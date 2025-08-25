Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 15.463 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng biến động nhẹ
Tùng Thư
25/08/2025, 19:02
Ngày 25/8/2025, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục sử dụng kênh thị trường mở (OMO) để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, với tổng khối lượng trúng thầu trên kênh cầm cố đạt 32.615,18 tỷ đồng...
Theo kết quả đấu thầu, lãi suất trúng thầu cho tất cả các kỳ hạn được giữ nguyên ở mức 4%/năm.
Trong đó, kỳ hạn 14 ngày chiếm ưu thế khi có tới 7 thành viên tham gia trúng thầu với tổng giá trị 25.099 tỷ đồng. Các kỳ hạn ngắn hơn như 7 ngày và 28 ngày ghi nhận mỗi kỳ hạn có một thành viên trúng thầu, tương ứng với giá trị 1.077 tỷ đồng và 6.438 tỷ đồng. Không có giao dịch phát sinh đối với kỳ hạn 91 ngày.
Cùng ngày, khối lượng đáo hạn đạt 17.152 tỷ đồng, đưa giá trị bơm ròng trong ngày lên tới 15.463 tỷ đồng. Đây là phiên bơm ròng lớn thứ hai của Ngân hàng Nhà nước kể từ đầu tháng 8, chỉ sau phiên ngày 22/8 với giá trị 21.206 tỷ đồng. Tính theo tuần, từ ngày 18 đến 22/8/2025, cơ quan điều hành đã bơm ròng nhẹ trở lại 2.892,07 tỷ đồng, sau khi thực hiện hoạt động hút ròng mạnh hơn 20.000 tỷ đồng trong tuần trước đó.
Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 25/8. Lãi suất qua đêm giảm nhẹ còn 4,92%/năm so với ngày 22/8, trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng lên 5,48%/năm. Kỳ hạn 2 tuần duy trì ổn định ở mức 5,6%/năm, còn kỳ hạn 1 tháng ghi nhận mức giảm nhẹ về 5,68%/năm.
Trong khi đó, lãi suất USD không có nhiều biến động, duy trì ổn định ở các kỳ hạn ngắn, với một số kỳ hạn ghi nhận mức giảm nhẹ từ 0,01 đến 0,03 điểm phần trăm.
Lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng ở mức qua đêm 4,3%/năm; 1 tuần 4,36%/năm; 2 tuần: 4,4%/năm (giảm 0,01 điểm phần trăm); 1 tháng4,43%/năm.
Tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng giao dịch quanh mức 26.300 đồng/USD, giảm nhẹ 0,11% trong ngày. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, VND đã tăng giá 3,2% và ghi nhận mức tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.
Vào tuần trước (18-22/8), tỷ giá liên ngân hàng liên tục mở rộng đà tăng, thiết lập nên những mức cao kỷ lục mới (26.450 - tương đương mức tăng 3,7% tính từ đầu năm 2025).
Tín hiệu sẵn sàng can thiệp của nhà điều hành đã giúp tỷ giá dịu lại trong phiên hôm nay.
Trên thị trường thế giới, chỉ số DXY – thước đo sức mạnh của đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt tăng nhẹ 0,14% lên mức 97,85 trong phiên 25/8. Mặc dù vậy, chỉ số này vẫn trong xu hướng giảm, với mức sụt giảm 9,8% kể từ đầu năm và 2,85% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh sự suy yếu tương đối của đồng USD trên thị trường quốc tế.
