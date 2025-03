Các tour Thái Lan, Myanmar có bị ảnh hưởng lịch trình?

Cục khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, sau trận động đất mạnh 7,7 độ hôm 28/3, Myanmar đã phải liên tiếp hứng chịu các rung chấn với cường độ nhẹ hơn. Trận động đất 5,1 độ xảy ra vào chiều 30/3 là dư chấn thứ 10 mà Myanmar phải gánh chịu. Các dư chấn này có cường độ không mạnh song lại ảnh hưởng lớn tới công tác cứu hộ và tâm lý của người dân.

Hiện số người thiệt mạng trong trận động đất đã vượt mốc 1.700 người. Các bệnh viện quá tải và các khu vực công cộng đang phải vật lộn để triển khai cứu hộ với nguồn lực hạn chế. Do đó, trận động đất và hậu quả của nó đã tác động mạnh mẽ đến du lịch Myanmar nói riêng và các quốc gia láng giềng trong khu vực Đông Nam Á nói chung.

Trước bối cảnh vừa nêu, Văn phòng Đối ngoại, khối thịnh vượng chung và phát triển (FCDO) của Anh khuyến cáo công dân Anh không nên đi du lịch đến một số tỉnh ở miền nam Thái Lan trừ khi cần thiết. Du khách phải theo dõi tin tức thường xuyên, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương và tránh xa các tòa nhà cao tầng cho đến khi được xác nhận là an toàn.

Khung cảnh đỏ nát tại Mandalay (Myanmar) sáng 29/3.

Các công ty lữ hành của Anh cũng bắt đầu gửi thông báo cho khách hàng có hành trình hiện tại hoặc sắp tới đến Thái Lan hay Myanmar và cho phép họ được đổi lịch hoặc hủy chuyến đi. Theo TTW, khuyến cáo của Anh có thể dẫn đến các khuyến cáo rộng hơn trên khắp châu Âu, tác động đến việc đặt vé máy bay trước cho tháng 4 và tháng 5 - mùa du lịch quan trọng ở Thái Lan và các nước khu vực Đông Nam Á.

Văn phòng Du lịch Chính phủ Macao (MGTO) của Hong Kong (Trung Quốc) mới đây cũng ban hành cảnh báo du lịch cấp độ 1 đối với Myanmar. Theo đó, cư dân Macao đang có kế hoạch đến thăm Thái Lan, Myanmar hoặc hiện đang ở các quốc gia này được khuyến cáo nên cảnh giác và cập nhật thông tin thường xuyên.

Nhiều quốc gia có lượng du khách đến Thái Lan lớn như Úc, Ấn Độ, Trung Quốc và Singapore dự kiến ​​sẽ tiếp tục đưa ra các khuyến cáo cập nhật của riêng họ. Đại sứ quán các nước ở Myanmar hay Thái Lan đã thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ cho công dân nước mình thời điểm hiện tại.

Hiệp hội Khách sạn Thái Lan cho biết lượng khách du lịch quốc tế dự kiến ​​sẽ giảm từ 10 đến 15% hoặc thậm chí nhiều hơn trong hai tuần tới. Chính quyền Thái Lan đã lên tiếng trấn an du khách nước ngoài. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Sorawong Thienthong hôm thứ Bảy cho biết đất nước này an toàn cho du khách, đồng thời nói thêm rằng chính phủ Thái Lan đã ra lệnh kiểm tra điều kiện an toàn của các khách sạn và điểm tham quan du lịch lớn.

Đợt rung chấn ở Bangkok có cường độ lên tới 7,1 độ, dù thành phố nằm cách tâm chấn hơn 1.000 km.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) ngày 30/3 cũng cho biết nước này vẫn sẽ tổ chức lễ hội Songkran theo đúng lịch trình đề ra, do trận động đất mạnh tại Myanmar cách đây 2 hôm và các dư chấn sau đó không gây quá nhiều thiệt hại cho Thái Lan. Trong thông báo, TAT cho biết sau khi đánh giá kỹ lưỡng tình hình sau động đất, cơ quan này nhận định tình hình ở Bangkok và các khu vực khác của nước này đã trở lại bình thường.

