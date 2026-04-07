Các ETF tiếp tục rút 1,2 nghìn tỷ trong tuần qua, chủ yếu là quỹ nội thu tiền về

Thu Minh

07/04/2026, 11:05

Diễn biến rút ròng diễn ra ở 14/25 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF nội.

Ảnh minh họa.

Trong tuần từ 30/3 - 3/4/2026, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận rút ròng hơn 1,2 nghìn tỷ đồng, giảm 11,3% so với tuần trước.

Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 14/25 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF nội.

Cụ thể, các quỹ ETF nội ghi nhận dòng tiền rút ròng 912 tỷ đồng tập trung phần lớn ở 2 quỹ VFMVN Diamond ETF (-885,6 tỷ đồng) và quỹ VFM VN30 ETF (22,8 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ Vina Capital VN100 ETF là quỹ duy nhất vào ròng hơn 2 tỷ đồng.

Trong khi đó, quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 319 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ VanEck Vietnam ETF (-245,3 tỷ đồng) và quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-36,8 tỷ đồng).

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 250 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương hơn 8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư Thái Lan cũng bán ròng 180 nghìn chứng chỉ lưu ký VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương hơn 6 tỷ đồng.

Tháng 4/2026, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền bị rút ròng 634 tỷ đồng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2026 lên tới hơn 3.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 3/4, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam đạt hơn 58,2 nghìn tỷ đồng, giảm 11,7% so với năm 2025.

Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ 30/3 - 3/4 bao gồm các cổ phiếu MWG, FPT, PNJ, TCB, GMD, chủ yếu đến từ lực bán của quỹ ETF VFMVN Diamond ETF và quỹ Fubon FTSE Vietnam.

Riêng trong ngày 6/4, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF không có biến động về dòng tiền do ngừng giao dịch trong ngày lễ. Quỹ VEM VNMIDCAP ETF ghi nhận bị rút ròng hơn 1 tỷ đồng. Trong khi đó, quỹ VFM VNDiamond ETF và quỹ VFM VN30 ETF không có biến động về dòng tiền.

Cũng trong tuần qua, thống kê riêng nhà đầu tư nước ngoài, nhóm này tiếp tục bán ròng 1.122 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 4.464 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, HCM, DGC, VCI, VCK, TCH, SSI, GEE, HDG, MWG.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, FUEVFVND, VCB, FPT, MBB, BSR, BID, VPB, VIC.

Đêm nay ngày 07/04/2026 FTSE Russell sẽ chính thức công bố kết quả đánh giá giữa kỳ (interim review) tháng 3/2026 đối với thị trường Việt Nam. Đây là bước quan trọng để xác định tiến độ nâng hạng lên Secondary Emerging Market (hiệu lực dự kiến từ tháng 9/2026), đặc biệt về việc cải thiện tiếp cận của global brokers.

SSI Research kỳ vọng Việt Nam sẽ vượt qua kỳ đánh giá giữa kỳ của FTSE và bắt đầu đón nhận dòng vốn từ các quỹ thụ động từ tháng 9/2026.

Ước tính dòng vốn từ các quỹ thụ động vào Việt Nam lên tới 1,7 tỷ USD. Tuy nhiên, dòng vốn này khó có khả năng được giải ngân trong một đợt duy nhất, mà nhiều khả năng sẽ được phân bổ theo ba đến năm đợt, tương tự như trường hợp nâng hạng của Saudi Arabia vào năm 2019. Mỗi đợt dự kiến sẽ được triển khai theo chu kỳ hàng quý, nhằm giảm thiểu xáo trộn đối với thị trường.

Các cổ phiếu tiềm năng có khả năng thu hút dòng vốn từ thị trường mới nổi (EM Flows) gồm: VIC, SSI, MSN, VCI, KBC, DGC, VND, HCM... Ngoài ra danh sách theo dõi gồm BSR, SAB, HUT, PDR, DXG.

Ngoài ra, SSI Research cũng thực hiện nghiên cứu và so sánh về tỷ suất sinh lời của thị trường chứng khoán tại các quốc gia từng được FTSE nâng hạng từ Thị trường Cận biên (Frontier Market) lên Thị trường Mới nổi (Emerging Market). Kết quả cho thấy các thị trường này thường ghi nhận mức sinh lời vượt trội trong trung hạn.

Thanh khoản giảm mạnh, các nhóm nhà đầu tư giao dịch thận trọng

Chưa đủ cơ sở để kết luận hệ thống sẽ bước vào một chu kỳ lãi suất cao?

VN-Index vẫn có cơ hội vượt 2.000 điểm nhờ hiệu ứng chính sách trong nước?

Thị trường vẫn đang bị chi phối chủ yếu bởi các vấn đề địa chính trị ở bên ngoài, thay vì tập trung nhìn nhận vào lợi nhuận quý I/2026 của các doanh nghiệp niêm yết. Dù lo ngại này là có cơ sở, tuy nhiên, không nên quá bi quan và bỏ lỡ các cơ hội đầu tư hấp dẫn...

CEO của JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon, cảnh báo về những rủi ro kinh tế tiềm ẩn do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, đặc biệt là về lạm phát và lãi suất...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (6/4), với chỉ số S&P 500 tăng phiên thứ tư liên tiếp, khi nhà đầu tư hy vọng cuộc chiến tranh giữa Mỹ với Iran sẽ sớm kết thúc...

Trong quý 1 này Vietcap đã vươn lên vị trí thứ 4 với 7,35% thị phần, tăng gần 1% so với cuối năm 2025. Tiếp theo là Chứng khoán HSC với 7,3%,

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/4/2026

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

