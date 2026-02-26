Thứ Năm, 26/02/2026

Bất động sản

Các địa phương tăng tốc hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Thanh Xuân

26/02/2026, 14:21

Ngay từ những tháng đầu năm, nhiều địa phương đã khẩn trương cụ thể hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội bằng những kế hoạch và hành động thực tế. Từ việc tổ chức khởi công dự án mới, đến xây dựng lộ trình triển khai hàng trăm dự án trong trung hạn được đẩy nhanh ở các nơi…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại Thái Nguyên, dự án nhà ở xã hội TNG Việt Bắc vừa được khởi công tại phường Tích Lương vào ngày 23/12/2026. Dự án có quy mô gần 1,9ha, tổng mức đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành sẽ cung cấp khoảng 1.029 căn hộ, cùng các hạng mục đồng bộ như: nhà trẻ, không gian sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan cây xanh.

Cùng thời điểm, dự án Khu nhà ở xã hội Điềm Thụy cũng khởi công tại xã Điềm Thụy. Dự án có diện tích 4,19ha, tổng vốn đầu tư hơn 866 tỷ đồng, quy mô 567 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho 1.500 người và dự kiến hoàn thành vào quý 1/2028.

ĐỒNG LOẠT KHỞI CÔNG NHIỀU DỰ ÁN

Trong khi đó, tại Hà Nội, giai đoạn 2026–2030, Thành phố xác định tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố tại Thông báo số 358-TB/ĐU về chủ trương thông qua và ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, với mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn trong giai đoạn này. Trên cơ sở báo cáo rà soát, đề xuất của Sở Xây dựng, UBND Thành phố dự kiến triển khai 148 dự án, với tổng diện tích sử dụng đất 568,3ha, tương ứng 135.602 căn hộ.

Mặt khác, Thành phố tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang, với tổng nhu cầu khoảng 62.800 căn. Việc thực hiện đồng thời hai chương trình kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung, góp phần bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao.

Thực tế cho thấy không chỉ Thái Nguyên và Hà Nội, nhiều địa phương khác đã đồng loạt đẩy mạnh chương trình nhà ở xã hội ngay từ cuối năm 2025. Ví như Quảng Ninh đăng ký khởi công 5 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 6.321 tỷ đồng; Đà Nẵng triển khai 2 dự án tại khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.

Ngoài ra, một số địa phương khác cũng tiếp tục công bố kế hoạch khởi công, khánh thành dịp này. Điển hình là Quảng Trị khởi công dự án nhà ở xã hội Trung tâm thành phố Đồng Hới; Cần Thơ đăng ký thực hiện các dự án tại An Phú Eco City và Hồng Loan (Block A); Hải Phòng khánh thành 7 tòa nhà thuộc dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị – dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ.

Những động thái nói trên cho thấy xu hướng tăng tốc hiện thực hóa mục tiêu nhà ở xã hội đang mở rộng trên phạm vi nhiều tỉnh, thành.

TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH

Song song với việc khởi công và công bố kế hoạch dự án, các địa phương cũng tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành để bảo đảm chương trình phát triển nhà ở xã hội đi vào thực chất.

Theo ông Nguyễn Linh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, các dự án nhà ở xã được khởi công sẽ góp phần thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026–2030 của địa phương. Vì vậy, nhằm bảo đảm dự án triển khai hiệu quả, lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình. Đồng thời, các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện để dự án sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đối với Hà Nội, Thành phố cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách trong Luật Thủ đô (sửa đổi) về việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ so với quy định của Luật Nhà ở theo hướng phù hợp với Hà Nội và sử dụng đa mục tiêu, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được quyết định cơ cấu diện tích căn hộ nhà ở xã hội; nhà ở xã hội theo hướng áp dụng suất đầu tư và tiêu chuẩn của nhà ở thương mại, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được quyết định nhằm đảm bảo sử dụng đa mục tiêu và nhu cầu thị trường…

Thành phố cũng tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ chủ đầu tư vay vốn ưu đãi theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi của chương trình cho vay nhà ở xã hội thông qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ khẩn trương triển khai các dự án nhà ở xã hội đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư; xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư các dự án đã có báo cáo thẩm định trình UBND Thành phố theo quy định.

Liên quan đến nhà ở xã hội, tại buổi gặp mặt báo chí mới đây, lãnh đạo Bộ Xây dựng khẳng định phát triển nhà ở xã hội tiếp tục là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong năm nay. Mục tiêu đặt ra là đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021–2030.

Theo đó, Bộ Xây dựng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách; đôn đốc các địa phương; đến tháo gỡ vướng mắc cho từng dự án cụ thể. Trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục được ưu tiên nguồn lực, gắn với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững.

