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thông qua việc kết hợp giải quyết trợ cấp thất nghiệp với tư vấn, giới thiệu việc làm, nhiều người lao động đã sớm tìm được việc làm phù hợp, ổn định thu nhập, qua đó rút ngắn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động.

Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trong giải quyết bảo hiểm thất nghiệp; nâng cao chất lượng tư vấn, mở rộng các kênh hỗ trợ người lao động thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và sàn giao dịch việc làm trực tuyến; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.