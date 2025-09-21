Chủ Nhật, 21/09/2025

Cả nước có 15 doanh nghiệp đa cấp, người bán hàng giảm

Vũ Khuê

21/09/2025, 08:48

Tính đến hết tháng 8/2025, cả nước có 16 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động, trong đó 1 doanh nghiệp đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động...

6 tháng đầu năm 2025 tổng số người tham gia bán hàng đa cấp là 634.567 người, giảm 13,43% so với cùng kỳ năm 2024.
6 tháng đầu năm 2025 tổng số người tham gia bán hàng đa cấp là 634.567 người, giảm 13,43% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo báo cáo từ Ban quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Uỷ ban cạnh tranh quốc gia, 8 tháng năm 2025, hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam nhìn chung vẫn giữ được sự ổn định, mặc dù số liệu chung toàn ngành có xu hướng giảm nhẹ về số lượng người tham gia và doanh thu toàn ngành so với cùng kỳ.

Tính đến hết tháng 8/2025, cả nước có 16 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động, trong đó 1 doanh nghiệp đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động.

Bên cạnh đó, số lượng người tham gia bán hàng đa cấp cũng giảm. 6 tháng đầu năm 2025 tổng số người tham gia bán hàng đa cấp là 634.567 người, giảm 13,43% so với cùng kỳ năm 2024 (732.997 người).

Số lượng người tham gia tập trung chủ yếu tại 5 doanh nghiệp lớn (chiếm tới 91% toàn ngành), bao gồm: Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam, Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty TNHH Care For Việt Nam, Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam và Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam.

Đáng chú ý, số lượng người tham gia mới (101.876 người) thấp hơn nhiều so với số người chấm dứt hợp đồng (130.893 người), dẫn tới quy mô ngành sụt giảm so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng doanh thu bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 7.000 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu của 5 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất chiếm gần 93% doanh thu toàn ngành trong 6 tháng đầu năm 2025. Doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất là Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam với hơn 4.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 53% doanh thu toàn ngành.

Doanh thu của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp vẫn chủ yếu từ các sản phẩm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm (chiếm khoảng 92% tổng doanh thu). Doanh thu từ đồ gia dụng, quần áo thời trang, thiết bị và mặt hàng khác chiếm khoảng 8%.

Trong 6 tháng đầu năm, 2025, các doanh nghiệp đã chi trả 2.575 tỷ đồng tiền hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp, tương đương 37% doanh thu toàn ngành. Tuy nhiên, mức hoa hồng, tiền thưởng bình quân mà một người tham gia có hoạt động bán hàng nhận được chỉ tương đương 8% mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước.

Tổng số thuế nộp về ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đạt 1.302 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025.

Uỷ ban cạnh tranh quốc gia nhận định nửa đầu năm 2025, ngành bán hàng đa cấp có sự phát triển ổn định, kết quả có được từ sự nghiêm minh, quyết liệt và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, vừa bảo vệ quyền lợi người dân, vừa tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững cho doanh nghiệp.

Trong 8 tháng năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với 5 doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 doanh nghiệp với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Bên cạnh công tác kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với doanh nghiệp, Uỷ ban cũng đã chủ trì đoàn kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật đối với 9 Sở Công Thương trên toàn quốc, trong đó có nội dung về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Đồng thời, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Trong 8 tháng năm 2025, đã chuyển 2 trường hợp có dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép là Greenleaf và LucMall.

Ngoài ra, Uỷ ban đã phối hợp xác minh mô hình hoạt động bán hàng đa cấp đối với 6 trường hợp với cơ quan công an các tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La. Qua đó, Cơ quan công an đã điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự nhiều vụ việc liên quan đến tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định tại Điều 217a Bộ luật hình sự.

Uỷ ban cạnh tranh quốc gia đã tiếp tục phân cấp mạnh mẽ các nhiệm vụ quản lý theo Nghị định số 146/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại…

bán hàng đa cấp doanh nghiệp doanh thu hợp đồng kiểm tra pháp luật mỹ phẩm người tham gia quản lý nhà nước thực phẩm chức năng Ủy ban cạnh tranh Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia

