Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Thanh khoản giảm mạnh, các nhóm nhà đầu tư giao dịch thận trọng

Thu Minh

06/04/2026, 20:46

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 509.6 tỷ đồng nhưng bán ròng khớp lệnh là 111.1 tỷ đồng. Tự doanh bán ròng 415.0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh lại mua ròng 285.8 tỷ...

Ảnh minh họa.

Thanh khoản tiếp tục co hẹp trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, trong khi các yếu tố địa chính trị bên ngoài chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng, khiến tâm lý thị trường duy trì trạng thái phòng thủ. VN-Index mở cửa phiên đầu tuần trong sắc đỏ, dù có nhịp hồi kỹ thuật ngay sau đó nhưng không đi kèm sự cải thiện của dòng tiền.

Kết phiên, chỉ số giảm 9 điểm, lùi về 1.674 điểm, với độ rộng tiêu cực khi chỉ có 76 mã tăng so với 238 mã giảm, phản ánh lực bán vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Diễn biến này cho thấy thị trường đang rơi vào trạng thái “thiếu cầu” rõ rệt, khi các nhịp kéo chỉ mang tính kỹ thuật và nhanh chóng suy yếu do không có dòng tiền theo sau.

Một số cổ phiếu riêng lẻ như VCB, BID, VIC, LPB, VNM, SAB, HPG, VJC, GEE đóng vai trò nâng đỡ chỉ số, nhưng mức độ lan tỏa gần như không đáng kể, khiến phần lớn thị trường vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh.

Đáng chú ý, ngay cả nhóm chứng khoán – vốn được kỳ vọng hưởng lợi từ câu chuyện nâng hạng – cũng không giữ được động lực, đánh mất toàn bộ thành quả của tuần trước, với nhiều mã giảm sâu như VIX, TCX. Nhóm ngân hàng, đặc biệt là khối ngân hàng tư nhân lớn như TCB, MBB, VPB, ACB, tiếp tục suy yếu, cho thấy dòng tiền chưa sẵn sàng quay lại các cổ phiếu trụ.

Bất động sản cũng không ngoại lệ khi VHM giảm 1,85%, VRE giảm 2,83%, kéo theo hàng loạt mã như BCM, KDH, TCH, PDR điều chỉnh mạnh. Trong khi đó, nhóm năng lượng dầu khí chịu áp lực bán tháo với các mã BSR, GAS, PLX, PVD, phản ánh hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng nóng trước đó.

Các nhóm ngành còn lại như bán lẻ, tiêu dùng, viễn thông, công nghệ thông tin, logistics đều thiếu lực đỡ, dẫn đến tình trạng bị bán ra đồng loạt.

Giá trị khớp lệnh ba sàn chỉ đạt 19.300 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với tuần trước.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 93.7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 143.3 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, GEX, VNM, MSN, NLG, DPM, DCM, GEE, SSI, LPB. 

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TCB, MBB, HDB, MWG, FPT, VCB, VPB, KDH, VPL.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 509.6 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 111.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 5/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: NVL, HCM, FPT, VPB, TCB, VJC, BID, VPL, BAF, MBB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 13/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Hóa chất. Top bán ròng có: HPG, HDB, VIC, VNM, VIX, GEX, PVT, DPM, HDG.

Tự doanh bán ròng 415.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 285.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MSN, MWG, TCB, STB, VIC, FPT, GMD, KBC, SHB, VHM.

Top bán ròng là nhóm Xây dựng và Vật liệu. Top cổ phiếu được bán ròng gồm NVL, HHV, GEE, NLG, TCH, VCG, CII, HCM, BAF, FUEVFVND.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 21.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 31.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Top bán ròng có MSN, HCM, VJC, STB, VCI, LPB, VPB, VIC, DGW, NVL.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có HDB, MBB, MWG, VIX, VCB, EIB, ACB, KDH, HPG, VCG.

Giá trị giao dịch thỏa thuận: 3.507,9 tỷ đồng, tăng 31,9%, chiếm 18,1% tổng giá trị giao dịch. 

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu STB với gần 9,6 triệu cổ phiếu, tương đương 571,7 tỷ được Tự doanh trong nước bán cho Cá nhân trong nước, và 6,5 triệu cổ phiếu, tương đương 397,2 tỷ được trao tay giữa các Tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó cổ phiếu HPG với 15,3 triệu cổ phiếu, tương đương 418,5 tỷ đồng được trao tay giữa các tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ, Thiết bị điện, Dầu khí, Vật liệu xây dựng trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Hóa chất, Công nghệ Thông tin, Kho bãi

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.

Chưa đủ cơ sở để kết luận hệ thống sẽ bước vào một chu kỳ lãi suất cao?

18:50, 06/04/2026

Chưa đủ cơ sở để kết luận hệ thống sẽ bước vào một chu kỳ lãi suất cao?

VN-Index vẫn có cơ hội vượt 2.000 điểm nhờ hiệu ứng chính sách trong nước?

16:29, 06/04/2026

VN-Index vẫn có cơ hội vượt 2.000 điểm nhờ hiệu ứng chính sách trong nước?

Blog chứng khoán: Đếm ngược đợi “giờ G”

16:28, 06/04/2026

Blog chứng khoán: Đếm ngược đợi “giờ G”

Từ khóa:

Đọc thêm

Chứng khoán Mirae Asset cho rằng một số ngân hàng công bố mức huy động cao 9 – 10% chỉ phản ánh nhu cầu vốn cục bộ hoặc điều kiện huy động đặc biệt, trong khi mặt bằng phổ biến của nhóm ngân hàng lớn vẫn quanh 5 – 7% cho kỳ hạn 12 tháng...

VN-Index trong trung hạn vẫn có dư địa vận động trong vùng 1.584–2.042 điểm, tương ứng mức biến động -5,4% đến +21,9% so với cuối tháng Ba.

Thanh khoản cực thấp hôm nay phản ánh tâm lý từ chối chấp nhận rủi ro khi căng thẳng Trung Đông sắp đi đến thời điểm bùng nổ. Những dòng trạng thái cực kỳ "bực bội" trên mạng xã hội của Tổng thống Trump khiến thị trường có lý do để lo ngại.

Càng gần đến "hạn chót" có thể khiến xung đột Trung Đông leo thang mạnh, thị trường tài chính toàn cầu càng "nín thở" chờ đợi. Nhà đầu tư trong nước hôm nay giảm mạnh giao dịch và quyết định đứng ngoài, khiến thanh khoản hai sàn xuống mức thấp kỷ lục kể từ cuối tháng 3/2025.

Mặc dù thanh khoản thị trường bất động sản có thể phần nào chịu ảnh hưởng bởi lãi suất, các doanh nghiệp có sản phẩm với giá trị sử dụng cao và định giá cổ phiếu đã về vùng hấp dẫn vẫn xứng đáng để nhà đầu tư tích lũy.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chưa đủ cơ sở để kết luận hệ thống sẽ bước vào một chu kỳ lãi suất cao?

Chứng khoán

2

Giới trẻ chi tiêu thông minh để sống đáng giá hơn

Tài chính

3

Chuyên gia ESG/NETZERO Phạm Hoài Trung: Người “dịch” ngôn ngữ ESG thành giải pháp thực chiến cho doanh nghiệp

Kinh tế xanh

4

Giá USD tự do giảm 2,6% trong 1 tuần

Tài chính

5

Quý 1/2026: Nhập khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 12 tỷ USD

Thị trường

