80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Trang chủ Dân sinh

Định hướng phương án nhân sự cấp xã sau sắp xếp bộ máy

Thu Hằng

07/09/2025, 09:53

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai phương án bảo đảm nhân sự tại cấp xã, đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, thông suốt...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 1/8/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có Kết luận số 183-KL/TW và Kết luận số 186-KL/TW ngày 29/8, trong đó yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ tiếp tục khẩn trương tăng cường năng lực cho cấp xã (bảo đảm cả số lượng và chất lượng), kiện toàn công tác cán bộ đối với các vị trí còn thiếu.

Đồng thời, chủ động rà soát để sắp xếp, điều chuyển biên chế giữa các xã, phường cho phù hợp thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ; bố trí đủ biên chế, nguồn nhân lực, cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ theo các lĩnh vực ở cấp xã; tăng cường chỉ đạo, theo dõi sát và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về các giải pháp tập trung triển khai phương án bảo đảm nhân sự tại cấp xã, đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, thông suốt.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý rà soát hiện trạng việc bố trí, sử dụng công chức đáp ứng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ và tạm thời định hướng danh mục vị trí việc làm tại cấp xã.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm công chức trong cơ quan, tổ chức khối Chính phủ quản lý để gửi Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trước mắt, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương bảo đảm số lượng công chức tại các tổ chức hành chính ở cấp xã tối thiểu theo hướng dẫn tại Công văn số 09/CVBC ngày 30/5/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ.

Từ đó, xác định số lượng công chức còn thiếu để khẩn trương bổ sung nhân lực (nhất là các chuyên ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số, kế toán, địa chính, xây dựng ... ở cấp xã), và các vị trí trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp theo 4 hình thức.

Thứ nhất, điều chuyển công chức giữa các xã, phường cho phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ theo Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thứ hai, ký hợp đồng lao động đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ (ưu tiên các chuyên ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số, kế toán, địa chính, xây dựng ...) theo quy định tại khoản 3, Điều 4 Nghị định số 173/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức.

Thứ ba, thực hiện thi tuyển, xét tuyển hoặc tiếp nhận công chức theo quy định tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ trong số biên chế đã được cấp có thẩm quyền giao chưa sử dụng.

Việc này bảo đảm không thay đổi tổng biên chế đã được Ban Tổ chức Trung ương giao cho địa phương. Ưu tiên tuyển dụng người có kinh nghiệm, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ ở cấp xã.

Thứ tư, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức liên quan lĩnh vực chuyên môn như công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tài chính, đầu tư, địa chính, xây dựng, tư pháp..., bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu vận hành chính quyền địa phương cấp xã.

Cũng theo phụ lục kèm theo công văn của Bộ Nội vụ, Bộ cũng định hướng 36 vị trí việc làm ở cấp xã, gồm 8 vị trí lãnh đạo, quản lý, đó là: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã.

28 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ trải rộng ở các lĩnh vực: Văn phòng, Tư pháp, Đối ngoại, Tài chính - Kế hoạch, Xây dựng – Công thương, Nông nghiệp – Môi trường, Nội vụ, Giáo dục và đào tạo, Văn hóa, Khoa học và thông tin, Y tế, Trung tâm phục vụ hành chính công, Dân quân tự vệ...

Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo thẩm quyền quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị có văn bản gửi Bộ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách với công chức do sắp xếp bộ máy trước 8/9

11:45, 05/09/2025

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách với công chức do sắp xếp bộ máy trước 8/9

Rà soát chính sách tiền lương, phụ cấp sau sắp xếp bộ máy

09:02, 04/09/2025

Rà soát chính sách tiền lương, phụ cấp sau sắp xếp bộ máy

Bộ Nội vụ hướng dẫn tuyển dụng, xếp ngạch công chức sau sắp xếp bộ máy

18:50, 15/08/2025

Bộ Nội vụ hướng dẫn tuyển dụng, xếp ngạch công chức sau sắp xếp bộ máy

cấp xã chính quyền địa phương 2 cấp dân sinh nhân sự cấp xã sắp xếp bộ máy vị trí việc làm

Nhân lực - Việc làm

