Các hãng bay nội địa đồng loạt khai thác tại ga T3 Tân Sơn Nhất

Hầu hết các hãng hàng không nội địa đã chuyển sang khai thác tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, giúp hành khách làm thủ tục nhanh hơn và thuận tiện di chuyển trong dịp cao điểm Quốc khánh 2/9…

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết các hãng hàng không như Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vasco, Vietravel Airlines đã chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa sang khai thác tại Nhà ga hành khách T3, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo đó, tại nhà ga T3, Vietravel Airlines bố trí quầy làm thủ tục từ số 25 đến 31, hành khách làm thủ tục tại cửa D1 và D2. Khu vực cửa khởi hành sẽ thay đổi linh hoạt từ cửa số 1 đến cửa số 5, tầng 1, ga T3. Với khách hạng ghế cao cấp (Premium), hãng phục vụ tại hai phòng chờ SH Lounge và The Sens. Ngoài ra, quầy vé giờ chót cũng được đặt ngay cửa D1 để hành khách thuận tiện hơn.

Toàn bộ thông tin thay đổi về nhà ga khai thác được thông báo rộng rãi đến hành khách qua website, fanpage, email, SMS và hệ thống đại lý.

Theo ghi nhận, tại khu vực ga T3, lượng khách của Vietravel Airlines chưa quá đông nên thời gian làm thủ tục diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) cũng đã hoàn tất việc chuyển đổi các chuyến bay nội địa sang ga T3. Như vậy, đến nay, hầu hết các hãng hàng không nội địa đều khai thác tại nhà ga T3, chỉ còn Vietjet Air tiếp tục phục vụ khách tại ga T1.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thời gian tới đơn vị sẽ sắp xếp lại nhà ga T1, chuyển khu vực làm thủ tục của Vietjet sang sảnh A và cải tạo sảnh B thành sảnh trung chuyển hành khách giữa các ga T1, T2 và T3.

Bên cạnh đó, ACV cũng sẽ đầu tư hệ thống làm thủ tục bằng VNeID, camera sinh trắc học và tổ chức trung chuyển hành khách bằng xe buýt nội cảng, thay vì đi đường bên ngoài.

Dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay (từ 30/8 đến 2/9/2025), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến sản lượng khai thác sẽ tăng so với hiện tại.

Dự kiến trong cao điểm này, trung bình mỗi ngày tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có khoảng 730 chuyến bay đi và đến, trong đó 430 chuyến nội địa và 300 chuyến quốc tế, tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại (690 chuyến/ngày).

Về hành khách, dự kiến trung bình mỗi ngày sẽ có 125.000 lượt khách (75.000 khách nội địa, 50.000 khách quốc tế), tăng 6% so với hiện tại. Hai ngày cao điểm nhất là ngày 30/8 (cao điểm khách đi nội địa) và ngày 2/9 (cao điểm khách đến nội địa) với khoảng 750 chuyến bay và 130.000 hành khách.