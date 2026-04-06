Thanh khoản giảm mạnh, các nhóm nhà đầu tư giao dịch thận trọng

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 509.6 tỷ đồng nhưng bán ròng khớp lệnh là 111.1 tỷ đồng. Tự doanh bán ròng 415.0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh lại mua ròng 285.8 tỷ...

Thanh khoản tiếp tục co hẹp trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, trong khi các yếu tố địa chính trị bên ngoài chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng, khiến tâm lý thị trường duy trì trạng thái phòng thủ. VN-Index mở cửa phiên đầu tuần trong sắc đỏ, dù có nhịp hồi kỹ thuật ngay sau đó nhưng không đi kèm sự cải thiện của dòng tiền.

Kết phiên, chỉ số giảm 9 điểm, lùi về 1.674 điểm, với độ rộng tiêu cực khi chỉ có 76 mã tăng so với 238 mã giảm, phản ánh lực bán vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Diễn biến này cho thấy thị trường đang rơi vào trạng thái “thiếu cầu” rõ rệt, khi các nhịp kéo chỉ mang tính kỹ thuật và nhanh chóng suy yếu do không có dòng tiền theo sau.

Một số cổ phiếu riêng lẻ như VCB, BID, VIC, LPB, VNM, SAB, HPG, VJC, GEE đóng vai trò nâng đỡ chỉ số, nhưng mức độ lan tỏa gần như không đáng kể, khiến phần lớn thị trường vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh.

Đáng chú ý, ngay cả nhóm chứng khoán – vốn được kỳ vọng hưởng lợi từ câu chuyện nâng hạng – cũng không giữ được động lực, đánh mất toàn bộ thành quả của tuần trước, với nhiều mã giảm sâu như VIX, TCX. Nhóm ngân hàng, đặc biệt là khối ngân hàng tư nhân lớn như TCB, MBB, VPB, ACB, tiếp tục suy yếu, cho thấy dòng tiền chưa sẵn sàng quay lại các cổ phiếu trụ.

Bất động sản cũng không ngoại lệ khi VHM giảm 1,85%, VRE giảm 2,83%, kéo theo hàng loạt mã như BCM, KDH, TCH, PDR điều chỉnh mạnh. Trong khi đó, nhóm năng lượng dầu khí chịu áp lực bán tháo với các mã BSR, GAS, PLX, PVD, phản ánh hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng nóng trước đó.

Các nhóm ngành còn lại như bán lẻ, tiêu dùng, viễn thông, công nghệ thông tin, logistics đều thiếu lực đỡ, dẫn đến tình trạng bị bán ra đồng loạt.

Giá trị khớp lệnh ba sàn chỉ đạt 19.300 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với tuần trước.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 93.7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 143.3 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, GEX, VNM, MSN, NLG, DPM, DCM, GEE, SSI, LPB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TCB, MBB, HDB, MWG, FPT, VCB, VPB, KDH, VPL.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 509.6 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 111.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 5/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: NVL, HCM, FPT, VPB, TCB, VJC, BID, VPL, BAF, MBB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 13/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Hóa chất. Top bán ròng có: HPG, HDB, VIC, VNM, VIX, GEX, PVT, DPM, HDG.

Tự doanh bán ròng 415.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 285.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MSN, MWG, TCB, STB, VIC, FPT, GMD, KBC, SHB, VHM.

Top bán ròng là nhóm Xây dựng và Vật liệu. Top cổ phiếu được bán ròng gồm NVL, HHV, GEE, NLG, TCH, VCG, CII, HCM, BAF, FUEVFVND.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 21.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 31.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Top bán ròng có MSN, HCM, VJC, STB, VCI, LPB, VPB, VIC, DGW, NVL.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có HDB, MBB, MWG, VIX, VCB, EIB, ACB, KDH, HPG, VCG.

Giá trị giao dịch thỏa thuận: 3.507,9 tỷ đồng, tăng 31,9%, chiếm 18,1% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu STB với gần 9,6 triệu cổ phiếu, tương đương 571,7 tỷ được Tự doanh trong nước bán cho Cá nhân trong nước, và 6,5 triệu cổ phiếu, tương đương 397,2 tỷ được trao tay giữa các Tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó cổ phiếu HPG với 15,3 triệu cổ phiếu, tương đương 418,5 tỷ đồng được trao tay giữa các tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ, Thiết bị điện, Dầu khí, Vật liệu xây dựng trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Hóa chất, Công nghệ Thông tin, Kho bãi

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.