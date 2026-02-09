Nhà đầu tư cá nhân bán ròng, nghỉ Tết sớm

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 419.3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 448.8 tỷ đồng.

Sau một năm dòng tiền luân chuyển mạnh mẽ, liên tục đẩy VN-Index vượt hết đỉnh này tới đỉnh khác, thị trường đang bước vào nhịp chùng xuống mang tính thời điểm khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 đã cận kề. Tâm lý thu tiền về nghỉ lễ khiến thanh khoản ba sàn rơi xuống mức thấp, giá trị khớp lệnh chỉ còn 20.500 tỷ đồng – phản ánh rõ sự thận trọng và trạng thái “đứng ngoài quan sát” của dòng tiền ngắn hạn.

Kết phiên, VN-Index giảm nhẹ về 1.754,82 điểm, mức điều chỉnh không lớn về điểm số nhưng độ rộng lại xấu đi đáng kể với 175 mã giảm so với 151 mã tăng. Điều này cho thấy áp lực bán không tập trung vào một vài trụ đơn lẻ mà lan tỏa trên diện rộng, trong bối cảnh thiếu vắng lực đỡ đủ mạnh từ nhóm vốn hóa lớn.

Dòng tiền phân hóa sâu sắc. Nhóm cổ phiếu có vốn nhà nước, ngoại trừ ngân hàng, đang thu hút sự chú ý trở lại với các mã như ACV, BSR, PLX, FPT, HVN, SAB, VNM. Đây là những cổ phiếu mang tính phòng thủ cao, thường được ưu tiên trong giai đoạn thị trường thiếu xu hướng rõ ràng. Trái lại, bộ ba ngân hàng có vốn nhà nước gồm VCB, BID, CTG vẫn chịu áp lực điều chỉnh, kéo theo hàng loạt cổ phiếu ngân hàng khác đỏ lửa như VPB, LPB, ACB, SHB, STB.

Nhóm chứng khoán cũng suy yếu theo với SSI, VCK, VIX giảm điểm, cho thấy dòng tiền đầu cơ chưa sẵn sàng quay lại. Ở nhóm bất động sản, diễn biến có phần cân bằng hơn. VIC và VRE được kéo tăng nhẹ, trong khi VHM giảm 2,56%.

Đáng chú ý, sau nhiều phiên dò đáy, các mã như KBC, KDH, PDR, DXG có nhịp hồi phục khá tốt, phản ánh hoạt động bắt đáy thăm dò.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 231.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 358.6 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hóa chất, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, DCM, GEL, KDH, PVD, VNM, DPM, DXG, BSR, PLX.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VCB, VIC, HPG, VHM, VPB, ACB, DBC, FPT, BCM.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Du lịch và Giải trí. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VCB, SHB, VJC, DBC, BAF, BCM, HPG, ACB, SSI, VIX.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Xây dựng và Vật liệu, Bất động sản. Top bán ròng có: GEL, STB, CTG, MBB, VNM, PVD, TCB, FPT, DXG.

Tự doanh mua ròng 204.2 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 236.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FPT, HPG, STB, KDH, DGC, VIC, CTG, MWG, MSN, VNM.

Top bán ròng là nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu được bán ròng gồm EIB, VHM, VCB, ACB, E1VFVN30, DCM, SHB, VIX, FUEVFVND, PVD.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 467.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 571.2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Du lịch và Giải trí Top bán ròng có MBB, SHB, VJC, KDH, BSR, DGC, DCM, VRE, DPM, HDB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VHM, VIC, VCB, VPB, ACB, GEL, PNJ, EIB, TCB, HPG.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 4.987,1 tỷ đồng, tăng +43,3% so với phiên liền trước và đóng góp 23,3% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay tiếp tục có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu MSB, với hơn 65,5 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 792,8 tỷ đồng được sang tay giữa các tổ chức nước ngoài.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Ngân hàng, Hóa chất, Thiết bị điện, Phần mềm, Vật liệu xây dựng & nội thất, Hàng không, trong khi giảm ở Chứng khoán, Thép, Bán lẻ, Dầu khí, Phân phối xăng dầu & khí đốt.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.