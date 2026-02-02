Các doanh nghiệp bán dẫn Trung Quốc bội thu năm 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 02/02/2026
02/02/2026, 10:23
Nhiều doanh nghiệp trong ngành bán dẫn Trung Quốc đã ghi nhận lần đầu tiên có lãi, tăng trưởng doanh thu ấn tượng và giảm lãi đáng kể trong báo cáo tài chính năm 2025...
Theo South China Morning, ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc đã trải qua một năm bứt phá về lợi nhuận. Động lực chính đến từ quá trình xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), cùng nỗ lực thúc đẩy tự chủ công nghệ của Bắc Kinh.
Cambricon Technologies, doanh nghiệp thiết kế bộ xử lý đồ họa (GPU), mới đây đã công bố lợi nhuận ròng đạt 2,2 tỷ nhân dân tệ (tương đương 316 triệu USD) trong năm 2025.
Đây là năm đầu tiên công ty này có lãi, nhờ “nhu cầu sức mạnh tính toán của ngành AI tiếp tục gia tăng”, theo hồ sơ Cambricon Technologies gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải.
Các nhà thiết kế GPU khác, được xem là những lựa chọn thay thế Nvidia trong mảng chip AI, cũng ghi nhận doanh thu cải thiện.
Moore Threads Technology, doanh nghiệp vừa niêm yết tại Thượng Hải tháng trước, cho biết khoản lỗ năm 2025 đã giảm 41%, xuống còn khoảng 1 tỷ nhân dân tệ, trong khi doanh thu tăng vọt 247%. Cổ phiếu của công ty tăng mạnh nhờ nhu cầu cao đối với dòng GPU chủ lực MTT S5000. Doanh nghiệp này khẳng định các chip AI của họ đã đạt “hiệu năng thuộc nhóm dẫn đầu thị trường”.
Tương tự, MetaX Integrated Circuits, vừa niêm yết hồi tháng 12, cũng ghi nhận khoản lỗ giảm tới 54%, còn 798 triệu nhân dân tệ trong năm 2025. Công ty cho biết động lực đến từ việc xây dựng “một hệ sinh thái phần mềm vừa tương thích với các nền tảng chủ đạo, vừa đảm bảo khả năng kiểm soát độc lập”.
Công ty Great Microwave Technology, có trụ sở tại Hàng Châu, chuyên phát triển chip tần số vô tuyến và các linh kiện phục vụ lĩnh vực truyền thông vệ tinh và quốc phòng của Trung Quốc, dự kiến lợi nhuận năm 2025 sẽ tăng tới 642% so với năm trước, đạt khoảng 145 triệu nhân dân tệ (tương đương 21 triệu USD).
Biwin Storage Technology, doanh nghiệp niêm yết tại Thượng Hải, dự kiến lợi nhuận ròng năm 2025 sẽ tăng tới 520%, đạt khoảng 1 tỷ nhân dân tệ. Trong khi đó, China Micro Semicon (CMS) và GigaDevice Semiconductor cho biết lợi nhuận năm 2025 có thể tăng lần lượt 108% và 46%.
Đầu tuần này, CMS thông báo trên mạng xã hội giá một số sản phẩm, bao gồm bộ nhớ flash, sẽ tăng ít nhất 15%. Nguyên nhân được doanh nghiệp đưa ra là tình trạng thiếu hụt chip trên diện rộng, cùng với chi phí sản xuất leo thang.
Tình trạng khan hiếm chip nhớ toàn cầu hiện giúp cải thiện đáng kể kết quả kinh doanh của các nhà cung cấp lớn. Samsung Electronics cho biết lợi nhuận ròng năm 2025 tăng 13%, đạt 44 nghìn tỷ won (khoảng 30,7 tỷ USD), trong khi doanh thu tăng gấp đôi lên 334 nghìn tỷ won so với năm trước.
Trong bối cảnh Trung Quốc vẫn bị hạn chế tiếp cận máy quang khắc cực tím (EUV) của ASML để sản xuất chip tiên tiến, các doanh nghiệp cung cấp thiết bị thay thế trong nước, dù công nghệ còn nhiều khoảng cách vẫn ghi nhận đà tăng trưởng mạnh trong năm qua.
Circuit Fabology Microelectronics Equipment, doanh nghiệp theo đuổi công nghệ quang khắc, báo cáo lợi nhuận ròng năm 2025 tăng 84%, đạt 295 triệu nhân dân tệ.
Trong khi đó, Công ty Thiết bị Chế tạo Vi mạch Tiên tiến (Advanced Micro-Fabrication Equipment – AMEC), doanh nghiệp do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, ước tính lợi nhuận năm 2025 tăng khoảng 35%, lên 2,2 tỷ nhân dân tệ; doanh thu cũng tăng 37%, đạt 12,4 tỷ nhân dân tệ.
Trong khi đó, Giám đốc tài chính ASML, ông Roger Dassen, cho biết trong tuần trước rằng tỷ trọng doanh thu toàn cầu của tập đoàn này tại thị trường Trung Quốc, vốn đã giảm 33% trong năm ngoái, dự kiến sẽ tiếp tục thu hẹp, xuống còn khoảng 20% vào năm 2026, do các biện pháp hạn chế thương mại.
Ở mảng phần mềm, Primarius Technologies, một trong những nhà cung cấp giải pháp tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) hàng đầu của Trung Quốc, cho biết năm 2025 là năm đầu tiên doanh nghiệp quay trở lại trạng thái có lãi kể từ năm 2022, với lợi nhuận ước đạt 36 triệu nhân dân tệ.
Kết quả này diễn ra sau khi các “ông lớn” EDA toàn cầu như Cadence Design Systems, Synopsys và Siemens EDA bị chính phủ Mỹ cấm bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ tại Trung Quốc.
Theo báo cáo của Guosheng Securities, dù các hạn chế trên đã được nới lỏng vào giữa tháng 6/2025, các giải pháp EDA nội địa không chỉ là lựa chọn chiến lược để Trung Quốc bảo đảm an ninh chuỗi công nghiệp, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc tháo gỡ những “nút thắt” công nghệ quan trọng của nước này.
