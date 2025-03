Cả nước có hơn 5,5 triệu người dùng mạng 5G Viettel

Theo thông tin từ Tổng Công ty Viễn thông Viettel, tính đến hết tháng 1/2025, cả nước đã có 5,5 triệu người dùng 5G Viettel và tập trung ở 63 tỉnh, thành phố.

Trong số đó, Hà Nội và TP.HCM là hai địa phương có số người dùng 5G lớn nhất với 2,4 triệu, tương đương hơn 40% tổng số người dùng 5G trên toàn quốc. Cùng nằm trong Top 5 địa phương có số người dùng 5G nhiều nhất là TP. Đà Nẵng, Bình Dương và TP. Cần Thơ.

Theo ghi nhận của mạng Viettel, dịp Tết Ất Tỵ vừa qua, lưu lượng truy cập data 5G tăng đột biến sau khi Viettel ra mắt gói cước 5G mới với cú pháp TET5G gửi 191. Bên cạnh đó, hệ gói cước 5G trả sau NINE ra mắt cùng thời điểm khai trương mạng cũng đạt được thành công bước đầu với mức tăng trưởng tốt và chiếm gần 10% lượng thuê bao trả sau của Viettel chỉ sau vài tháng ra mắt thị trường.

Ông Nguyễn Trọng Tính, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom, cho rằng đây chính là cú huých giúp cho mạng 5G Viettel nhanh chóng đạt mốc 5,5 triệu người dùng chỉ hơn 3 tháng sau khi khai trương, tiến gần hơn với mục tiêu 10 triệu người dùng 5G của năm 2025.

Hiện, các chương trình bán hàng sau Tết, bán hàng Lễ hội của Viettel tại các tỉnh đang được triển khai tích cực, thúc đẩy thuê bao 5G trên toàn quốc. Với phương châm “hiện đại hoá các giá trị truyền thống”, gian hàng Viettel bố trí tại các Lễ hội được trang bị nhiều thiết bị thông minh để khách hàng được trải nghiệm công nghệ mới trên nền 5G như chơi game với kính thực tế ảo VR AR, xem nội dung 4K/8K trên TV360… Đặc biệt người dùng, khách du lịch còn được trải nghiệm công nghệ AI thông qua tương tác trực tiếp 1-1 với đại sứ ảo Vi An.

Ngày 15/10/2024, Viettel khai trương mạng 5G đầu tiên và lớn nhất Việt Nam với 6.500 trạm phát sóng, đảm bảo vùng phủ ngoài trời trên 90% khu vực thủ phủ 63 tỉnh, thành phố, các khu công nghiệp, trường học, sân bay, cảng biển,… và liên tục được mở rộng đảm bảo cho khách hàng dù di chuyển đi nhiều nơi cũng có sóng 5G sẵn sàng đáp ứng.

Tốc độ thực tế của mạng 5G Viettel có thể đạt từ 700Mbps - 1Gbps, gấp 10 lần so với 4G và độ trễ thấp gần như bằng 0, được triển khai đồng thời trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (non stand alone) và 5G SA (stand alone).

Nói về kế hoạch sắp tới, ông Nguyễn Trọng Tính cho biết sẽ mở rộng vùng phủ trong năm 2025 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu và cho ra mắt thêm một số tính năng và sản phẩm trong hệ sinh thái 5G như: AR/VR, MeCall, SmartCall, YouTube Premium…

“Trong năm 2025, mạng 5G sẽ được mở rộng tới các trung tâm huyện, những nơi tập trung đông dân cư phục vụ người dân. Với thông điệp “Viettel 5G - Cuộc sống mới”, song song với việc mở rộng vùng phủ sóng chúng tôi cam kết mang đến nhiều dịch vụ mới kết nối trên nền 5G, thúc đẩy cuộc sống số hiện đại và tiện ích hơn", ông Nguyễn Trọng Tính chia sẻ.