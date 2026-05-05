Dự báo xuất khẩu sẽ cải thiện từ quý 3, cả năm 2026 vẫn thặng dư thương mại

Theo số liệu ước tính từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu trong tháng 4 lần lượt đạt 45,52 tỷ USD và 48,8 tỷ USD, tương ứng tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước và tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này khiến cán cân thương mại tháng 4/2026 thâm hụt 3,28 tỷ USD.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam ghi nhận nhập siêu 6,77 tỷ USD, đảo chiều so với mức xuất siêu 4,2 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực ở mức 19,6% so với cùng kỳ năm trước, việc nhập khẩu tăng mạnh 28,2% so với cùng kỳ đã tạo áp lực lớn và làm thay đổi trạng thái cán cân thương mại.

Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ghi nhận xuất siêu 1,64 tỷ USD trong tháng 4/2026, tuy nhiên mức thặng dư thương mại đã thu hẹp mạnh, giảm 49% so với cùng kỳ năm trước và giảm 56,5% so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhóm hàng công nghệ cao như điện tử, máy tính và linh kiện khi ghi nhận nhập siêu 4,8 tỷ USD.

Diễn biến này phản ánh xu hướng đẩy mạnh nhập khẩu máy móc và thiết bị đầu vào nhằm phục vụ các dự án đầu tư quy mô lớn cũng như mở rộng cơ sở sản xuất, trong bối cảnh vốn FDI đăng ký và giải ngân trong 4 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Cụ thể, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32%, trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giải ngân đạt 7,4 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán KBSV kỳ vọng triển vọng tích cực của hoạt động xuất khẩu sẽ trở nên rõ nét hơn từ cuối quý 2/2026 khi các dự án mở rộng công suất và đầu tư mới trong lĩnh vực công nghệ cao dần đi vào hoạt động. Điều này sẽ hỗ trợ tăng trưởng tại các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực như điện tử, máy tính và linh kiện, điện thoại và linh kiện.

Bên cạnh đó, việc chủ động nhập khẩu xăng dầu và một số loại nhiên liệu khác nhằm hạn chế các tác động bất lợi từ xung đột tại Trung Đông có thể giúp giảm áp lực nhập khẩu đối với các nhóm hàng này trong thời gian tới, đặc biệt khi căng thẳng địa chính trị đang có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt.

Theo đó, xuất khẩu của toàn nền kinh tế được kỳ vọng sẽ cải thiện rõ hơn so với nhập khẩu từ quý 3, qua đó giúp cán cân thương mại cả năm 2026 vẫn duy trì trạng thái thặng dư, dù mức thặng dư sẽ thấp hơn năm 2025.

Mặc dù tình trạng nhập siêu kéo dài trong những tháng đầu năm 2026 đang tạo áp lực lên tỷ giá giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam (USD/VND), tỷ giá trong nước từ đầu năm đến nay vẫn tương đối ổn định, hiện chỉ tăng nhẹ 0,15% từ đầu năm đến nay. Diễn biến này được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố tích cực như tiến độ giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khả quan, chênh lệch lãi suất giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ duy trì ở trạng thái dương, cùng với các chính sách điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Với kỳ vọng trạng thái xuất siêu sẽ quay trở lại từ quý 3, KBSV tiếp tục duy trì dự báo tỷ giá USD/VND trong năm 2026 sẽ tăng trong khoảng 2,5%–3%.