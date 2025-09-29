Thứ Hai, 29/09/2025

Nâng cao chất lượng nhân lực hướng tới du lịch xanh

Tường Bách

29/09/2025, 18:23

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 xác định một trong những định hướng trọng tâm là thúc đẩy tiêu dùng, mua sắm và du lịch xanh, thông qua các chương trình dán nhãn năng lượng, nhãn sinh thái, nhãn xanh…

Các chương trình đào tạo cần phải đưa vào các học phần như quản trị du lịch xanh, quản trị rủi ro môi trường, ứng dụng ESG...
Các chương trình đào tạo cần phải đưa vào các học phần như quản trị du lịch xanh, quản trị rủi ro môi trường, ứng dụng ESG...

Năm 2025 là dấu mốc kỷ niệm 65 năm hình thành và phát triển của ngành du lịch Việt Nam, cũng là năm đánh dấu lần thứ 20 Giải thưởng Du lịch Việt Nam được tổ chức. Năm nay, Lễ trao Giải được tổ chức vào đúng Ngày Du lịch Thế giới 27/9. Thông điệp của giải thưởng năm nay hưởng ứng chuyển đổi du lịch bền vững, du lịch xanh do UN Tourism phát động.

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), du lịch xanh không chỉ đơn giản là du lịch gắn với thiên nhiên, mà còn là cách tiếp cận toàn diện nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường, phát huy vai trò cộng đồng và hướng tới sự phát triển bền vững. Đây là hướng đi mà nhiều thành phố trên thế giới đã và đang lựa chọn để tăng sức cạnh tranh, thu hút du khách quốc tế.

Trao đổi tại Tọa đàm “Năng lượng sạch trong phát triển du lịch” diễn ra trong khuôn khổ ITE HCMC 2025, bà Tạ Thị Tú Uyên, Phó Giám đốc Ban Phát triển kinh doanh Vietravel, cho biết ngay cả du khách nội địa, đặc biệt là du khách trẻ, rất thích tham gia những trải nghiệm cứu trợ động vật, trồng cây xanh, làm gạch sinh học…

Du lịch xanh không chỉ đơn giản là du lịch gắn với thiên nhiên, mà còn là cách tiếp cận toàn diện nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường.
Du lịch xanh không chỉ đơn giản là du lịch gắn với thiên nhiên, mà còn là cách tiếp cận toàn diện nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường.

Theo bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, du khách quốc tế cũng rất chú trọng đến trách nhiệm môi trường, giảm dấu chân carbon. Trải nghiệm xanh như sản phẩm không rác nhựa, ẩm thực hữu cơ, làng nghề, du lịch chậm gắn với văn hóa địa phương… được đề cao. 

"Thị hiếu khách quốc tế liên tục thay đổi du lịch xanh, trải nghiệm bản địa, ứng dụng công nghệ số. Du lịch xanh và trải nghiệm bản địa không đứng riêng lẻ mà sẽ được tích hợp hiệu quả thông qua nền tảng số, trở thành một xu thế kép," bà Thanh Trà nói.

Báo cáo Du lịch và Phát triển bền vững năm 2025 của Booking.com cũng chỉ ra, có tới 99% du khách Việt Nam được khảo sát cho biết, muốn đưa ra nhiều lựa chọn du lịch bền vững hơn. Điều này không chỉ khẳng định nhu cầu thật sự về du lịch bền vững của thị trường trong nước, quốc tế, mà còn cho thấy các chứng nhận xanh, bền vững đang trở thành tiêu chí để khách du lịch lựa chọn điểm đến, hành trình, dịch vụ.

Theo ông Đặng Hồng Đức, chuyên viên tư vấn tuân thủ ESG tại Quần thể du lịch quốc tế Furama-Ariyana Đà Nẵng, các chứng nhận bền vững như VITA Green, ASEAN Tourism Awards, EarthCheck, TUU Eco Stay Awards… đang góp phần tạo nên hệ tiêu chuẩn chung cho ngành du lịch. Mỗi chứng nhận đưa ra những bộ tiêu chí khác nhau, nhưng cùng tập trung vào ba trụ cột chính: môi trường - xã hội - quản trị.

Du lịch xanh và trải nghiệm bản địa không đứng riêng lẻ mà song hành cùng nhau.
Du lịch xanh và trải nghiệm bản địa không đứng riêng lẻ mà song hành cùng nhau.

Trong đó, VITA Green là chứng nhận trong nước được xây dựng trên cơ sở tham chiếu chuẩn quốc tế, tập trung vào các vấn đề quản lý rác thải nhựa, tiết kiệm năng lượng, minh bạch kinh doanh, gắn kết cộng đồng. ASEAN Tourism Awards góp phần chuẩn hóa dịch vụ du lịch ở tầm khu vực thông qua các giải thưởng như “Thành phố du lịch sạch”, “Khách sạn xanh”…

Còn EarthCheck là chứng nhận ở cấp toàn cầu với quy trình đánh giá nghiêm ngặt và toàn diện; TUU Eco Stay Awards ứng dụng dữ liệu và kiểm toán độc lập để đánh giá, đồng thời vận hành các giải thưởng về cộng đồng và di sản… Đây là những gợi mở để các doanh nghiệp, điểm đến du lịch tùy theo khả năng, quy mô có thể lựa chọn bắt đầu bằng những chứng nhận phù hợp.

Trên thực tế, dù đã ý thức được tầm quan trọng của du lịch xanh cũng như việc sở hữu những chứng nhận bền vững, song nhiều doanh nghiệp còn ngần ngại vì thiếu nguồn lực tài chính, nhân sự có chuyên môn, cũng như không dễ từ bỏ thói quen vận hành cũ. 

Tại hội thảo khoa học quốc tế "Du lịch xanh và giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn" tại TP.HCM mới đây, TS. Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế du lịch, cũng nhấn mạnh bên cạnh khung chính sách và mô hình điểm đến, nguồn nhân lực chính là chìa khóa để du lịch xanh đi vào thực chất. 

Mỗi chứng nhận xanh đưa ra những bộ tiêu chí khác nhau, nhưng cùng tập trung vào ba trụ cột chính: môi trường - xã hội - quản trị.
Mỗi chứng nhận xanh đưa ra những bộ tiêu chí khác nhau, nhưng cùng tập trung vào ba trụ cột chính: môi trường - xã hội - quản trị.

Thực tế cho thấy nhiều hướng dẫn viên, nhân viên khách sạn và cả cộng đồng địa phương vẫn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về môi trường, quản lý chất thải hay kỹ năng truyền thông xanh. Theo ông, các chương trình tập huấn, đào tạo cần lồng ghép nội dung về bảo vệ môi trường, ứng xử văn minh với tài nguyên, đồng thời giúp người lao động có khả năng kể chuyện, dẫn dắt trải nghiệm gắn với văn hóa và thiên nhiên.

Ngoài ra, việc hình thành những "việc làm xanh", từ quản lý rác thải, vận hành năng lượng tái tạo cho đến sản xuất hàng lưu niệm thân thiện môi trường, sẽ tạo ra một thế hệ lao động mới gắn chặt sinh kế với phát triển bền vững. "Nếu không chuẩn bị nguồn nhân lực bài bản, du lịch xanh dễ chỉ dừng ở khẩu hiệu", ông Tuấn nói.

Đồng tình, TS. John Walsh từ Krirk University (Thái Lan) chia sẻ để triển khai du lịch xanh, Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) triển khai nhiều kế hoạch xanh, kêu gọi sự tham gia của khu vực tư nhân. Các dự án hợp tác công - tư (PPP) trở thành cơ chế cốt lõi để xử lý bài toán hạ tầng, quản lý chất thải, đồng thời tạo ra mô hình du lịch mới.

Theo TS. John Walsh, điểm chung của những mô hình này là sự đồng hành giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Tuy nhiên, yếu tố đào tạo nhân lực đóng vai trò then chốt. "Doanh nghiệp cần được hỗ trợ thay đổi tư duy kinh doanh, còn cộng đồng địa phương cần được bồi dưỡng kỹ năng quản lý, hướng dẫn và phục vụ theo hướng bền vững. Khi đó hoạt động du lịch xanh có thể đi vào chiều sâu", TS. John Walsh nói.

