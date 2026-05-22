Trạng thái giằng co vẫn chưa kết thúc

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 22/5/2026

Kết phiên VN-Index giảm 16,34 điểm, tương đương 0,85% xuống mốc 1896,89 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 3,04 điểm, tương đương 1,16% lên 264,37 điểm.

VN-Index đang hình thành dao động giằng co với các nhịp tăng giảm đan xen

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index đang hình thành dao động giằng co với các nhịp tăng giảm đan xen trong vùng từ 1860-1870 đến 1940-1950 điểm. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì trong giai đoạn cuối tháng 05. Diễn biến các nhóm cổ phiếu vẫn sẽ phân hóa mạnh với sự luân chuyển nhanh của dòng tiền qua các nhóm cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận.

Nhà đầu tư tiếp tục thực hiện cơ cấu tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu lên mức tối thiểu 50%. Chủ động chốt lời các vị thế ngắn hạn khi VN-Index thử thách lại vùng đỉnh cũ.

Các hoạt động mua trading T+ nên chờ các nhịp điều chỉnh, rung lắc mạnh của thị trường trong phiên, tập trung ở các cổ phiếu có giá đang chiết khấu sâu ở các vùng hỗ trợ mạnh”.

Nhìn chung thị trường vẫn chưa có phiên xác định xu hướng tăng/giảm rõ ràng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1886 – 1924 và đóng cửa tại mốc 1896,89 điểm, giảm hơn 16 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 10/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí, Hóa chất dẫn đầu đà giảm, theo sau là ngành Bất động sản, Hàng & dịch vụ công nghiệp... Ở chiều ngược lại, ngành Bán lẻ và Bảo hiểm tăng trên 2%. Về giao dịch của khối ngoại, khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Nhìn chung thị trường vẫn chưa có phiên xác định xu hướng tăng/giảm rõ ràng; thanh khoản thấp cho thấy tâm lý giao dịch e dè. Nhà đầu tư tiếp tục giữ tâm thế giao dịch cẩn trọng trong giai đoạn này”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ tâm lý 1900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ tâm lý 1900 điểm. Tuy nhiên VN-Index sau giai đoạn tăng giá mạnh 08 tuần liên tiếp từ vùng đáy quanh 1600 điểm lên vùng giá quanh 1930 điểm đang có rủi ro tạo đỉnh ngắn hạn, kết thúc giai đoạn tăng giá mạnh với áp lực chính đến từ nhóm cổ phiếu Vin Group. Xu hướng của VN30 đang suy yếu hơn và chỉ tích cực trở lại nếu vượt lên vùng kháng cự quanh 2050 điểm.

Sau giai đoạn tăng giá mạnh liên tiếp, VN-Index đang có rủi ro tạo đỉnh ngắn hạn và 02 đỉnh trung hạn khi chưa thể vượt lên vùng đỉnh lịch sử tháng 01,02/2026. Chất lượng thị trường đang suy yếu, tâm lý nhà đầu tư cũng bắt đầu kém lạc quan khi không có nhiều cơ hội sinh lợi tốt. Trong bối cảnh nhóm Vin Group có thể kết thúc giai đoạn tăng giá mạnh ngắn hạn, gây áp lực lên các chỉ số chính VN-Index, VN30. Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng cao, danh mục mở rộng cần tiếp tục kiểm soát rủi ro.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Nhà đầu tư không nên mở mua mới và cần theo dõi sát diễn biến của VN-Index trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 16,3 điểm (-0,9%), đóng cửa tại mức 1896,9 điểm. Chỉ số giảm điểm do áp lực bán chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM và VRE) kể từ đầu phiên và duy trì trong suốt phiên giao dịch hôm nay.

Trong khi đó, đà tăng của các cổ phiếu nhóm Ngân hàng (LPB, VPB, ...) và Bán lẻ (MWG và MSN) trong VN30 giúp cân lại áp lực bán từ nhóm Vingroup.

Với diễn biến thị trường trong phiên, chúng tôi duy trì quan điểm VN-Index tiếp tục hướng đến quanh 1,850 trong ngắn hạn. Chúng tôi cho rằng áp lực điều chỉnh từ các nhóm Vingroup và Dầu khí diễn ra trong các phiên tiếp theo là nguyên nhân chính khiến chỉ số giảm điểm. Thanh khoản thị trường giảm mạnh sau phiên hôm qua cũng cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi thị trường rung lắc mạnh. Về kỹ thuật, VN-Index đã chính thức đóng cửa dưới hỗ trợ tâm lý 1900 và MA10 ngày cho thấy xu hướng tăng trong các phiên trước đó đã bị vi phạm. Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư không nên mở mua mới và cần theo dõi sát diễn biến của VN-Index trong các phiên tới”.

Chỉ số VN-Index có thể sớm kết thúc giai đoạn tích lũy

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index có phiên giảm điểm với thanh khoản sụt giảm cho thấy thị trường điều chỉnh nhưng lực bán chưa quá mạnh. Đồng thời, đồ thị giá đang đi ngang bên trên đường MA20 phiên và đỉnh cũ lịch sử và chúng tôi vẫn bảo lưu đây là nhịp điều chỉnh lành mạnh. Chỉ báo tâm lý đang giảm về vùng thấp gần khu vực sợ hãi và chỉ báo động lượng cũng đang về khu vực trung tính (vùng 50). Do đó, chỉ số VN-Index có thể sớm kết thúc giai đoạn tích lũy bên trên vùng hỗ trợ 1850-1870 điểm trước khi tiếp tục xu hướng.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể dừng bán và xem xét mua thăm dò những cổ phiếu đang quay lại xu hướng tăng như Công nghệ thông tin hay nhóm đã trải qua nhịp giảm và quay trở lại nền giá hỗ trợ”.

VN-Index đang kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1880-1900 với diễn biến phân hóa chủ đạo

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến đỏ giảm 16 điểm cùng thanh khoản giảm mạnh so với trung bình 20 phiên thể hiện tâm lý thận trọng trên thị trường.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung quay lại kiểm tra hỗ trợ tại đường MA20 và chỉ báo động lượng RSI và MACD tiếp tục đi xuống cho thấy VN-Index sẽ cần thời gian để củng cố lại động lực tại vùng điểm 1880-1900 trước khi có tín hiệu xác nhận xu hướng tiếp theo rõ ràng hơn.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo RSI và MACD chưa có tín hiệu tạo đáy, đồng thời đường -DI và ADX vẫn đang đồng thuận trên mốc 25 nên vận động giằng co, tăng giảm đan xen biên độ rộng sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn.

Sau phiên biến động mạnh hôm qua, VN-Index đang kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1880-1900 với diễn biến phân hóa chủ đạo. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư rà soát lại danh mục theo hướng hạ tỷ trọng những mã xuất hiện lực cung mạnh và chỉ duy trì tỷ trọng ở cổ phiếu giữ vững vùng hỗ trợ hoặc vượt kháng cự thành công. Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể tìm kiếm và chọn lọc cổ phiếu có tín hiệu hồi phục từ vùng hỗ trợ quan trọng với lực cầu đang tham gia tích cực so với mặt bằng chung trên thị trường và cân nhắc giải ngân thăm dò tại những nhịp rung lắc trong các phiên tới. Một số nhóm đáng chú ý: Bán lẻ, Ngân hàng, Thép”.

Chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index đóng cửa dưới MA5 quanh 1915 điểm, cho thấy quán tính giảm ngắn hạn vẫn chưa được hóa giải. Trong bối cảnh thanh khoản thấp và thiếu lực mua chủ động, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co trong phiên 22/05, với biên độ dự kiến quanh 1880–1915 (+/-10) điểm”.

Trạng thái giằng co khả năng tiếp diễn đến khi chỉ số hình thành chuyển biến rõ nét hơn tại các khu vực trên

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index cho thấy sự suy yếu khi tiếp cận trở lại vùng cản 1920 và xuất hiện nhịp đảo chiều. Thanh khoản thu hẹp về dưới ngưỡng bình quân 20 phiên phản ánh trạng thái thận trọng của cung – cầu trong giai đoạn hiện tại. Mặc khác, việc chỉ số tiếp tục giữ cân bằng trên vùng MA20 ngày (quanh 1890) vẫn là tín hiệu hỗ trợ đáng chú ý đối với xu hướng ngắn hạn. Trạng thái giằng co khả năng tiếp diễn đến khi chỉ số hình thành chuyển biến rõ nét hơn tại các khu vực trên”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.