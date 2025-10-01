Các địa phương khẩn trương phục hồi du lịch sau bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay ngày 1/10, tàn dư bão số 10 Bualoi tan dần nhưng vẫn gây mưa trên diện rộng. Khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông…

Hiện tại, một số đơn vị lưu trú, người làm du lịch ở Mù Cang Chải, Hoàng Su Phì khuyên du khách cân nhắc hoãn tour săn mùa vàng tuần này do mưa bão, một số đoạn đường sạt lở. Theo dự báo, từ thứ năm (2/10), trời bắt đầu tạnh ráo, có nắng. Nếu thời tiết thuận lợi, du khách có thể lên đường nhưng cũng cần cập nhật các cảnh báo từ địa phương.

Thông thường, các địa phương sẽ mất khoảng 2 - 3 ngày để khắc phục sạt lở ở các điểm như đèo Khau Phạ nằm trên quốc lộ 32 (tuyến giao thông huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh miền núi Tây Bắc).

Ông Lê Xuân Dương, Trưởng phòng Văn hóa xã Mù Cang Chải, khuyến cáo: "Cuối tuần là thời điểm đẹp nhất tới Mù Cang Chải. Tuy nhiên, du khách cần thận trọng, liên tục cập nhật các thông tin ở địa phương. Trời có thể tạnh mưa 1 - 2 ngày, nhưng sạt lở vẫn có thể xảy ra do đất ẩm lâu ngày, thường tạo nguy hiểm bất ngờ", ông Dương nói.

Do ảnh hưởng của mưa bão, tuyến Quốc lộ 32 đi Tú Lệ – Mù Cang Chải hiện đang gặp nhiều sự cố.

Tương tự, do ảnh hưởng của bão số 10, những ngày qua, tại tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to và dông gây ngập lụt, sạt lở đất đá ở một số địa phương. Tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua phường Mộc Châu hay nhiều tuyến đường tại khu trung tâm thị trấn nông trường Mộc Châu bị ngập nặng.

Theo các công ty lữ hành, nhiều đoàn khách đã chủ động hủy hoặc lùi lịch khởi hành lên Mộc Châu, chờ thời tiết thuận lợi. Một số du khách đang lưu trú tại thị trấn nông trường Mộc Châu cũng hạn chế di chuyển, chờ điều kiện đi lại ổn định mới tiếp tục tham quan.

Tại Lào Cai, mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 4D - tuyến đường huyết mạch nối TP. Lào Cai với Sa Pa và Lai Châu. Nhiều điểm trên đèo Ô Quy Hồ, một trong "tứ đại đỉnh đèo" của Việt Nam, xuất hiện đất đá tràn xuống mặt đường.

Ông Trần Sơn Bình, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, cho biết ngay sau khi có chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh, ngành du lịch đã ban hành nhiều văn bản gửi tới các cơ sở lưu trú, dịch vụ và địa phương, yêu cầu siết chặt công tác phòng chống bão, bảo đảm an toàn cho du khách.

Tại Lào Cai, mưa lớn đã gây sạt lở tại nhiều tuyến đường.

Sở cũng thiết lập đường dây nóng do lãnh đạo trực tiếp phụ trách, hoạt động liên tục nhằm tiếp nhận và hỗ trợ thông tin cho du khách. Bên cạnh đó, Hiệp hội Du lịch Lào Cai phát động phong trào hỗ trợ khách trong mùa mưa bão: nhiều cơ sở lưu trú miễn phí hoặc giảm giá tiền ăn, tiền phòng, một số doanh nghiệp bố trí phương tiện đưa khách tới nơi an toàn.

"Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp du khách nào bị thương nặng. Hoạt động du lịch tại Lào Cai vẫn an toàn nhờ công tác phòng chống và hỗ trợ kịp thời", ông Bình. Tính đến ngày 30/9, khu du lịch quốc gia Sa Pa ghi nhận hàng nghìn khách quốc tế đang lưu trú bị ảnh hưởng bởi bão, riêng phường Sa Pa có khoảng 3.792 khách đến từ 68 quốc tịch, xã Bản Hồ có 27 khách...

