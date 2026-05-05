Các ETF rút ròng nhẹ trên thị trường cổ phiếu Việt Nam
Thu Minh
05/05/2026, 15:43
Các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 4 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-111 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ Xtracker Vietnam ETF cũng bị rút ròng gần 51 tỷ đồng.
Trong tuần từ ngày 28/4 - 29/4/2026, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bị rút ròng không đáng kể gần 5 tỷ đồng.
Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 13/26 quỹ, tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ ETF ngoại. Cụ thể, các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 4 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-111 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ Xtracker Vietnam ETF cũng bị rút ròng gần 51 tỷ đồng. Ngược lại, quỹ VanEck Vietnam ETF lại hút ròng hơn 173 tỷ đồng.
Tương tự, nhóm quỹ ETF nội bị rút ròng không đáng kể gần 200 triệu đồng, tập trung chủ yếu ở các quỹ tham chiếu theo chỉ số VN30 (bao gồm VFM VN30 ETF, Kim Growth VN30 ETF). Các quỹ ETF nội khác không có biến động về dòng tiền.
Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 310 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương mức rút ròng hơn 11 tỷ đồng. Tương tự, nhà đầu tư bán ra 300 nghìn chứng chỉ lưu lý ở quỹ VFM VNDiamond ETF (FUEVFVND01), tương đương 11,2 tỷ đồng.
Tháng 4/2026, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền bị rút ròng gần 521 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2026 lên gần 3 nghìn tỷ đồng.
Tính đến ngày 29/4, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt hơn 62,6 nghìn tỷ đồng, giảm -5,1% so với mức cuối năm 2025.
Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ ngày 28/4 - 29/4 bao gồm các cổ phiếu VIC, BID, TPB, FRT, STB.
Riêng trong ngày 4/5/2026, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng gần 24 tỷ đồng và tiếp tục bán ròng các cố phiếu trong danh mục. Top cổ phiếu bị bán ròng là HPG (-79 nghìn cổ phiếu, -2,2 tỷ đồng), VIX (-59 nghìn cổ phiếu, -1 tỷ đồng), SSI (-43 nghìn cổ phiếu, -1,2 tỷ đồng), SHB (-38 nghìn cổ phiếu, -600 triệu đồng), VCK (-31 nghìn cổ phiếu, -1,1 tỷ đồng).
Các quỹ do Dragon Capital quản lý là VFM VN30 ETF, quỹ VFM VNDiamond ETF, và VFM VNMIDCAP ETF gần như không có biến động về dòng tiền.
VISRating: Tín dụng thắt chặt gây áp lực lên hồ sơ tín nhiệm của chủ đầu tư bất động sản
14:04, 05/05/2026
Dự báo xuất khẩu sẽ cải thiện từ quý 3, cả năm 2026 vẫn thặng dư thương mại
13:58, 05/05/2026
Bốn nhóm ngành vẫn “hưởng lợi” trước thách thức vĩ mô
Đã có 803 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026, tăng trưởng 38,2% cùng kỳ
Tăng trưởng tiếp tục được dẫn dắt bởi nhóm Phi tài chính tăng 69,8% vượt trội so với Tài chính (+14,4%), trong bối cảnh Ngân hàng chỉ tăng +13,7% - mức thấp nhất trong nhiều quý, chịu áp lực từ NIM thu hẹp và tăng trưởng tín dụng chậm.
Lực cầu có tín hiệu cải thiện trong nhóm blue-chips
Mặt bằng giá cổ phiếu nhóm VN30 chiều nay có cải thiện khá rõ trong bối cảnh thanh khoản tăng hơn 8% so với phiên sáng. Khả năng giữ nhập cân bằng này giúp VN-Index duy trì độ cao, bất chấp nhóm trụ lớn nhất suy yếu và sắc đỏ vẫn phủ rộng toàn thị trường.
Nâng tầm chỉ số VN-Index: Hài hòa giữa quy mô vốn hóa và tính đại diện thị trường
Thực trạng biến động “xanh vỏ đỏ lòng” của VN-Index và thị trường chứng khoán dẫn đến sự khó khăn trong lựa chọn đầu tư của cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức...
Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026
Các quỹ đầu tư quốc gia hiện quản lý tổng cộng hơn 13 nghìn tỷ USD tài sản, trở thành một trong những nguồn vốn do chính phủ quản lý lớn nhất trên thị trường tài chính toàn cầu...
Sau PC1, lại thêm 36 triệu cổ phiếu Novaland "ế" giá sàn
Bước sang phiên giao dịch hôm nay, thị giá NVL chỉ còn 17.800 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 13% so với vùng đỉnh.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: