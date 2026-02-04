Thứ Sáu, 06/02/2026

Bất động sản

Hải Phòng chấp thuận dự án nhà ở xã hội hơn 1.100 tỷ

Đỗ Hoàng

04/02/2026, 09:28

Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở xã hội tổng mức đầu tư 1.113 tỷ đồng tại phường Hải Dương…

Dự án nhà ỡ xã hội tại Khu dân cư Ngọc Châu, TP. Hải Dương (trước đây) là 2 toà chung cư cao 21 tầng.
Dự án nhà ỡ xã hội tại Khu dân cư Ngọc Châu, TP. Hải Dương (trước đây) là 2 toà chung cư cao 21 tầng.

Ngày 3/2, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở xã hội tại Khu dân cư phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương (nay là phường Hải Dương, Hải Phòng).

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương (trước đây) có tổng mức đầu tư 1.113 tỷ đồng do liên danh nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Nam Đô và Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghiệp Phú Xuyên (Nam Đô đứng đầu liên danh) làm chủ đầu tư. Trong đó, vốn góp của chủ đầu tư là 222,6 tỷ đồng (chiếm 20%), vốn vay và huy động hợp pháp khác là 890,4 tỷ đồng (chiếm 80%).

Dự án có mục tiêu xây dựng khu nhà ở xã hội nhằm phát triển quỹ nhà ở xã hội của thành phố Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tại các khu công nghiệp, người thu nhập thấp và các đối tượng chính sách xã hội. Đồng thời, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các chỉ tiêu phù hợp về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, bảo đảm kết nối về kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật với khu vực lân cận, ổn định an sinh xã hội và phát triển đô thị.

Dự án khu nhà ở xã hội có quy mô sử dụng hơn 10.780m2 đất tại phường Hải Dương (trước đây là phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương). Tại lô đất ký hiệu NOXH-01 (hơn 5.472m2) sẽ xây dựng 1 toà chung cư nhà ở xã hội cao 21 tầng nổi và 1 tầng hầm với diện tích xây dựng khoảng hơn 1.766m2 (tổng diện tích sàn khoảng hơn 38.709m2), quy mô khoảng 483 căn hộ và các hạng mục sân, đường, công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh cảnh quan trong lô đất.

Tại lô đất ký hiệu NOXH-02 (diện tích hơn 5.307 m2) xây dựng 1 toà chung cư cao 21 tầng nổi, 1 tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng hơn 1.663m2 (tổng diện tích sàn khoảng hơn 37.497m2) quy mô khoảng 441 căn hộ. Tại đây cũng xây dựng 1 nhà sinh hoạt cộng đồng cao 3 tầng diện tích xây dựng hơn 218m2 (tổng diện tích sàn hơn 653m2) cùng các hạng mục sân, đường, công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh cảnh quan trong lô đất.

Theo chủ trương đầu tư, dự án sẽ được hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền bàn giao đất để thực hiện dự án. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chủ được tư được quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

 Chủ đầu tư được nhà nước giao đất miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở. Thời hạn sử dụng đất theo thời hạn hoạt động của dự án. Chủ đầu tư được ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật. Người nhận chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ chung cư của dự án được sử dụng ổn định lâu dài.

căn hộ cho người thu nhập thấp dự án nhà ở xã hội Hải Phòng giá nhà ở xã hội khu dân cư phường Ngọc Châu thời gian hoàn thành dự án

Ngành Xây dựng được giao hơn 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2026

Ngành Xây dựng được giao hơn 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2026

Năm 2026, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao tổng kế hoạch vốn hơn 133.842 tỷ đồng. Đến nay, Bộ đã phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư và dự án, làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện theo quy định…

Bắc Ninh: Khi thủ phủ công nghiệp cần những đô thị quy mô tương xứng

Bắc Ninh: Khi thủ phủ công nghiệp cần những đô thị quy mô tương xứng

Sự bứt phá ngoạn mục của Bắc Ninh trong vai trò "cứ điểm" sản xuất toàn cầu đang tạo áp lực cưỡng chế lên hạ tầng đô thị. Để giữ chân dòng vốn FDI tỷ USD và hàng vạn chuyên gia quốc tế, địa phương này đang cần những đại đô thị bài bản, sở hữu pháp lý vững chắc.

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

Trong đầu tư bất động sản, câu hỏi “dự án nằm ở đâu” luôn được đặt trước câu hỏi “giá bao nhiêu”. Bởi vị trí quyết định trực tiếp khả năng kết nối, mức độ thanh khoản, hiệu quả khai thác cho thuê và biên độ tăng giá dài hạn của bất động sản.

Bất động sản khu Đông TP.HCM tiếp tục sôi động dịp cận Tết

Bất động sản khu Đông TP.HCM tiếp tục sôi động dịp cận Tết

Kết thúc 2025, thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực với lượng giao dịch sôi động ngay từ đầu năm 2026. Tại khu Đông, nơi hạ tầng và nhịp sống đang bứt tốc, Masteri Cosmo Central đang nổi lên như một tâm điểm an cư mới tại The Global City - nơi mỗi mét vuông đều gắn với kết nối, tiện nghi và giá trị bền vững.

Thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc đang mở rộng

Thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc đang mở rộng

Thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc bước vào giai đoạn mở rộng mạnh mẽ, với động lực chính đến từ sự gia tăng nguồn cung đất khu công nghiệp, nhà xưởng và kho xây sẵn...

