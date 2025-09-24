Thứ Tư, 24/09/2025

Cả nước rà soát việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã

Phúc Minh

24/09/2025, 13:31

Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương báo cáo cụ thể về số lượng, chất lượng và việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức thuộc UBND cấp xã theo vị trí chuyên môn, chuyên ngành; tỷ lệ cán bộ, công chức ở cấp xã có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí công tác được bố trí....

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc tăng cường, bố trí đủ biên chế, nguồn nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ theo các lĩnh vực ở cấp xã; trên cơ sở tạm thời định hướng danh mục vị trí việc làm cấp xã, Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo thực trạng việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức làm việc ở các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Theo đó, các địa phương báo cáo cụ thể về số lượng, chất lượng và việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã theo vị trí chuyên môn, chuyên ngành; tỷ lệ cán bộ, công chức ở cấp xã có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí công tác được bố trí.

Đồng thời, đánh giá thực trạng bố trí, sử dụng cán bộ, công chức ở cấp xã. Trong đó, nêu rõ ưu điểm, thuận lợi, hạn chế, khó khăn, các chủ trương, chính sách địa phương đã thực hiện để tăng cường nhân lực cho cấp xã và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Do yêu cầu thời gian gấp để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện và gửi báo cáo (kèm theo số liệu cụ thể) về Bộ Nội vụ để tổng hợp.

Trước đó, tại Kết luận số 174-KL/TW ngày 4/7/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có ghi: Yêu cầu ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung cao độ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo: Khẩn trương rà soát và hoàn thành toàn bộ công tác phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã; đối với những xã, phường, đặc khu thiếu cán bộ chuyên môn, cấp tỉnh phải bố trí, tăng cường kịp thời, đầy đủ, hỗ trợ, giúp đỡ để bảo đảm thực hiện công việc hiệu quả.

Tại Kết luận số 177-KL/TW cũng yêu cầu ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy … chịu trách nhiệm rà soát, lựa chọn, sắp xếp cán bộ cấp tỉnh có đủ trình độ, năng lực về cấp xã, nhất là cán bộ địa chính, tài chính…

Kết luận số 178-KL/TW đề cập việc Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 177-KL/TW, bố trí nguồn nhân lực, cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ theo các lĩnh vực về cấp xã…

Tại Kết luận số 183-KL/TW, yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục khẩn trương tăng cường năng lực cho cấp xã (bảo đảm cả số lượng và chất lượng)…; chủ động rà soát để sắp xếp, điều chuyển biên chế giữa các xã, phường cho phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ…

Về định hướng danh mục vị trí việc làm cấp xã, Bộ Nội vụ cho biết tại Công văn số 7415/BNV-CCVC, đối với vị trí việc làm kế toán viên về kế toán nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính - kế hoạch tại Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu), hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường và đặc khu Phú Quốc), đề nghị thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của vị trí việc làm kế toán viên quy định tại vị trí việc làm chuyên môn dùng chung theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2022/TT-BNV, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2024/TT-BNV.

Từ khóa:

cán bộ cấp xã công chức công chức cấp xã dân sinh vị trí việc làm

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