Sân bay Quốc tế Don Mueang và Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi ở thủ đô vẫn đang hoạt động. Giao thông công cộng, đặc biệt là dịch vụ tàu điện do BTS và MRT điều hành, diễn ra bình thường. Trong khi đó, các khách sạn và địa điểm giải trí tại các điểm du lịch chính cũng không bị ảnh hưởng. Chỉ có một số tòa nhà, khách sạn lớn có thể thấy vết nứt trên tường do chưa thể được bảo trì, khắc phục ngay những thiệt hại do thiên tai.

Đối với du khách Việt Nam, Myanmar và Thái Lan cũng là những điểm đến quan thuộc, hút khách. Theo ghi nhận từ các đơn vị lữ hành như Vietravel, Vietluxtour, Du lịch Việt, Bestprice… đến nay chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp du khách Việt nào thương vong tại hai nước, mọi việc vẫn đang trong vòng kiểm soát an toàn. Đối tác phía Thái Lan của các công ty du lịch Việt Nam hiện cũng chưa có động thái cảnh báo hay đưa ra khuyến cáo gì.

Là đơn vị lữ hành thường xuyên có nhiều đoàn khách đi Thái Lan nhất cả nước, Vietravel cho biết có hơn 300 khách đang ở Pattaya và Phuket. Nơi này không ảnh hưởng vì rung chấn ở Bangkok, lịch trình giữ nguyên. Nhân viên điều hành tour của Vietravel cho hay: "Đến ngày 30/3, mọi thứ đã ổn định. Khách theo tour cũng đã được trấn an tâm lý. Giữa tuần sau, có một số tour Thái Lan của chúng tôi sẽ kết thúc hành trình, về Việt Nam như lịch ban đầu".

Người dân và du khách chờ đợi thông báo an toàn để quay trở lại tòa nhà chung cư Sathorn Gardens sau trận động đất ở Bangkok, ngày 28/3/2025

Bà Trần Thị Bảo Thu, đại diện Vietluxtour, cho biết đơn vị này có 2 đoàn ở Thái Lan nhưng đang ở Pattaya nên tour chưa bị ảnh hưởng. "Vietluxtour và đối tác vẫn theo dõi chặt chẽ tình hình tham quan của đoàn và thực tế các điểm đến trong hành trình. Ban đầu điều hướng khác cho phù hợp, đảm bảo hành trình của du khách. Hiện nay đã quay lại lịch như trước", bà Thu nói.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing BestPrice Travel, cho biết đơn vị cũng đang có đoàn khách tham quan Thái Lan. Hiện hai điểm là đảo Coral và trải nghiệm ăn buffet trên tháp Baiyoke Sky nổi tiếng sẽ được thay đổi, đề phòng nguy cơ dư chấn.

“Chúng tôi khuyến cáo với du khách đang đi du lịch tại Thái Lan tuân theo hướng dẫn của hướng dẫn viên bản địa và hướng dẫn viên người Việt theo đoàn, các đơn vị tổ chức tour sẽ liên tục cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng, cố gắng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khách”, ông Bùi Thanh Tú cho biết.

Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Flamingo Redtours, cho biết: Thái Lan là điểm đến được du khách Việt ưa thích vào dịp Tết Songkran trung tuần tháng 4. Còn Myanmar thường là lựa chọn của một số du khách đi theo dạng du lịch tự do.

“Hiện mới có cơ quan hàng không khuyến cáo điều chỉnh các chuyến bay đến điểm an toàn. Phía đối tác cũng đang cập nhật thông tin về các điểm đến để đảm bảo an toàn cho khách. Do đó, du khách bình tĩnh cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng”, ông Nguyễn Công Hoan cho biết.

Tình hình ở Bangkok và các khu vực khác của nước này đã trở lại bình thường.

Trong khi đó, Công ty Du Lịch Việt ghi nhận tâm lý lo ngại của khách sau khi Bangkok tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Do đó, công ty đã tạo điều kiện cho 40 khách, dự kiến khởi hành 2/4, được hủy tour. Các lịch khởi hành khác của công ty trong tháng 4 vẫn diễn ra bình thường. Hướng dẫn viên của Du lịch Việt hiện dẫn đoàn tại Bangkok cho biết giao thông tại đây đã ổn định, các điểm du lịch vẫn mở cửa đón khách, nhịp sống tại Bangkok đã ổn định lại.