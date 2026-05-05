Các ETF rút ròng nhẹ trên thị trường cổ phiếu Việt Nam

Thu Minh

05/05/2026, 15:43

Các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 4 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-111 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ Xtracker Vietnam ETF cũng bị rút ròng gần 51 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Trong tuần từ ngày 28/4 - 29/4/2026, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bị rút ròng không đáng kể gần 5 tỷ đồng.

Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 13/26 quỹ, tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ ETF ngoại. Cụ thể, các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 4 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-111 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ Xtracker Vietnam ETF cũng bị rút ròng gần 51 tỷ đồng. Ngược lại, quỹ VanEck Vietnam ETF lại hút ròng hơn 173 tỷ đồng.

Tương tự, nhóm quỹ ETF nội bị rút ròng không đáng kể gần 200 triệu đồng, tập trung chủ yếu ở các quỹ tham chiếu theo chỉ số VN30 (bao gồm VFM VN30 ETF, Kim Growth VN30 ETF). Các quỹ ETF nội khác không có biến động về dòng tiền.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 310 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương mức rút ròng hơn 11 tỷ đồng. Tương tự, nhà đầu tư bán ra 300 nghìn chứng chỉ lưu lý ở quỹ VFM VNDiamond ETF (FUEVFVND01), tương đương 11,2 tỷ đồng.

Tháng 4/2026, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền bị rút ròng gần 521 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2026 lên gần 3 nghìn tỷ đồng.

Tính đến ngày 29/4, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt hơn 62,6 nghìn tỷ đồng, giảm -5,1% so với mức cuối năm 2025.

Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ ngày 28/4 - 29/4 bao gồm các cổ phiếu VIC, BID, TPB, FRT, STB. 

Riêng trong ngày 4/5/2026, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng gần 24 tỷ đồng và tiếp tục bán ròng các cố phiếu trong danh mục. Top cổ phiếu bị bán ròng là HPG (-79 nghìn cổ phiếu, -2,2 tỷ đồng), VIX (-59 nghìn cổ phiếu, -1 tỷ đồng), SSI (-43 nghìn cổ phiếu, -1,2 tỷ đồng), SHB (-38 nghìn cổ phiếu, -600 triệu đồng), VCK (-31 nghìn cổ phiếu, -1,1 tỷ đồng).

Các quỹ do Dragon Capital quản lý là VFM VN30 ETF, quỹ VFM VNDiamond ETF, và VFM VNMIDCAP ETF gần như không có biến động về dòng tiền.

cổ phiếu bid cổ phiếu VIC dòng tiền chứng khoán tháng 4/2026 dòng vốn quỹ ETF Việt Nam nhà đầu tư Thái Lan Quỹ Dragon Capital quỹ VanEck Vietnam ETF rút ròng quỹ Fubon FTSE

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

