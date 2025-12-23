Thứ Ba, 23/12/2025

Trang chủ Kinh tế số

Bộ Khoa học và Công nghệ cần hoàn thành xây dựng hướng dẫn định giá tài sản trí tuệ trong quý 1/2026

Hạ Chi

23/12/2025, 09:23

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao khẩn trương ban hành tài liệu hướng dẫn định giá tài sản trí tuệ hình thành từ nhiệm vụ khoa học công nghệ. sử dụng ngân sách nhà nước nhằm tạo thuận lợi cho việc chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hoàn thành trong quý 1/2026...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 - Ảnh: VGP.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 - Ảnh: VGP.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 712/TB-VPCP kết luận Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, 05 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính, 04 năm triển khai Đề án 06.

Theo đó, chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2025 xếp 46/132, hạ tầng số có bước nhảy vọt, phủ sóng 5G gần 59% dân số; Internet vào top 20 thế giới; vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và thêm 3 tuyến cáp, tăng kết nối quốc tế gấp 2 lần. 

Chính phủ số được đẩy mạnh với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 36,8%; chỉ số Chính phủ điện tử năm 2024 xếp 71/193, tăng 15 bậc so với 2020. Kinh tế số tăng trưởng nhanh, có khoảng 80 nghìn doanh nghiệp công nghệ số; xuất khẩu công nghệ số 172 tỷ USD.

Thương mại điện tử 36 tỷ USD; thanh toán không dùng tiền mặt đến tháng 10/2025 đạt 20,2 tỷ giao dịch/năm; xử lý 20,3 tỷ hóa đơn điện tử. Đề án 06 triển khai hiệu quả, lan tỏa, đã làm sạch 57,9 triệu dữ liệu đất đai, 107 triệu dữ liệu hộ tịch, trên 100 triệu dữ liệu bảo hiểm, 35,08 triệu giấy phép lái xe; VNeID được sử dụng rộng rãi. Nhân lực số có bước phát triển, thu hút 40 triệu lượt người tham gia các nền tảng đào tạo trực tuyến. Cắt giảm, đơn giản hóa 3.241 thủ tục hành chính…

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại những hạn chế như tiến độ triển khai Đề án 06, Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị Quyết số 71/NQ-CP còn nhiều nhiệm vụ chậm, quá hạn; thể chế và tiêu chuẩn kỹ thuật chưa theo kịp; hạ tầng số và cơ sở dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu; cải cách hành chính và dịch vụ công số còn hạn chế; an ninh mạng và nhân lực còn yếu…

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ “ĐẶT HÀNG” DOANH NGHIỆP, VIỆN TRƯỜNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC

Để khắc phục những tồn tại, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Phạm Thi Thanh Trà trực tiếp chỉ đạo Bộ Nội vụ khẩn trương ban hành văn bản theo thẩm quyền yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bảo đảm thực hiện đánh giá nghiêm theo Quy định số 366-QĐ/TW, nhất là các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi số, khoa học, công nghệ, nếu không hoàn thành thì không được xếp loại hoàn thành tốt hoặc xuất sắc. Đánh giá phải thực chất, gắn với kết quả và trách nhiệm người đứng đầu, hoàn thành trước ngày 15/01/2026.

Về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung xây dựng, trình Chính phủ để trình Quốc hội ban hành: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật Bưu chính (sửa đổi) theo tiến độ được quy định tại Quyết định số 2352/QĐ-TTg ngày 24/10/2025 của Thủ tướng ; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 15/1/2026.

Bộ Công an xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia, hoàn thành trong Quý 1/2026; nghiên cứu, tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế đột phá cho hoạt động của Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu với các cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, hoàn thành trong Quý 1/2026. 

Bộ Nội vụ xây dựng Kế hoạch hoạt động trọng tâm cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026 - 2030, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2026.

Về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2026.

Bộ cũng được giao xây dựng Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2026; khẩn trương ban hành tài liệu hướng dẫn định giá tài sản trí tuệ hình thành từ nhiệm vụ khoa học công nghệ. sử dụng ngân sách nhà nước nhằm tạo thuận lợi cho việc chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hoàn thành trong quý 1/2026.

Đồng thời, xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tổ chức lại mô hình Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thành Viện năng lượng nguyên tử quốc gia và Đề án tăng cường năng lực cho Cục An toàn bức xạ hạt nhân theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2025.

ĐÀ NẴNG, HUẾ SỚM BAN HÀNH ĐỀ ÁN MÔ HÌNH BẢN SAO SỐ (DIGITAL TWIN)

UBND thành phố Đà Nẵng và UBND thành phố Huế chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành theo thẩm quyền Đề án thí điểm mô hình Bản sao số (Digital Twin) trên địa bàn, hoàn thành trong quý 1/2026.

Bộ Công an đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính là một cấu phần của Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trước ngày 1/3/2026; khẩn trương triển khai ứng dụng VNeID trở thành nền tảng số quốc gia, là trung tâm kết nối giữa người dân với Nhà nước, người dân với doanh nghiệp và người dân với người dân, hoàn thành trong năm 2026; phát triển chức năng chi trả, hỗ trợ người dân trên nền tảng định danh điện tử, bảo đảm phục vụ các chính sách an sinh xã hội, hoàn thành trong năm 2026.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương phối hợp với Bộ Công an đăng ký sử dụng hạ tầng tập trung tại Trung tâm dữ liệu quốc gia, hoàn thành trong tháng 1/2026; Bộ Công an có trách nhiệm đề xuất phương án xây dựng các Trung tâm dữ liệu quốc gia mới theo lộ trình.

Về an ninh mạng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì sửa đổi các văn bản quy phạm, hướng dẫn bảo vệ an ninh dữ liệu, bí mật nhà nước, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất hạ tầng, ứng dụng theo quy định.

Về phát triển nguồn nhân lực, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai đào tạo, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, bảo đảm khả năng vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số. Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo trực tuyến trên nền tảng "Bình dân học vụ số"; nhiệm vụ thường xuyên.

