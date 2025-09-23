Thứ Ba, 23/09/2025

Hàng không Việt Nam tăng trưởng mạnh với hơn 64 triệu hành khách trong 9 tháng

Phương Nhi

23/09/2025, 11:50

Ngành hàng không Việt Nam trong 9 tháng vừa qua đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi vận chuyển hơn 64 triệu hành khách và trên 1 triệu tấn hàng hóa...

Trong 9 tháng, ngành hàng không Việt Nam đã ghi nhận hơn 64 triệu hành khách.

Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của thị trường hàng không cả nước ước đạt hơn 64 triệu hành khách, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2024. Sản lượng hàng hóa đạt trên 1 triệu tấn, ghi nhận mức tăng gần 19%.

Trong đó, vận chuyển nội địa đạt gần 29 triệu hành khách, tăng hơn 7% so với cùng kỳ; hơn 169 nghìn tấn hàng hóa, tăng 0,2%. Ở chiều quốc tế, lượng hành khách đạt hơn 35 triệu lượt, tăng trên 13%, trong khi hàng hóa cũng tăng gần 23%, đạt xấp xỉ 946 nghìn tấn.

Đáng chú ý, các hãng hàng không Việt Nam vẫn giữ tỷ trọng lớn với gần 44 triệu hành khách, tăng hơn 8%, và hơn 343 nghìn tấn hàng hóa, tăng trên 5% so với cùng kỳ. Riêng ở thị trường nội địa, các hãng vận chuyển khoảng 29 triệu hành khách và hơn 169 nghìn tấn hàng hóa, còn ở thị trường quốc tế, con số lần lượt là gần 15 triệu hành khách và hơn 174 nghìn tấn hàng hóa.

Kết quả tích cực này có được nhờ những giải pháp điều hành đồng bộ của Cục Hàng không, đảm bảo cân đối hoạt động vận tải theo đúng diễn biến thị trường và nhu cầu đi lại, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm như Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, mùa hè 2025 và các kỳ nghỉ lễ lớn trong năm.

Hướng tới đà phát triển cho giai đoạn cuối năm, Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, đồng thời chủ động dự báo, xây dựng phương án quản lý linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với quy định pháp luật, thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn.

Cục Hàng không cũng đặt trọng tâm vào việc rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách và hành lang pháp lý, đồng thời tăng cường giám sát khai thác để bảo đảm tuyệt đối an toàn bay.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không sẽ hỗ trợ các hãng nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu bay, tăng cường cung ứng trên những đường bay có nhu cầu lớn dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2026, đồng thời điều phối và phân bổ giờ cất hạ cánh hợp lý tại các cảng hàng không.

Cùng với việc phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách hàng không nước ngoài để mở rộng hoạt động quốc tế, Cục cũng chú trọng nghiên cứu, dự báo thị trường nhằm làm cơ sở tham mưu chính sách.

Ngoài ra, việc gắn kết với các ngành du lịch, thương mại, đầu tư được xem là giải pháp quan trọng để phát huy kết quả đã đạt được, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững của ngành hàng không Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa:

đầu tư hàng không Số lượng hành khách hàng không Tăng trưởng ngành hàng không 9 tháng

Đọc thêm

Tăng cường an toàn, an ninh hàng không trên toàn quốc

Tăng cường an toàn, an ninh hàng không trên toàn quốc

Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tổng thể nhằm tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh hàng không trên cả nước...

Hợp nhất hệ thống báo cáo thống kê, hướng tới minh bạch và hiệu quả

Hợp nhất hệ thống báo cáo thống kê, hướng tới minh bạch và hiệu quả

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính nhằm hợp nhất các quy định báo cáo, hiện đại hóa hệ thống thu thập dữ liệu và cung cấp một bức tranh toàn diện, chính xác hơn về "sức khỏe" tài chính quốc gia để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ…

Hà Tĩnh sắp khởi công 35 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Hà Tĩnh sắp khởi công 35 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Đến nay, các địa phương ở Hà Tĩnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 21/35 khu tái định cư, tạo cơ sở để tỉnh phấn đấu khởi công xây dựng đồng loạt trong tháng 10/2025 và cơ bản hoàn thành toàn bộ vào tháng 6/2026...

Nghệ An đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng Quốc lộ 1A

Nghệ An đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng Quốc lộ 1A

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương cũng như các ban ngành liên quan giải quyết dứt điểm các tồn đọng, bảo đảm giải phóng mặt bằng để mở rộng Quốc lộ 1A đúng kế hoạch vào cuối năm 2025...

Việt Nam trước thềm hình thành IFC: Bài học từ Singapore và kinh nghiệm toàn cầu

Việt Nam trước thềm hình thành IFC: Bài học từ Singapore và kinh nghiệm toàn cầu

Trong bối cảnh Việt Nam cơ bản hoàn thiện khoảng 70% khung pháp lý cho trung tâm tài chính quốc tế, các chuyên gia nhấn mạnh vấn đề quan trọng là làm thế nào để sao chép mô hình quốc tế nhưng vẫn chọn lọc và điều chỉnh phù hợp với bối cảnh, điều kiện trong nước…

VnEconomy