Việc hình thành những
Việc hình thành những "việc làm xanh" sẽ tạo ra một thế hệ lao động mới gắn chặt sinh kế với phát triển bền vững.

Theo TS. Vũ Thanh Long, Trường Đại học Văn Hiến, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành du lịch gặp khó khăn do thiếu nguồn lực tài chính và nhân lực để đầu tư vào các sáng kiến xanh. Theo báo cáo của Cục Du lịch Việt Nam năm 2023, hơn 70% doanh nghiệp nhỏ trong ngành du lịch và khách sạn không có đủ ngân sách để thực hiện các sáng kiến xanh một cách toàn diện.

Do đó, tại các trường đại học - nơi đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành du lịch, việc đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy được xem là yêu cầu cấp thiết. "Các chương trình đào tạo ngành du lịch hiện nay cần phải đưa vào các học phần như quản trị du lịch xanh, quản trị rủi ro môi trường, ứng dụng ESG, quản trị dữ liệu du lịch," PGS.TS. Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến, nói.

"Mục tiêu chuyển từ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sang đào tạo chuyên gia quản trị du lịch và sáng tạo, kiến tạo". 

Ngành du lịch vinh danh 113 đơn vị, doanh nghiệp xuất sắc

19:21, 28/09/2025

Ngành du lịch vinh danh 113 đơn vị, doanh nghiệp xuất sắc

Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái bền vững giữa đại ngàn

07:24, 26/09/2025

Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái bền vững giữa đại ngàn

Du lịch canh nông nhìn từ Đồng bằng sông Cửu Long

11:21, 27/09/2025

Du lịch canh nông nhìn từ Đồng bằng sông Cửu Long

du lịch môi trường tiêu dùng Vneconomy

Hàn Quốc đầu tư cho văn hóa để kích cầu du lịch

Hàn Quốc đầu tư cho văn hóa để kích cầu du lịch

Theo số liệu từ thành phố Seoul, Hàn Quốc, lượng khách quốc tế đến đây trong tháng 8/2025 đạt 1,36 triệu người, vượt cả mức trước đại dịch. Trong đó, nhóm du khách Trung Quốc đông nhất, tiếp theo là Nhật Bản, Đài Loan và Mỹ...

Ngành du lịch vinh danh 113 đơn vị, doanh nghiệp xuất sắc

Ngành du lịch vinh danh 113 đơn vị, doanh nghiệp xuất sắc

Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 đã khẳng định vai trò của du lịch là một ngành công nghiệp sáng tạo, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững và nâng cao hình ảnh Việt Nam trên thế giới…

Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025 tại Huế

Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025 tại Huế

Tối 27/9, tại khu nhà số 23 – 25 Lê Lợi, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và cầu gỗ lim bên bờ sông Hương, UBND thành phố Huế phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức sự kiện “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025”...

Giá trị khảo cổ Tràng An tạo nền tảng cho du lịch trải nghiệm độc đáo

Giá trị khảo cổ Tràng An tạo nền tảng cho du lịch trải nghiệm độc đáo

Những bằng chứng khảo cổ gần 13.000 năm tuổi được công bố tại hội nghị ở Ninh Bình đang trở thành nền tảng quan trọng để địa phương xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa – sinh thái độc đáo, gắn nghiên cứu khoa học với phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Du lịch canh nông nhìn từ Đồng bằng sông Cửu Long

Du lịch canh nông nhìn từ Đồng bằng sông Cửu Long

Du lịch canh nông đang nổi lên như một hướng đi giàu tiềm năng tại Đồng bằng sông Cửu Long, không chỉ giúp nông dân gia tăng thu nhập mà còn góp phần định hình nền kinh tế bền vững, gắn với bảo tồn thiên nhiên và bản sắc…

1

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 3 - Vietnam New Economy Forum 2025

Doanh nghiệp

2

Thu tiền của người lao động trái phép, một doanh nghiệp bị phạt 180 triệu

Dân sinh

3

Khẩn trương khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại cho khoảng 3,4 triệu khách hàng

Thị trường

4

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng gần 1.200 tỷ, chủ yếu thỏa thuận ở VPB

Chứng khoán

5

Đề xuất Bảng giá đất được xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí

Bất động sản

