Các quỹ tiền điện tử bị rút 15 tỷ USD tài sản quản lý sau một tuần

Tổng giá trị tài sản đang được quản lý trong các quỹ tiền điện tử đã sụt giảm mạnh, từ 193 tỷ USD vào cuối tuần trước xuống còn 178 tỷ USD...

Sau nhiều tuần duy trì dòng tiền vào tương đối ổn định, trong tuần qua, các ETP tiền điện tử bất ngờ ghi nhận một trong những đợt rút vốn mạnh nhất kể từ cuối năm 2025. Làn sóng rút tiền này chủ yếu đến từ các sản phẩm gắn với Bitcoin và Ether.

Theo báo cáo được CoinShares công bố hôm thứ hai, các ETP tiền điện tử đã chứng kiến dòng tiền chảy ra lên tới 1,73 tỷ USD chỉ trong một tuần. Đây là mức cao nhất kể từ giữa tháng 11/2025, đảo ngược hoàn toàn so với tuần trước đó, khi thị trường từng đón nhận dòng tiền vào khoảng 2,2 tỷ USD.

Ông James Butterfill, Trưởng bộ phận Nghiên cứu của CoinShares, cho rằng đợt rút vốn mạnh lần này phản ánh nhiều yếu tố bất lợi: kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất đang suy yếu, động lực giá tiêu cực kéo dài, cùng với tâm lý thất vọng khi tài sản số không thể đóng vai trò “trú ẩn” trong bối cảnh giao dịch giảm giá lan rộng, có thể là những nguyên nhân chính thúc đẩy dòng tiền chảy ra”, ông Butterfill nhận định.

Bitcoin và Ether tiếp tục là tâm điểm của làn sóng bán tháo. Các quỹ gắn với Bitcoin ghi nhận dòng tiền rút khoảng 1,09 tỷ USD, trong khi Ether chịu áp lực không kém với 630 triệu USD bị rút ra. Diễn biến này cho thấy sự thận trọng gia tăng của giới đầu tư đối với hai tài sản lớn nhất thị trường, trong bối cảnh xu hướng giá vẫn chưa tìm được động lực phục hồi rõ ràng.

Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn phủ màu xám. Một số altcoin đã ngược dòng tâm lý chung. Solana ghi nhận dòng tiền vào 17,1 triệu USD. Ngược lại, XRP và Sui lại chứng kiến dòng tiền chảy ra lần lượt là 18,2 triệu USD và 6 triệu USD.

Xét theo từng tổ chức phát hành, dòng tiền rút ra diễn ra trên diện rộng. Các quỹ ETF tiền điện tử của iShares (BlackRock) chịu áp lực lớn nhất với tổng mức rút vốn lên tới 951 triệu USD. Fidelity Investments và Grayscale Investments lần lượt theo sau với mức rút vốn tương ứng 469 triệu USD và 270 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, một số đơn vị vẫn ghi nhận kết quả tích cực, trong đó Volatility Shares hút được khoảng 83 triệu USD, còn ProFunds Group ghi nhận dòng tiền vào 37 triệu USD.

Hệ quả là tổng giá trị tài sản đang được quản lý trong các quỹ tiền điện tử đã sụt giảm mạnh, từ 193 tỷ USD vào cuối tuần trước xuống còn 178 tỷ USD.