Các ngân hàng thương mại nâng nhẹ giá mua USD

Ngày 23/3, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.090 VND, tăng 5 đồng so với ngày 20/3. Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần ngày 23/3 ở mức 26.344 VND. Cùng ngày, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại chủ yếu tăng 5 đồng so với phiên 20/3.

Cụ thể, tại nhóm ngân hàng thương mại nhà nước (big 4), Vietcombank niêm yết giá mua USD chuyển khoản ở mức 26.104 VND và bán ra 26.344 VND, cùng tăng 5 VND so với ngày 20/3.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng ngày 23/3 tăng khoảng 0,13% so với cuối tuần trước (tương đương +30–35 VND), lên mức 26.340 VND/USD. Mức này tiệm cận trần điều hành và bám sát giá bán tại các ngân hàng thương mại. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY đạt 99,67 điểm, tăng khoảng 1,37% so với đầu năm, cho thấy xu hướng mạnh lên của đồng USD trên phạm vi toàn cầu.

Agribank ghi nhận diễn biến tương tự khi giá mua và bán USD đều tăng 5 VND, lên lần lượt 26.104 VND và 26.344 VND.

BIDV là trường hợp đáng chú ý khi giữ nguyên cả hai chiều, với giá mua 26.104 VND và giá bán 26.344 VND, không thay đổi so với ngày 20/3.

Đáng chú ý, VietinBank nổi bật với mức điều chỉnh mạnh nhất thị trường khi tăng giá mua USD thêm 42 VND mỗi USD, từ khoảng 26.095 lên 26.137 VND/USD, phần tăng thêm cao gấp 8 lần mặt bằng tăng chung. Trong khi đó, giá bán chỉ nhích nhẹ 5 VND, lên 26.344 VND.

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, mặt bằng giá bán USD ngày 23/3 cũng tập trung quanh ngưỡng 26.339 – 26.344 VND/USD, tăng nhẹ khoảng 5 VND so với ngày 20/3, phản ánh xu hướng chung về giá bán trong hệ thống.

Giá mua USD tại các ngân hàng thương mại cổ phần này tiếp tục duy trì mức cao, phổ biến trong khoảng 26.140 – 26.162 VND, tăng nhẹ khoảng 5 VND so với 20/3, cho thấy mức độ cạnh tranh trong thu hút ngoại tệ vẫn được duy trì.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cập nhật lúc 14h ngày 23/3/2026.

Về chênh lệch giá mua – bán, ngày 23/3 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các ngân hàng. Nhóm ngân hàng có mức chênh lệch thấp như Techcombank và ACB dao động quanh 180 – 185 VND mỗi USD.

Nhóm trung bình như Vietcombank, BIDV và Agribank duy trì chênh lệch khoảng 240 VND mỗi USD. VietinBank giảm chênh lệch xuống còn khoảng 207 VND/USD, thấp hơn đáng kể so với các ngân hàng cùng nhóm.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng như LPBank có mức chênh lệch cao hơn, trên 250 VND mỗi USD.

Ngày 23/3, tỷ giá tự do tăng mạnh 250 đồng ở cả 2 chiều, giao dịch mua – bán tại 27.950 – 28.000. Hiện, tỷ giá tự do cao hơn ngân hàng thương mại 1.650 đồng, tương đương gần 6%. So với đầu năm 2026, tỷ giá tự do đã tăng xấp xỉ 4,5%.