Thứ Bảy, 25/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Trung Quốc siết dòng vốn đầu tư từ Mỹ vào doanh nghiệp công nghệ

Bạch Dương

25/04/2026, 07:50

Các cơ quan quản lý Trung Quốc đang lên kế hoạch siết chặt việc các công ty công nghệ trong nước tiếp nhận vốn đầu tư từ Mỹ nếu chưa có sự chấp thuận của chính phủ...

Ảnh minh hoạ.

Bloomberg dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề, thông tin Trung Quốc đang lên kế hoạch hạn chế các doanh nghiệp công nghệ trong nước nhận vốn từ Mỹ một cách tự do. Cụ thể, các công ty sẽ phải xin chấp thuận từ cơ quan chức năng trước khi tiếp nhận đầu tư từ phía Mỹ.

Báo cáo cho biết, các cơ quan quản lý Trung Quốc, trong đó có Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (NDRC), gần đây đã yêu cầu một số doanh nghiệp công nghệ tư nhân từ chối nguồn vốn Mỹ trong các vòng gọi vốn, trừ khi có phê duyệt rõ ràng từ nhà chức trách.

Moonshot AI, công ty đang cân nhắc kế hoạch IPO, nằm trong số các doanh nghiệp nhận được chỉ đạo này. Một startup khác là StepFun cũng được yêu cầu tương tự, theo các nguồn tin đề nghị giấu tên do vấn đề chưa được công bố chính thức.

ByteDance, công ty mẹ của TikTok, cũng được thông báo không nên cho phép các giao dịch bán cổ phần thứ cấp cho nhà đầu tư Mỹ nếu chưa có sự đồng ý từ cơ quan quản lý.

Các biện pháp này được cho là nhằm ngăn chặn nhà đầu tư Mỹ nắm giữ cổ phần trong những lĩnh vực công nghệ nhạy cảm, có liên quan đến an ninh quốc gia.

Hiện Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, cùng các công ty StepFun, ByteDance, Meta và Moonshot AI chưa đưa ra phản hồi khi được Reuters đề nghị bình luận.

Việc tăng cường kiểm soát diễn ra sau thương vụ Meta mua lại startup AI Manus với giá hơn 2 tỷ USD vào năm 2025.

Ban đầu, thương vụ được ca ngợi như hình mẫu cho các startup có tham vọng toàn cầu. Tuy nhiên, sau đó, thương vụ này đã làm dấy lên các cuộc điều tra liên quan đến đầu tư nước ngoài và xuất khẩu công nghệ, trong bối cảnh lo ngại rằng những giao dịch tương tự có thể khiến công nghệ tiên tiến bị dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc.

Hiện NDRC đang chủ trì một cuộc điều tra liên ngành, với sự tham gia của Bộ Thương mại, nhằm làm rõ các tác động của thương vụ này. Theo Financial Times, hai đồng sáng lập Manus là Xiao Hong và Ji Yichao đã bị hạn chế rời khỏi Trung Quốc.

Trong nhiều năm, nguồn vốn từ Mỹ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghệ Trung Quốc, từ các khoản đầu tư mạo hiểm của những quỹ như Sequoia Capital hay Benchmark, đến các mối quan hệ hợp tác sâu rộng với các tập đoàn lớn như Apple, Microsoft và Tesla.

Bên cạnh đó, các quỹ hưu trí và quỹ tài trợ của Mỹ cũng là nguồn vốn chủ lực cho nhiều quỹ đầu tư tập trung vào thị trường Trung Quốc, góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong các lĩnh vực như internet, xe điện và trí tuệ nhân tạo.

Động thái này cũng nối tiếp quyết định trước đó của Bắc Kinh trong việc hạn chế các “công ty chip đỏ”, tức những doanh nghiệp đăng ký ở nước ngoài nhưng hoạt động chủ yếu tại Trung Quốc, thực hiện IPO tại Hồng Kông.

Dù vậy, trong nhiều năm, chính Trung Quốc từng khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu mở rộng ra quốc tế và thu hút vốn ngoại, bao gồm cả từ Mỹ, nhằm xây dựng các tập đoàn có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Sự thay đổi trong chính sách hiện nay cho thấy một bước chuyển đáng kể trong tư duy quản lý, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt.

Về phía Mỹ, từ năm 2025, Washington cũng đã áp đặt các biện pháp hạn chế riêng, nhằm kiểm soát dòng vốn đầu tư của Mỹ vào các công ty Trung Quốc hoạt động trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn và công nghệ lượng tử, do lo ngại các dòng vốn này có thể góp phần gia tăng năng lực quân sự và kinh tế của nước này. 

Ưu tiên nguồn lực, tăng tỉ trọng chi phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ lõi

2,8 tỷ USD đổ vào startup công nghệ Đông Nam Á trong quý 1/2026

Cơ chế mới cho Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Từ khóa:

AI bán dẫn công nghệ kinh tế số Mỹ Trung Quốc

Đọc thêm

Kỳ lân công nghệ của Australia công bố ba trụ cột chiến lược tại Việt Nam

Kỳ lân công nghệ của Australia công bố ba trụ cột chiến lược tại Việt Nam

Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06

Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06

ChatGPT 5.5: Mô hình mới, "suy luận nhanh, sắc bén, tiêu tốn ít tài nguyên"

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng logistics để giữ nhịp tăng trưởng

CEO Cursor 25 tuổi: Từ thực tập sinh Google, đến cú "bắt tay" SpaceX trong thương vụ 60 tỷ USD

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

eMagazine

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhà Trắng: Quan chức Mỹ sẽ đến Pakistan để đàm phán với Iran

Thế giới

2

DGC thanh lý hợp đồng kiểm toán với PwC và giải trình việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

Doanh nghiệp niêm yết

3

DGW báo lãi 200 tỷ, dự chi 221 tỷ trả cổ tức năm 2025

Doanh nghiệp niêm yết

4

Chứng khoán BSC: Giá nhà 80 triệu đồng/m2 và lãi suất 10,5% vẫn nằm trong khả năng trả của người có nhu cầu ở thực

Chứng khoán

5

Quỹ ngoại: Thị trường đối diện nhiều thách thức trong ngắn hạn

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy