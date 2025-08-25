Thứ Hai, 25/08/2025

Trang chủ Tài chính

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 15.463 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng biến động nhẹ

Tùng Thư

25/08/2025, 19:02

Ngày 25/8/2025, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục sử dụng kênh thị trường mở (OMO) để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, với tổng khối lượng trúng thầu trên kênh cầm cố đạt 32.615,18 tỷ đồng...

VnEconomy

Theo kết quả đấu thầu, lãi suất trúng thầu cho tất cả các kỳ hạn được giữ nguyên ở mức 4%/năm.

Trong đó, kỳ hạn 14 ngày chiếm ưu thế khi có tới 7 thành viên tham gia trúng thầu với tổng giá trị 25.099 tỷ đồng. Các kỳ hạn ngắn hơn như 7 ngày và 28 ngày ghi nhận mỗi kỳ hạn có một thành viên trúng thầu, tương ứng với giá trị 1.077 tỷ đồng và 6.438 tỷ đồng. Không có giao dịch phát sinh đối với kỳ hạn 91 ngày.

Cùng ngày, khối lượng đáo hạn đạt 17.152 tỷ đồng, đưa giá trị bơm ròng trong ngày lên tới 15.463 tỷ đồng. Đây là phiên bơm ròng lớn thứ hai của Ngân hàng Nhà nước kể từ đầu tháng 8, chỉ sau phiên ngày 22/8 với giá trị 21.206 tỷ đồng. Tính theo tuần, từ ngày 18 đến 22/8/2025, cơ quan điều hành đã bơm ròng nhẹ trở lại 2.892,07 tỷ đồng, sau khi thực hiện hoạt động hút ròng mạnh hơn 20.000 tỷ đồng trong tuần trước đó.

Nguồn: VnEconomy cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước và các bản tin thị trường.
Nguồn: VnEconomy cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước và các bản tin thị trường.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 25/8. Lãi suất qua đêm giảm nhẹ còn 4,92%/năm so với ngày 22/8, trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng lên 5,48%/năm. Kỳ hạn 2 tuần duy trì ổn định ở mức 5,6%/năm, còn kỳ hạn 1 tháng ghi nhận mức giảm nhẹ về 5,68%/năm.

Trong khi đó, lãi suất USD không có nhiều biến động, duy trì ổn định ở các kỳ hạn ngắn, với một số kỳ hạn ghi nhận mức giảm nhẹ từ 0,01 đến 0,03 điểm phần trăm.

Lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng ở mức qua đêm 4,3%/năm; 1 tuần 4,36%/năm; 2 tuần: 4,4%/năm (giảm 0,01 điểm phần trăm); 1 tháng4,43%/năm.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng giao dịch quanh mức 26.300 đồng/USD, giảm nhẹ 0,11% trong ngày. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, VND đã tăng giá 3,2% và ghi nhận mức tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Vào tuần trước (18-22/8), tỷ giá liên ngân hàng liên tục mở rộng đà tăng, thiết lập nên những mức cao kỷ lục mới (26.450 - tương đương mức tăng 3,7% tính từ đầu năm 2025).

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo bắt đầu bán USD với hình thức kỳ hạn 180 ngày có hủy ngang dành cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm trong hai ngày từ 25 - 26/8 với mức giá bán là 26.550.

Tín hiệu sẵn sàng can thiệp của nhà điều hành đã giúp tỷ giá dịu lại trong phiên hôm nay.

Trên thị trường thế giới, chỉ số DXY – thước đo sức mạnh của đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt tăng nhẹ 0,14% lên mức 97,85 trong phiên 25/8. Mặc dù vậy, chỉ số này vẫn trong xu hướng giảm, với mức sụt giảm 9,8% kể từ đầu năm và 2,85% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh sự suy yếu tương đối của đồng USD trên thị trường quốc tế.

Ngân hàng Nhà nước nêu những yếu tố chi phối tỷ giá nửa cuối năm 2025

16:36, 08/07/2025

Ngân hàng Nhà nước nêu những yếu tố chi phối tỷ giá nửa cuối năm 2025

Lãi suất VND liên ngân hàng tăng mạnh sau khi về đáy 1 năm, tỷ giá hạ nhiệt

11:45, 30/06/2025

Lãi suất VND liên ngân hàng tăng mạnh sau khi về đáy 1 năm, tỷ giá hạ nhiệt

Lãi suất cho vay tiếp tục giảm, áp lực tỷ giá gia tăng

21:23, 06/04/2025

Lãi suất cho vay tiếp tục giảm, áp lực tỷ giá gia tăng

lãi suất liên ngân hàng ngân hàng Ngân hàng Nhà nước bơm ròng tài chính tỷ giá

Ngày 25/8/2025, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục sử dụng kênh thị trường mở (OMO) để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, với tổng khối lượng trúng thầu trên kênh cầm cố đạt 32.615,18 tỷ đồng...

Giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp tư vấn du học và xuất khẩu lao động

Giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp tư vấn du học và xuất khẩu lao động

Với các gói tài chính ưu đãi, doanh nghiệp và du học sinh, lao động Việt Nam có thêm cơ hội học tập, lập nghiệp và phát triển nơi xứ người.

Bên trong Big 5 MB: Cách làm đặc biệt giúp “cỗ máy ngân hàng” tăng trưởng thần tốc hơn cả startup

Bên trong Big 5 MB: Cách làm đặc biệt giúp “cỗ máy ngân hàng” tăng trưởng thần tốc hơn cả startup

Trong thế giới tài chính, tốc độ và sự sáng tạo đang dần thay thế những quy trình cứng nhắc. Câu chuyện của những "gã khổng lồ" tăng trưởng như startup không còn là một mục tiêu, mà là một thực tế đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Bí quyết nào đã giúp MB làm được điều đó?

Giá bán vàng miếng SJC chạm ngưỡng gần 127 triệu đồng mỗi lượng

Giá bán vàng miếng SJC chạm ngưỡng gần 127 triệu đồng mỗi lượng

Trong 2 phiên (23 - 25/8), giá mua/bán vàng miếng SJC đồng loạt điều chỉnh tăng 600 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều. Giá mua/bán vàng nhẫn cũng bám sát giá vàng miếng…

Tín hiệu giảm lãi suất từ Jackson Hole hay trạng thái mong manh của kinh tế Mỹ?

Tín hiệu giảm lãi suất từ Jackson Hole hay trạng thái mong manh của kinh tế Mỹ?

Giọng điệu thận trọng của ông Powell phản ánh những động lực kinh tế phức tạp mà Fed đang phải đối mặt...

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Thế giới

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

VnEconomy

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: