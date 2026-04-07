Các ETF tiếp tục rút 1,2 nghìn tỷ trong tuần qua, chủ yếu là quỹ nội thu tiền về

Diễn biến rút ròng diễn ra ở 14/25 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF nội.

Trong tuần từ 30/3 - 3/4/2026, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận rút ròng hơn 1,2 nghìn tỷ đồng, giảm 11,3% so với tuần trước.

Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 14/25 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF nội.

Cụ thể, các quỹ ETF nội ghi nhận dòng tiền rút ròng 912 tỷ đồng tập trung phần lớn ở 2 quỹ VFMVN Diamond ETF (-885,6 tỷ đồng) và quỹ VFM VN30 ETF (22,8 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ Vina Capital VN100 ETF là quỹ duy nhất vào ròng hơn 2 tỷ đồng.

Trong khi đó, quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 319 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ VanEck Vietnam ETF (-245,3 tỷ đồng) và quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-36,8 tỷ đồng).

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 250 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương hơn 8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư Thái Lan cũng bán ròng 180 nghìn chứng chỉ lưu ký VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương hơn 6 tỷ đồng.

Tháng 4/2026, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền bị rút ròng 634 tỷ đồng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2026 lên tới hơn 3.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 3/4, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam đạt hơn 58,2 nghìn tỷ đồng, giảm 11,7% so với năm 2025.

Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ 30/3 - 3/4 bao gồm các cổ phiếu MWG, FPT, PNJ, TCB, GMD, chủ yếu đến từ lực bán của quỹ ETF VFMVN Diamond ETF và quỹ Fubon FTSE Vietnam.

Riêng trong ngày 6/4, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF không có biến động về dòng tiền do ngừng giao dịch trong ngày lễ. Quỹ VEM VNMIDCAP ETF ghi nhận bị rút ròng hơn 1 tỷ đồng. Trong khi đó, quỹ VFM VNDiamond ETF và quỹ VFM VN30 ETF không có biến động về dòng tiền.

Cũng trong tuần qua, thống kê riêng nhà đầu tư nước ngoài, nhóm này tiếp tục bán ròng 1.122 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 4.464 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, HCM, DGC, VCI, VCK, TCH, SSI, GEE, HDG, MWG.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, FUEVFVND, VCB, FPT, MBB, BSR, BID, VPB, VIC.

Đêm nay ngày 07/04/2026 FTSE Russell sẽ chính thức công bố kết quả đánh giá giữa kỳ (interim review) tháng 3/2026 đối với thị trường Việt Nam. Đây là bước quan trọng để xác định tiến độ nâng hạng lên Secondary Emerging Market (hiệu lực dự kiến từ tháng 9/2026), đặc biệt về việc cải thiện tiếp cận của global brokers.

SSI Research kỳ vọng Việt Nam sẽ vượt qua kỳ đánh giá giữa kỳ của FTSE và bắt đầu đón nhận dòng vốn từ các quỹ thụ động từ tháng 9/2026.

Ước tính dòng vốn từ các quỹ thụ động vào Việt Nam lên tới 1,7 tỷ USD. Tuy nhiên, dòng vốn này khó có khả năng được giải ngân trong một đợt duy nhất, mà nhiều khả năng sẽ được phân bổ theo ba đến năm đợt, tương tự như trường hợp nâng hạng của Saudi Arabia vào năm 2019. Mỗi đợt dự kiến sẽ được triển khai theo chu kỳ hàng quý, nhằm giảm thiểu xáo trộn đối với thị trường.

Các cổ phiếu tiềm năng có khả năng thu hút dòng vốn từ thị trường mới nổi (EM Flows) gồm: VIC, SSI, MSN, VCI, KBC, DGC, VND, HCM... Ngoài ra danh sách theo dõi gồm BSR, SAB, HUT, PDR, DXG.

Ngoài ra, SSI Research cũng thực hiện nghiên cứu và so sánh về tỷ suất sinh lời của thị trường chứng khoán tại các quốc gia từng được FTSE nâng hạng từ Thị trường Cận biên (Frontier Market) lên Thị trường Mới nổi (Emerging Market). Kết quả cho thấy các thị trường này thường ghi nhận mức sinh lời vượt trội trong trung hạn.