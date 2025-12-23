Xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam giảm hơn 21%

Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 11/2025 chỉ đạt 3,99 tỷ USD, giảm sâu so với tháng trước...

Theo số liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2025 đạt 39,11 tỷ USD, giảm 7% so với tháng trước. Đáng chú ý, trong số các nhóm hàng giảm mạnh trên 20% có sự góp mặt của điện thoại các loại và linh kiện, với mức giảm tới 21,5%.

Tuy nhiên, nếu tính cả 11 tháng, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa vẫn đạt 430,17 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng thêm gần 60 tỷ USD.

Trong đó, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vẫn đóng vai trò “trụ cột” khi đóng góp tới 31,65 tỷ USD, chiếm 53% mức tăng xuất khẩu của cả nước.

Riêng trong tháng 11/2025, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 9,6 tỷ USD. Lũy kế 11 tháng, con số này lên tới 96,92 tỷ USD, chiếm 22,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng tới 48,5% so với cùng kỳ năm trước – mức tăng thuộc nhóm cao nhất trong toàn bộ các ngành hàng.

Như vậy, xuất khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng tăng tới 31,65 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và bằng 53% mức tăng xuất khẩu của cả nước.

Trong đó, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường dẫn đầu với kim ngạch đạt 37,9 tỷ USD, tăng mạnh 80,7%, tương ứng tăng gần 17 tỷ USD so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 15,28 tỷ USD (tăng 37,6%), EU đạt 9,88 tỷ USD (tăng 10,6%), Hồng Kông đạt 9,69 tỷ USD (tăng 30,8%) và Hàn Quốc đạt 7,76 tỷ USD (tăng 52,2%). Cấu trúc này cho thấy mạng lưới thị trường của nhóm hàng điện tử ngày càng đa dạng, gắn chặt cả với các trung tâm tiêu dùng lớn lẫn các mắt xích sản xuất trong khu vực.

10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng/2024 và 11 tháng/2025 - Nguồn: Cục Hải quan.

Trái ngược với đà tăng mạnh của nhóm máy vi tính và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 11/2025 chỉ đạt 3,99 tỷ USD, giảm sâu so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 11 tháng, xuất khẩu nhóm hàng này vẫn đạt 52,66 tỷ USD, tăng 4,8% (tương ứng tăng 2,42 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu thị trường cho thấy sự phân hóa rõ nét. Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 13,41 tỷ USD nhưng giảm nhẹ 1,8%; sang Hoa Kỳ đạt 9,42 tỷ USD, tăng 0,8%; sang EU đạt 6,61 tỷ USD, tăng 8,6%. Đáng chú ý, một số thị trường mới nổi như Ấn Độ và Nhật Bản lại ghi nhận mức tăng khá cao, lần lượt 24,1% và 19,1%.

Về nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2025, kim ngạch ước đạt 37,98 tỷ USD, giảm nhẹ 3,7% so với tháng trước. Trong đó, giảm mạnh nhất là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện, đạt 853 triệu USD, giảm 29,4%, tương ứng giảm 355 triệu USD.

Song lũy kế 11 tháng, nhập khẩu vẫn đạt 409,61 tỷ USD, tăng 18,4%, với mức tăng tuyệt đối lên tới 63,61 tỷ USD, trong đó, tăng mạnh nhất là các nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 38,37 tỷ USD.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Riêng trong tháng 11/2025, nhập khẩu nhóm hàng này đạt 12,91 tỷ USD, giảm nhẹ 1,5% so với tháng trước, tương ứng giảm 193 triệu USD, cho thấy nhịp điều chỉnh ngắn hạn sau giai đoạn tăng cao.

10 nhóm hàng nhập khẩu chủ lực của Việt Nam trong 11 tháng/2024 và 11 tháng/2025 - Nguồn: Cục Hải quan.

Tính chung 11 tháng, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt tới 136,17 tỷ USD, tăng mạnh 39,2% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 38,37 tỷ USD. Quy mô này chiếm gần 33% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước, phản ánh rõ nhu cầu lớn về linh kiện, bán thành phẩm phục vụ hoạt động sản xuất, lắp ráp và xuất khẩu trong nước.

Về thị trường cung ứng, Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này sang Việt Nam đạt 47,83 tỷ USD, tăng 51,6%, tương ứng tăng 16,27 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Theo sau là Hàn Quốc với 34,03 tỷ USD, tăng 16,5%; Đài Loan đạt 21,43 tỷ USD, tăng mạnh 69,8%; và Nhật Bản đạt 7,65 tỷ USD, tăng 24%.

Trái ngược, điện thoại các loại và linh kiện cũng ghi nhận mức sụt giảm mạnh. Cụ thể, trong tháng 11, giá trị nhập khẩu nhóm hàng này chỉ đạt 853 triệu USD, giảm tới 29,4% so với tháng trước, tương ứng giảm 355 triệu USD, phản ánh sự điều chỉnh rõ nét về tiến độ nhập hàng và tồn kho.

Tuy vậy, lũy kế 11 tháng, kim ngạch nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước vẫn đạt 10,26 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng thêm 826 triệu USD.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp điện thoại các loại và linh kiện lớn nhất cho Việt Nam với 8,92 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 728 triệu USD, chiếm tới 87% tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam.