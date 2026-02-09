Thứ Hai, 09/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Sức khỏe

Các bệnh nhiễm siêu vi có thể biến chứng viêm cơ tim

Hoài Phương

09/02/2026, 20:01

Trong thời điểm giáp Tết, thời tiết lạnh và thất thường, các bệnh nhiễm siêu vi có thể biến chứng viêm cơ tim ở trẻ em và người lớn. Những triệu chứng ban đầu như sốt nhẹ, nôn ói, đau bụng dễ bị nhầm với bệnh lý tiêu hóa, nhưng có thể nhanh chóng chuyển nặng…

Những dấu hiệu như đau ngực, hồi hộp, đánh trống ngực hoặc khó thở sau đợt sốt siêu vi không nên xem nhẹ.
Những dấu hiệu như đau ngực, hồi hộp, đánh trống ngực hoặc khó thở sau đợt sốt siêu vi không nên xem nhẹ.

Theo các bác sĩ viêm cơ tim là tình trạng cơ tim bị viêm do virus hoặc phản ứng miễn dịch bất thường, làm suy giảm khả năng bơm máu của tim. Dạng tối cấp là mức độ nặng nhất, khiến tim mất chức năng chỉ trong vài giờ. Tỷ lệ tử vong nếu không được hỗ trợ kịp thời có thể lên đến 70%.

Mới đây, một bệnh nhi đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch. Khi đang học ở trường, trẻ đột ngột ngất xỉu kèm co giật. Tại bệnh viện địa phương, điện tâm đồ ghi nhận rối loạn nhịp tim với nhịp nhanh thất. Trẻ được đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc vận mạch adrenalin, dopamine và chuyển khẩn đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

BSCKII. Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết khi tiếp nhận, bệnh nhi trong tình trạng lơ mơ, môi tái, chi lạnh, thời gian làm đầy mao mạch kéo dài 4 giây, huyết áp chỉ 60/40 mmHg, mạch quay khó bắt, nhịp tim không đều.

Siêu âm tim cho thấy phân suất tống máu (EF) giảm nặng, chỉ còn 26-28% so với mức bình thường 60-80%. Các xét nghiệm ghi nhận tổn thương cơ tim nghiêm trọng với troponin I tăng cao 1.840 pg/ml, CK-MB 196 đơn vị/L và lactat máu lên đến 11,5 mmol/L.

Bệnh nhi phải can thiệp ECMO vì viêm cơ tim tối cấp.
Bệnh nhi phải can thiệp ECMO vì viêm cơ tim tối cấp.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp, sốc tim và rối loạn nhịp tim nặng. Trẻ được hồi sức tích cực với thở máy và phối hợp nhiều thuốc vận mạch. Trước diễn tiến suy tim và huyết động không ổn định, bệnh viện quyết định triển khai kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (V-A ECMO), đặt cannula động mạch và tĩnh mạch đùi để hỗ trợ tuần hoàn và chức năng tim.

Trong gần hai tuần điều trị, bệnh nhi được theo dõi sát các rối loạn nhịp, điều chỉnh điện giải, toan kiềm, truyền máu và tiểu cầu, chống đông hệ thống ECMO bằng heparin, dùng lợi tiểu giảm tải thất trái và kháng sinh điều trị bội nhiễm phổi. Hiện bệnh nhi tỉnh táo, nhịp tim ổn định, chức năng tim, gan và thận trở về bình thường, tiếp tục được theo dõi và điều trị phục hồi.

Trước đó, một bé gái 6 tuổi (ngụ tại xã An Phú Tây, TP.HCM) cũng nhập viện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng “thập tử nhất sinh”. Theo bệnh sử, trước đó, bé được gia đình đưa từ TP.HCM về Bến Tre đi chơi. Tại Bến Tre, bệnh nhi có những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản như sốt nhẹ, mệt mỏi, nôn ói và đau ngực thoáng qua trong hai ngày. Gia đình nghĩ con bị rối loạn tiêu hóa nên theo dõi tại nhà.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh diễn tiến ngày càng nặng, bé bắt đầu lơ mơ, tay chân lạnh, mạch yếu. Qua xét nghiệm men tim các bác sĩ ghi nhận dấu hiệu điển hình của viêm cơ tim tối cấp và sốc tim. Trong suốt 3 tuần chạy ECMO, bệnh nhi được điều trị tích cực bằng thuốc chống loạn nhịp, lọc máu liên tục để hỗ trợ gan, thận, điều chỉnh điện giải và chống đông hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể.

