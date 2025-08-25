Thứ Hai, 25/08/2025

Doanh nghiệp

Các hãng bay nội địa đồng loạt khai thác tại ga T3 Tân Sơn Nhất

Thanh Thủy

25/08/2025, 19:52

Hầu hết các hãng hàng không nội địa đã chuyển sang khai thác tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, giúp hành khách làm thủ tục nhanh hơn và thuận tiện di chuyển trong dịp cao điểm Quốc khánh 2/9…

Bên trong nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.
Bên trong nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết các hãng hàng không như Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vasco, Vietravel Airlines đã chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa sang khai thác tại Nhà ga hành khách T3, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo đó, tại nhà ga T3, Vietravel Airlines bố trí quầy làm thủ tục từ số 25 đến 31, hành khách làm thủ tục tại cửa D1 và D2. Khu vực cửa khởi hành sẽ thay đổi linh hoạt từ cửa số 1 đến cửa số 5, tầng 1, ga T3. Với khách hạng ghế cao cấp (Premium), hãng phục vụ tại hai phòng chờ SH Lounge và The Sens. Ngoài ra, quầy vé giờ chót cũng được đặt ngay cửa D1 để hành khách thuận tiện hơn.

Toàn bộ thông tin thay đổi về nhà ga khai thác được thông báo rộng rãi đến hành khách qua website, fanpage, email, SMS và hệ thống đại lý.

Theo ghi nhận, tại khu vực ga T3, lượng khách của Vietravel Airlines chưa quá đông nên thời gian làm thủ tục diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) cũng đã hoàn tất việc chuyển đổi các chuyến bay nội địa sang ga T3. Như vậy, đến nay, hầu hết các hãng hàng không nội địa đều khai thác tại nhà ga T3, chỉ còn Vietjet Air tiếp tục phục vụ khách tại ga T1.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thời gian tới đơn vị sẽ sắp xếp lại nhà ga T1, chuyển khu vực làm thủ tục của Vietjet sang sảnh A và cải tạo sảnh B thành sảnh trung chuyển hành khách giữa các ga T1, T2 và T3.

Bên cạnh đó, ACV cũng sẽ đầu tư hệ thống làm thủ tục bằng VNeID, camera sinh trắc học và tổ chức trung chuyển hành khách bằng xe buýt nội cảng, thay vì đi đường bên ngoài.

Dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay (từ 30/8 đến 2/9/2025), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến sản lượng khai thác sẽ tăng so với hiện tại.

Dự kiến trong cao điểm này, trung bình mỗi ngày tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có khoảng 730 chuyến bay đi và đến, trong đó 430 chuyến nội địa và 300 chuyến quốc tế, tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại (690 chuyến/ngày).

Về hành khách, dự kiến trung bình mỗi ngày sẽ có 125.000 lượt khách (75.000 khách nội địa, 50.000 khách quốc tế), tăng 6% so với hiện tại. Hai ngày cao điểm nhất là ngày 30/8 (cao điểm khách đi nội địa) và ngày 2/9 (cao điểm khách đến nội địa) với khoảng 750 chuyến bay và 130.000 hành khách.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong cao điểm hè 2025 (từ ngày 22/5 đến 17/8/2025), cảng đã phục vụ hơn 60.000 chuyến bay, trung bình khoảng 700 chuyến/ngày, tăng gần 6% so với năm 2024; Tổng lượng khách đạt hơn 10,23 triệu lượt, trung bình gần 119.000 khách/ngày, tăng 4,5% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế tăng mạnh 7,7%.

Phân luồng lại cho hợp lý, giảm xung đột giao thông trước nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

16:47, 22/05/2025

Phân luồng lại cho hợp lý, giảm xung đột giao thông trước nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Từ khóa:

ACV chuyến bay nội địa hãng hàng không hàng không khách quốc tế lễ Quốc Khánh Nhà ga T3 tân sơn nhất Vietravel Airlines

Cần Thơ kêu gọi nhà đầu tư nhà máy đốt rác phát điện thứ 3 và dự án điện mặt trời

Cần Thơ kêu gọi nhà đầu tư nhà máy đốt rác phát điện thứ 3 và dự án điện mặt trời

Thành phố Cần Thơ kêu gọi đầu tư nhà máy đốt rác phát điện thứ 3 với công suất tối đa 25MW; mời gọi dự án điện mặt trời tại Hồ nước ngọt quy mô khoảng 50 ha theo hình thức điện mặt trời phao nổi hoặc trên bờ hồ; kêu gọi hợp tác trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu…

Doanh nghiệp không thể đứng ngoài cuộc đua khai thác dữ liệu trong kỷ nguyên AI

Doanh nghiệp không thể đứng ngoài cuộc đua khai thác dữ liệu trong kỷ nguyên AI

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu và AI là “vũ khí” cạnh tranh then chốt. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn ứng phó tình thế hơn là chiến lược dài hạn; để bứt phá cần khai phá thị trường mới, tận dụng dữ liệu, ứng dụng công nghệ và đầu tư vào con người...

Thuế TP. Hà Nội nêu điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt được khấu trừ thuế

Thuế TP. Hà Nội nêu điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt được khấu trừ thuế

Kể từ ngày 1/7/2025, điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng được siết chặt khi hóa đơn trên 5 triệu đồng đều phải thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, đi cùng với đó là sự linh hoạt hơn cho doanh nghiệp nhờ cơ chế ủy quyền thanh toán cho người lao động…

AEON Việt Nam: Nơi người trẻ được trao quyền và có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp

AEON Việt Nam: Nơi người trẻ được trao quyền và có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp

Giữa một thị trường lao động đầy biến động, thế hệ nhân sự trẻ ngày nay không chỉ tìm kiếm một công việc ổn định, mà còn khát khao một sự nghiệp có ý nghĩa, một môi trường làm việc có thể thúc đẩy họ phát triển toàn diện. Thấu hiểu sâu sắc mong muốn đó, AEON Việt Nam đã và đang nỗ lực kiến tạo một nơi làm việc lý tưởng, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội tỏa sáng.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Thế giới

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

1

Thuế TP. Hà Nội nêu điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt được khấu trừ thuế

Tài chính

2

Bộ Tài chính dự kiến doanh thu phí bảo hiểm 2025 giảm 3,29% so với 2022

Tài chính

3

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 15.463 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng biến động nhẹ

Tài chính

4

Thu thuế quan có thể giúp Mỹ giảm 4 nghìn tỷ USD thâm hụt ngân sách

Thế giới

5

Tâm bão số 5 dự kiến đi vào Nghệ An – nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh

Dân sinh

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: