Các quỹ cổ phiếu lớn ồ ạt giải ngân, giảm tỷ trọng tiền mặt trong tháng 4

Tổng giá trị tài sản ròng toàn ngành quỹ đạt hơn 259 nghìn tỷ đồng trong tháng 4/2026, tăng nhẹ +3,7%. Trong đó, nhóm quỹ cổ phiếu ghi nhận NAV tăng +4,6% so với tháng trước, đạt 242 nghìn tỷ đồng (~93,2% tổng NAV), theo số liệu thống kê từ Fiintrade.

Ngược lại, quy mô tài sản của nhóm quỹ Trái phiếu giảm tháng thứ 8 liên tiếp từ tháng 9/2025, chủ yếu do tác động từ quỹ TCBF, với NAV đã giảm tổng cộng -54,3% so với tháng 9/2025. Cùng giai đoạn, dòng tiền duy trì trạng thái âm ở nhóm quỹ này, cho thấy áp lực rút vốn vẫn chưa hạ nhiệt.

Xét theo loại hình, quy mô NAV tăng ở cả ba nhóm quỹ trong bối cảnh áp lực rút vốn thu hẹp. Diễn biến này cho thấy đà tăng NAV trong tháng 4/2026 chủ yếu được hỗ trợ bởi sự hồi phục của thị trường, trong khi dòng tiền vào ròng chưa quay lại rõ nét.

Xu hướng rút ròng vẫn tiếp diễn trong tháng 4/2026, nhưng đã hạ nhiệt đáng kể so với giai đoạn trước. Trong tháng 4/2026, các quỹ đầu tư ghi nhận bị rút ròng hơn 1,5 nghìn tỷ đồng, giảm mạnh -70,7% so với tháng 3/2026 và là mức rút ròng thấp nhất kể từ tháng 8/2025.

Cụ thể, giá trị rút ròng ở nhóm quỹ Cổ phiếu giảm tới -94,2% so với tháng trước xuống còn gần 182 tỷ đồng trong tháng 4/2026, với áp lực rút vốn giảm ở cả quỹ ETF và quỹ đóng.

Với nhóm quỹ trái phiếu, rút ròng hơn 1,3 nghìn tỷ đồng trong tháng 4/2026 dù hiệu suất nhóm quỹ này cải thiện nhẹ.

Quy mô rút ròng giảm mạnh ở nhóm quỹ ETF và quỹ đóng: Áp lực rút ròng tiếp diễn ở quỹ ETF với hơn 456 tỷ đồng, giảm mạnh 86% so với tháng trước. Trong đó, quỹ VanEck Vietnam ETF ghi nhận hút ròng hơn 277 tỷ đồng, đảo chiều sau khi bị rút ròng hơn 1,9 nghìn tỷ đồng trong tháng 3/2026.

Ngược lại, giá trị rút ròng tăng 74,8% so với tháng trước ở quỹ Fubon FTSE VN. Ở nhóm quỹ đóng, giá trị rút ròng tháng 4/2026 là hơn 476 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với quy mô rút ròng tháng 3 (ghi nhận ở cả hai quỹ VEIL và VOF).

Trong khi đó, nhóm quỹ mở tiếp tục ghi nhận vào ròng tháng thứ 2 liên tiếp, đạt hơn 749 tỷ đồng trong tháng 4/2026. Hầu hết các quỹ có quy mô lớn đều ghi nhận dòng tiền vào ròng, trong đó, đáng chú ý là quỹ VFMVSF (+334 tỷ đồng sau 2 tháng liên tiếp trước đó không có biến động) và quỹ DCDS (+96 tỷ đồng, ghi nhận 9 tháng liên tiếp dòng tiền ở trạng thái dương).

Tháng 4/2026, nhóm quỹ trái phiếu chịu áp lực rút ròng hơn 1,3 nghìn tỷ đồng, thấp hơn 34,2% so với tháng 3. Tuy nhiên, xu hướng rút ròng diễn ra trên diện rộng, với 26/27 quỹ ghi nhận dòng tiền ở trạng thái âm, tăng đáng kể so với 19/27 quỹ trong tháng 3/2026.

