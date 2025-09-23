Hàng không Việt Nam tăng trưởng mạnh với hơn 64 triệu hành khách trong 9 tháng

Ngành hàng không Việt Nam trong 9 tháng vừa qua đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi vận chuyển hơn 64 triệu hành khách và trên 1 triệu tấn hàng hóa...

Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của thị trường hàng không cả nước ước đạt hơn 64 triệu hành khách, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2024. Sản lượng hàng hóa đạt trên 1 triệu tấn, ghi nhận mức tăng gần 19%.

Trong đó, vận chuyển nội địa đạt gần 29 triệu hành khách, tăng hơn 7% so với cùng kỳ; hơn 169 nghìn tấn hàng hóa, tăng 0,2%. Ở chiều quốc tế, lượng hành khách đạt hơn 35 triệu lượt, tăng trên 13%, trong khi hàng hóa cũng tăng gần 23%, đạt xấp xỉ 946 nghìn tấn.

Đáng chú ý, các hãng hàng không Việt Nam vẫn giữ tỷ trọng lớn với gần 44 triệu hành khách, tăng hơn 8%, và hơn 343 nghìn tấn hàng hóa, tăng trên 5% so với cùng kỳ. Riêng ở thị trường nội địa, các hãng vận chuyển khoảng 29 triệu hành khách và hơn 169 nghìn tấn hàng hóa, còn ở thị trường quốc tế, con số lần lượt là gần 15 triệu hành khách và hơn 174 nghìn tấn hàng hóa.

Kết quả tích cực này có được nhờ những giải pháp điều hành đồng bộ của Cục Hàng không, đảm bảo cân đối hoạt động vận tải theo đúng diễn biến thị trường và nhu cầu đi lại, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm như Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, mùa hè 2025 và các kỳ nghỉ lễ lớn trong năm.

Hướng tới đà phát triển cho giai đoạn cuối năm, Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, đồng thời chủ động dự báo, xây dựng phương án quản lý linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với quy định pháp luật, thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn.

Cục Hàng không cũng đặt trọng tâm vào việc rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách và hành lang pháp lý, đồng thời tăng cường giám sát khai thác để bảo đảm tuyệt đối an toàn bay.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không sẽ hỗ trợ các hãng nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu bay, tăng cường cung ứng trên những đường bay có nhu cầu lớn dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2026, đồng thời điều phối và phân bổ giờ cất hạ cánh hợp lý tại các cảng hàng không.

Cùng với việc phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách hàng không nước ngoài để mở rộng hoạt động quốc tế, Cục cũng chú trọng nghiên cứu, dự báo thị trường nhằm làm cơ sở tham mưu chính sách.

Ngoài ra, việc gắn kết với các ngành du lịch, thương mại, đầu tư được xem là giải pháp quan trọng để phát huy kết quả đã đạt được, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững của ngành hàng không Việt Nam trong thời gian tới.