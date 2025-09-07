Định hướng phương án nhân sự cấp xã sau sắp xếp bộ máy

Ngày 1/8/2025, Bộ Chính
trị, Ban Bí thư đã có Kết luận số 183-KL/TW và Kết luận số 186-KL/TW ngày 29/8,
trong đó yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ tiếp tục khẩn trương tăng cường năng lực
cho cấp xã (bảo đảm cả số lượng và chất lượng), kiện toàn công tác cán bộ đối với
các vị trí còn thiếu.
Đồng thời, chủ động rà
soát để sắp xếp, điều chuyển biên chế giữa các xã, phường cho phù hợp thực tiễn
nhiệm vụ, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ; bố trí đủ
biên chế, nguồn nhân lực, cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ theo các lĩnh vực ở cấp
xã; tăng cường chỉ đạo, theo dõi sát và hướng dẫn các địa phương triển khai thực
hiện.
Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã
ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
về các giải pháp tập trung triển khai phương án bảo đảm nhân sự tại cấp xã, đáp
ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, thông suốt.
Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị
Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản
lý rà soát hiện trạng việc bố trí, sử dụng công chức đáp ứng chuyên môn, nghiệp
vụ theo yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ và tạm thời định hướng danh mục vị trí
việc làm tại cấp xã.
Hiện nay, Bộ Nội vụ đang
phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm công chức trong
cơ quan, tổ chức khối Chính phủ quản lý để gửi Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp,
báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Trước mắt, Bộ Nội vụ đề
nghị các địa phương bảo đảm số lượng công chức tại các tổ chức hành chính ở cấp
xã tối thiểu theo hướng dẫn tại Công văn số 09/CVBC ngày 30/5/2025 của Ban Chỉ
đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa
phương 2 cấp của Chính phủ.
Từ đó, xác định số lượng
công chức còn thiếu để khẩn trương bổ sung nhân lực (nhất là các chuyên ngành
công nghệ thông tin và chuyển đổi số, kế toán, địa chính, xây dựng ... ở cấp
xã), và các vị trí trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp theo 4 hình thức.
Thứ nhất, điều chuyển
công chức giữa các xã, phường cho phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm đúng
người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ theo Kết luận số 183-KL/TW của Bộ
Chính trị, Ban Bí thư.
Thứ hai, ký hợp đồng lao
động đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ (ưu
tiên các chuyên ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số, kế toán, địa chính,
xây dựng ...) theo quy định tại khoản 3, Điều 4 Nghị định số 173/2025/NĐ-CP
ngày 30/6/2025 của Chính phủ về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức.
Thứ ba, thực hiện thi tuyển,
xét tuyển hoặc tiếp nhận công chức theo quy định tại Nghị định số
170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ trong số biên chế đã được cấp có thẩm
quyền giao chưa sử dụng.
Việc này bảo đảm không
thay đổi tổng biên chế đã được Ban Tổ chức Trung ương giao cho địa phương. Ưu tiên
tuyển dụng người có kinh nghiệm, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ ở cấp xã.
Thứ tư, tăng cường bồi dưỡng
chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức liên quan lĩnh vực chuyên môn như công
nghệ thông tin và chuyển đổi số, tài chính, đầu tư, địa chính, xây dựng, tư
pháp..., bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các lĩnh vực đòi hỏi
chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu vận hành chính quyền địa phương cấp xã.
Cũng theo phụ lục kèm theo công
văn của Bộ Nội vụ, Bộ cũng định hướng 36 vị trí việc làm ở cấp xã, gồm 8 vị
trí lãnh đạo, quản lý, đó là: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Giám đốc, Phó Giám
đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban
chỉ huy quân sự xã.
28
vị trí chuyên môn, nghiệp vụ trải rộng ở các lĩnh vực: Văn phòng, Tư pháp, Đối
ngoại, Tài chính - Kế hoạch, Xây dựng – Công thương, Nông nghiệp – Môi trường,
Nội vụ, Giáo dục và đào tạo, Văn hóa, Khoa học và thông tin, Y tế, Trung tâm phục
vụ hành chính công, Dân quân tự vệ...
Bộ
Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực
hiện theo thẩm quyền quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề
nghị có văn bản gửi Bộ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.