Trong đó, áp lực rút ròng mạnh tiếp tục tập trung ở nhóm quỹ Trái phiếu có tổng tài sản lớn, nổi bật là quỹ TCBF (-679 tỷ đồng), khiến quy mô NAV của quỹ giảm 11,2% MoM trong bối cảnh hiệu suất quỹ TCBF suy giảm (-0,1% trong tháng 4/2026).

Lũy kế 4 tháng năm 2026, quy mô rút ròng ở nhóm quỹ trái phiếu là hơn 5,9 nghìn tỷ đồng, cao hơn cả mức rút ròng trong năm 2025 (-4,5 nghìn tỷ đồng), cho thấy lực rút ròng vẫn chưa hạ nhiệt và rủi ro rút ròng có thể tiếp diễn trong các tháng tới khi mặt bằng lãi suất tiết kiệm vẫn ở mức cao.

Về tỷ trọng tiền, trong tháng 4/2026, phần lớn các quỹ mở cổ phiếu (24/36 quỹ) đã tăng giải ngân, đảo chiều so với xu hướng tăng nắm giữ tiền trong tháng 3/2026. Diễn biến này cho thấy các quỹ bắt đầu tận dụng nhịp điều chỉnh trước đó để tái cơ cấu và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi thị trường hồi phục.

Xu hướng giảm tỷ trọng tập trung vào phần lớn các quỹ có quy mô NAV lớn (4 nghìn - 9 nghìn tỷ đồng), trong khi động thái tăng tỷ trọng tiền ghi nhận chủ yếu ở các quỹ có NAV nhỏ hơn (900 tỷ - 2,5 nghìn tỷ đồng). Đáng chú ý là quỹ VFMVSF - có quy mô NAV là hơn 9,2 nghìn tỷ đồng đã giảm mạnh tỷ trọng tiền về 7,3% trong tháng 4/2026 từ mức 12,5% của tháng 3.

Tháng 4/2026, các quỹ đầu tư mua ròng nhóm Chứng khoán, gồm VIX và SHS, tháng thứ 2 liên tiếp; trong đó VIX dẫn đầu top mua ròng, chủ yếu đến từ quỹ ETF VanEck Vietnam.

PNJ là cổ phiếu có số lượng quỹ mua vào nhiều nhất (43 quỹ), chủ yếu từ các quỹ ETF tham chiếu VNDiamond do hoạt động cơ cấu danh mục Q2-2026 và các quỹ mở như VFMVSF, VLGF, VINCAPITAL-VESAF.

HPG nằm trong top được mua ròng mạnh trong tháng 4/2026, với lực cầu chủ yếu đến từ quỹ mở PYN Elite, DCDS, SSI-SCA. Trong đó, quỹ ngoại PYN Elite có động thái tăng tỷ trọng cổ phiếu này 3 tháng liên tiếp.

Ở chiều ngược lại, MWG đứng đầu top cổ phiếu bị bán ròng mạnh trong tháng 4/2026, với áp lực bán đến từ quỹ mở PYN Elite, VLGF và các quỹ ETF tham chiếu theo chỉ số VNDiamond.

Nhóm cổ phiếu Ngân hàng (OCB, STB, VIB, BID) cũng bị các quỹ bán ròng mạnh trong tháng 4/2026. Trong đó, STB tiếp tục bị rút ròng tháng thứ 3 liên tiếp, đóng góp đến từ quỹ mở PYN Elite, VFMVSF, EVESG.

KDH nằm trong top bán ròng mạnh, phần lớn đến từ lực bán ra ở nhóm quỹ ETF tham chiếu theo chỉ số VNDiamond cho cổ phiếu này bị đưa vào danh sách chờ loại trong kỳ cơ cấu quý 2/2026.