Thời tiết thất thường có thể
Thời tiết thất thường có thể "kích hoạt" viêm cơ tim tối cấp ở trẻ.

Từ các trường hợp trên, BS. Nguyễn Minh Tiến cảnh báo, viêm cơ tim tối cấp thường khởi phát sau một đợt nhiễm siêu vi thông thường – có thể là cúm, siêu vi đường hô hấp, hoặc các virus trong mùa mưa. Phân tích chuyên môn từ bác sĩ chỉ ra, khi thời tiết thay đổi, độ ẩm tăng cao, virus dễ lây lan mạnh hơn, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Ban đầu trẻ chỉ có biểu hiện sốt nhẹ, ói, đau đầu hoặc đau bụng – khiến cha mẹ dễ nhầm với bệnh tiêu hóa. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển, tim suy yếu nhanh, trẻ sẽ có các dấu hiệu tay chân lạnh, mệt mỏi, da tái, khó thở, đau ngực, hoặc ngất xỉu – đây là thời điểm cực kỳ nguy hiểm, cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay.

Một trường hợp khác xảy ra với bệnh nhân trưởng thành là một phụ nữ 30 tuổi (TP.HCM) sốt, nhức mỏi toàn thân, thỉnh thoảng đau nhói vùng ngực trái trong vài phút rồi tự giảm. Nghĩ chỉ là cảm cúm thông thường, chị tự mua thuốc uống tại nhà. Tuy nhiên, tình trạng mệt mỏi kéo dài khiến chị quyết định đi khám tại phòng khám gần nhà. Tại đây, bác phát hiện men tim của chị tăng cao bất thường, dấu hiệu cảnh báo tổn thương cơ tim nên lập tức chuyển chị đến viện cấp cứu.

Khi tiếp nhận, bác Nguyễn Chấn Đông (Khoa Cấp cứu), Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo, mạch và huyết áp còn ổn định, nhưng điện tâm đồ cho thấy sóng T và ST biến đổi, men tim và NT-proBNP tiếp tục tăng cao, gợi ý suy tim. Siêu âm tim phát hiện chức năng co bóp giảm nhẹ, có tràn dịch màng tim. Bác chẩn đoán bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp nghi do biến chứng của sốt siêu vi.

Bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp nghi do biến chứng của sốt siêu vi.
Bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp nghi do biến chứng của sốt siêu vi.

Chỉ trong thời gian ngắn, tình trạng của bệnh nhân trở nặng. Kết quả xét nghiệm cho thấy men tim tăng gấp đôi, NT-proBNP đạt 6.000 pg/mL, cao gấp 48 lần giới hạn bình thường, biểu hiện tim bắt đầu suy. Trước tình huống nguy kịch, Ths.Huỳnh Khiêm Huy, Trưởng khoa Hồi sức Ngoại Tim mạch cùng ê-kíp quyết định đặt hệ thống ECMO trong 72 giờ.

Theo ThS.BS Ngô Như Ngọc, Khoa Hồi sức Ngoại Tim mạch, trong một số trường hợp, virus gây sốt siêu vi không chỉ tấn công đường hô hấp mà còn xâm nhập trực tiếp vào tế bào cơ tim, gây tổn thương, hoại tử các sợi cơ tim. Đồng thời, phản ứng miễn dịch quá mức của cơ thể phóng thích hàng loạt cytokine gây viêm, khiến cơ tim phù nề, giảm co bóp, rối loạn nhịp. 

Theo BSCKII. Trần Nhân Nghĩa, khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM) triệu chứng đau ngực, ST chênh và men tim tăng cao, khiến bác sĩ lâm sàng dễ nhầm lẫn với nhồi máu cơ tim nếu không có các thăm dò chuyên sâu.

Theo các nghiên cứu quốc tế, khoảng 17% bệnh nhân nhập viện vì đau ngực, ST chênh và men tim tăng nhưng khi chụp mạch vành lại không phát hiện tổn thương tắc nghẽn. Phần lớn trong số này được MRI tim xác nhận là viêm cơ tim, không phải nhồi máu cơ tim.  Do đó, chụp mạch vành và MRI tim là hai phương pháp quyết định để phân biệt viêm cơ tim với nhồi máu cơ tim cấp.