Chị Ngọc Ánh, đại diện một công ty tour du lịch ở Sa Pa, cho biết: “Bản Cát Cát hiện tại vẫn có mưa và chưa khắc phục được sạt lở. Mưa lớn liên tục từ ngày hôm qua càng khiến nước lũ dâng cao. Một nhóm du khách của chúng tôi hiện lưu trú tại bản Tả Van. Vì tình hình thời tiết chưa cải thiện, đường đất còn sạt lở nên chúng tôi cố gắng hỗ trợ và bố trí cho các du khách ở tạm nhà dân”.

Đối với những du khách có kế hoạch tới Sa Pa trong những ngày tới, nhiều công ty đã đưa ra cảnh báo cũng như hỗ trợ bảo lưu, lùi lịch cho du khách. Đại diện Hotel de la Coupole Sapa - MGallery cho biết khách sạn hỗ trợ hủy phòng, dời lịch lưu trú nếu khách vẫn có nhu cầu trong tương lai.

Nhiều khách sạn Sa Pa miễn phí lưu trú cho du khách mắc kẹt do bão lũ. Ảnh: Hiệp hội du lịch tỉnh Lào Cai

Ngày 1/10, dự báo hoàn lưu bão số 10 vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ mưa lớn kéo dài, sạt lở đất và ngập úng trên một số địa bàn rất cao. Do vậy, vẫn có khả năng gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động du lịch của các đơn vị lữ hành tại miền Bắc. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Tổng Giám đốc Vitamin Tours and Events, cho biết hiện hoạt động du lịch vẫn cần thời gian để phục hồi ở một số tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An…

Tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, khách sạn Anh Thanh Đô có khoảng 23 khách hủy nhận phòng do ảnh hưởng mưa bão, ngập lụt. Một số du khách khác cũng đã rời khách sạn sớm để về nhà tránh bão. Mặc dù đã nỗ lực các biện pháp phòng bị, gia cố nhằm bảo vệ tài sản, tuy nhiên cơn bão số 10 vẫn gây thiệt hại nặng cho khách sạn.

Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tập trung tối đa nhân lực, vật tư, tổ chức thi công liên tục để cấp điện trở lại cho gần 600 nghìn khách hàng trong tổng số hơn 700 nghìn khách hàng bị ảnh hưởng do cơn bão số 10. Tính đến 19h ngày 30/9, đã có gần 600 nghìn khách hàng được cấp điện trở lại.

Bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, cho biết: "Chúng tôi khuyến cáo du khách không tham gia các hoạt động du lịch mạo hiểm, tắm biển hoặc di chuyển bằng phương tiện đường thủy trong thời gian có cảnh báo nguy hiểm do mưa to, giông lốc, gió giật, sóng lớn.

Sở cũng yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành chủ động liên hệ với khách bị ảnh hưởng lịch trình trong thời gian bão, thỏa thuận hủy hoặc điều chỉnh dời lịch trình để đảm bảo an toàn và quyền lợi tốt nhất cho khách du lịch".

Dọc tuyến đường ở khu du lịch biển Hải Tiến (Thanh Hóa) nay là cảnh ngổn ngang, xác xơ sau bão.

Hiện ngành du lịch và chính quyền tại các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 10 đang quyết tâm đồng hành cùng với các doanh nghiệp tập trung khắc phục hậu quả của bão. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương khuyến cáo người dân và du khách không nên đi lại ở các khu vực có nguy cơ sạt lở và lũ quét, tuyệt đối không tham gia các hoạt động không an toàn và tuân thủ các qui định về phòng chống bão lũ.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng đã có định hướng với các địa phương trong việc tăng cường công tác phòng bị tại các điểm đến, tăng cường định hướng cho doanh nghiệp du lịch không đưa khách tới những điểm đến đang bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai.