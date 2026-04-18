Thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh vốn 500 tỷ đồng

Hồng Vinh

18/04/2026, 09:04

Quỹ Đầu tư Mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh được thành lập với số vốn ban đầu 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách Thành phố đóng góp 40%, tương đương 200 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ các nhà đầu tư tư nhân và tổ chức tài chính uy tín uy tín…

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng các cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM, chiều 17/4.

Chiều 17/4, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (SIHUB), Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố đã tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh (HCM VIF JSC).

Việc ra mắt Quỹ Đầu tư Mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong chiến lược phát triển kinh tế của Thành phố mà còn mở ra những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Quỹ Đầu tư Mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh được thành lập với số vốn ban đầu 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách Thành phố đóng góp 40%, tương đương 200 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ các nhà đầu tư tư nhân và tổ chức tài chính uy tín. Đây là một mô hình hợp tác công - tư chặt chẽ, thể hiện quyết tâm của Thành phố trong việc tạo dựng niềm tin và khởi động nguồn lực xã hội cho đổi mới sáng tạo.

Thành phố cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để quỹ vận hành theo nguyên tắc thị trường, minh bạch, hiệu quả, trở thành thỏi nam châm thu hút các nguồn lực xã hội cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo"
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường.

Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, quỹ này sẽ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đảm bảo tính tự chủ và minh bạch trong quản trị và ra quyết định đầu tư.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của quỹ là sự tham gia của các cổ đông sáng lập uy tín như Tập đoàn Sovico, Vingroup, Becamex Group, VinaCapital, Tập đoàn Sunwah, VNG, CT Group, Tập đoàn Hoa Sen và FPT. Với sự góp mặt của những tên tuổi lớn này, quỹ không chỉ có nguồn lực tài chính mạnh mẽ mà còn sở hữu tư duy quản trị chuẩn quốc tế và mạng lưới thị trường rộng lớn.

Ông Hoàng Đức Trung, Giám đốc Quỹ đầu tư VinaCapital Ventures, người phụ trách điều hành quỹ, nhấn mạnh rằng quỹ sẽ tập trung vào các vòng gọi vốn Series A và B, giai đoạn mà nhiều startup Việt Nam khát vốn để bứt phá quy mô.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường khẳng định sự ra đời của quỹ là lời giải mang tính đột phá cho bài toán vốn đầu tư giai đoạn sớm, đánh dấu bước đi lịch sử trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để quỹ vận hành theo nguyên tắc thị trường, minh bạch, hiệu quả, trở thành thỏi nam châm thu hút các nguồn lực xã hội cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Ngoài ra, Quỹ Đầu tư Mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh không chỉ đơn thuần là một nguồn vốn tài chính mà còn là một công cụ chiến lược để thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp trong các lĩnh vực trọng tâm như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ xanh, tự động hóa và robot. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng nhanh và phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Thành phố.

Với tầm nhìn dài hạn, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng tổng vốn điều lệ của quỹ lên mức tối thiểu 5.000 tỷ đồng vào năm 2035, với nguyên tắc huy động nguồn lực xã hội chiếm tối thiểu 60% tổng kinh phí. Điều này cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của Thành phố trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế dựa trên công nghệ.

Sự ra đời của Quỹ Đầu tư Mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh được đánh giá là một bước đi chiến lược, không chỉ giúp khơi thông điểm nghẽn về vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp mà còn tạo ra một môi trường đầu tư lành mạnh, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Quy mô hệ sinh thái khởi nghiệp của TP. Hồ Chí Minh ước khoảng 7 tỷ USD

TP. Hồ Chí Minh hướng tới trung tâm khoa học và công nghệ hàng đầu Đông Nam Á

Ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ TP. Hồ Chí Minh phiên bản mới

Về giải mã sửa lỗi lượng tử, Ising cho tốc độ nhanh hơn tới 2,5 lần và độ chính xác cao gấp 3 lần so với các phương pháp truyền thống...

Toàn khu vực ghi nhận 5 vòng gọi vốn có giá trị trên 100 triệu USD, tăng 2 vòng so với quý 4/2025 và 3 vòng của quý 1/2025, cho thấy xu hướng các thương vụ quy mô lớn đang quay trở lại...

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu sớm hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm camera AI, bao gồm tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế và các tiêu chuẩn khu vực, làm cơ sở cho phát triển thị trường và hội nhập quốc tế...

TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì vị trí top 5 Đông Nam Á và top 110 hệ sinh thái khởi nghiệp năng động toàn cầu, với quy mô ước khoảng 7 - 7,5 tỷ USD...

Từ ngày 16/4, Điều lệ mẫu mới về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được triển khai trên toàn quốc, với các cơ chế mới như đồng tài trợ giữa Nhà nước với doanh nghiệp, tiếp nhận nguồn lực ngoài ngân sách,...

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