Trong một số trường hợp, virus gây sốt siêu vi không chỉ tấn công đường hô hấp mà còn xâm nhập trực tiếp vào tế bào cơ tim.
Trong một số trường hợp, virus gây sốt siêu vi không chỉ tấn công đường hô hấp mà còn xâm nhập trực tiếp vào tế bào cơ tim.

Chẩn đoán đúng và kịp thời là yếu tố then chốt giúp điều trị phù hợp và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm. Các bác khuyến cáo, những dấu hiệu như đau ngực, hồi hộp, đánh trống ngực hoặc khó thở sau đợt sốt siêu vi không nên xem nhẹ, vì có thể là biểu hiện sớm của viêm cơ tim. Người bệnh nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Vì sao viêm tụy cấp gia tăng trong dịp lễ Tết?

17:09, 04/02/2026

Vì sao viêm tụy cấp gia tăng trong dịp lễ Tết?

Nguy cơ lan rộng virus nipah tại Ấn Độ ở mức thấp

11:47, 02/02/2026

Nguy cơ lan rộng virus nipah tại Ấn Độ ở mức thấp

Sai lầm khi tự chữa viêm xoang theo “bác sĩ mạng”

18:04, 29/01/2026

Sai lầm khi tự chữa viêm xoang theo “bác sĩ mạng”

Từ khóa:

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố biến chứng sốt siêu vi dấu hiệu viêm cơ tim sức khỏe viêm cơ tim tối cấp Vneconomy

Đọc thêm

Ăn gì để tăng cường sức khỏe cho não bộ?

Ăn gì để tăng cường sức khỏe cho não bộ?

Ngày càng nhiều các thương hiệu thực phẩm và chăm sóc sức khỏe đang quảng bá những sản phẩm mới nhất của mình như các bữa ăn giúp tối ưu hóa tư duy. Có thể thấy rằng, sức khỏe não bộ trở thành mối quan tâm chung...

An ninh tài chính người cao tuổi: Nâng tầm vị thế quốc gia từ lòng nhân văn kỹ trị

An ninh tài chính người cao tuổi: Nâng tầm vị thế quốc gia từ lòng nhân văn kỹ trị

Đã đến lúc không thể hài lòng với những giải pháp phân tán, Việt Nam cần một chiến lược cấp quốc gia, một hành lang pháp lý và sản phẩm tài chính bảo hiểm mang tính đột phá để xây dựng lưới an sinh số vững chắc, nâng tầm vị thế quốc gia trong kỷ nguyên mới...

Vì sao viêm tụy cấp gia tăng trong dịp lễ Tết?

Vì sao viêm tụy cấp gia tăng trong dịp lễ Tết?

Cuối năm và dịp Tết Nguyên đán là thời gian sum họp, liên hoan kéo dài với chế độ ăn uống nhiều chất béo, rượu bia và sinh hoạt thất thường. Đây cũng là giai đoạn các bệnh lý rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là tăng mỡ máu và viêm tụy cấp, có xu hướng gia tăng…

Liệu pháp oxy cao áp hiệu quả trong hồi sức tích cực

Liệu pháp oxy cao áp hiệu quả trong hồi sức tích cực

Oxy cao áp từ lâu đã được xem là liệu pháp thở oxy hỗ trợ điều trị hiệu quả đối với nhiều nhóm bệnh cấp tính, mạn tính, bệnh ngoại khoa, đa chấn thương... Khi được đưa vào danh mục thanh toán bảo hiểm y tế, số bệnh nhân được tiếp cận liệu pháp này ngày càng tăng…

Các bệnh viện đưa vào vận hành nhiều hệ thống can thiệp tim mạch hiện đại

Các bệnh viện đưa vào vận hành nhiều hệ thống can thiệp tim mạch hiện đại

Vừa qua, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức lễ khánh thành Hệ thống thông tim can thiệp hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đà Nẵng: Hòa quyện văn hóa trong mùa xuân Bính Ngọ 2026

Du lịch

2

Bộ Tài chính đề xuất mở lại cơ chế hóa đơn tổng để giảm áp lực hạ tầng công nghệ

Tài chính

3

Các bệnh nhiễm siêu vi có thể biến chứng viêm cơ tim

Sức khỏe

4

Quy định mới trong việc cưỡng chế tài sản để thi hành án dân sự

Dân sinh

5

Đà Nẵng: Hàng hóa dự trữ phục vụ Tết đạt gần 3.500 tỷ đồng

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy