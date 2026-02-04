Hải Phòng chấp thuận dự án nhà ở xã hội hơn 1.100 tỷ

Ngày 3/2, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở xã hội tại Khu dân cư phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương (nay là phường Hải Dương, Hải Phòng).

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương (trước đây) có tổng mức đầu tư 1.113 tỷ đồng do liên danh nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Nam Đô và Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghiệp Phú Xuyên (Nam Đô đứng đầu liên danh) làm chủ đầu tư. Trong đó, vốn góp của chủ đầu tư là 222,6 tỷ đồng (chiếm 20%), vốn vay và huy động hợp pháp khác là 890,4 tỷ đồng (chiếm 80%).

Dự án có mục tiêu xây dựng khu nhà ở xã hội nhằm phát triển quỹ nhà ở xã hội của thành phố Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tại các khu công nghiệp, người thu nhập thấp và các đối tượng chính sách xã hội. Đồng thời, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các chỉ tiêu phù hợp về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, bảo đảm kết nối về kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật với khu vực lân cận, ổn định an sinh xã hội và phát triển đô thị.

Dự án khu nhà ở xã hội có quy mô sử dụng hơn 10.780m2 đất tại phường Hải Dương (trước đây là phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương). Tại lô đất ký hiệu NOXH-01 (hơn 5.472m2) sẽ xây dựng 1 toà chung cư nhà ở xã hội cao 21 tầng nổi và 1 tầng hầm với diện tích xây dựng khoảng hơn 1.766m2 (tổng diện tích sàn khoảng hơn 38.709m2), quy mô khoảng 483 căn hộ và các hạng mục sân, đường, công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh cảnh quan trong lô đất.

Tại lô đất ký hiệu NOXH-02 (diện tích hơn 5.307 m2) xây dựng 1 toà chung cư cao 21 tầng nổi, 1 tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng hơn 1.663m2 (tổng diện tích sàn khoảng hơn 37.497m2) quy mô khoảng 441 căn hộ. Tại đây cũng xây dựng 1 nhà sinh hoạt cộng đồng cao 3 tầng diện tích xây dựng hơn 218m2 (tổng diện tích sàn hơn 653m2) cùng các hạng mục sân, đường, công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh cảnh quan trong lô đất.

Theo chủ trương đầu tư, dự án sẽ được hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền bàn giao đất để thực hiện dự án. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chủ được tư được quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Chủ đầu tư được nhà nước giao đất miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở. Thời hạn sử dụng đất theo thời hạn hoạt động của dự án. Chủ đầu tư được ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật. Người nhận chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ chung cư của dự án được sử dụng ổn định lâu dài.