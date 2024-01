Các trường hợp doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 88 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014; Khoản 1, Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đã quy định các trường hợp, và điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo đó, các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất gồm: Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 1 tháng trở lên, do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế; hoặc gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất gồm: Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt, trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên; hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Thông tư số 59/2015/TT- BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, cũng đã quy định thẩm quyền tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Cụ thể, thẩm quyền xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân địa phương quản lý do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương xác định.

Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc bộ, ngành Trung ương quản lý do Bộ, ngành xác định, số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc được tính so với tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh.

Thẩm quyền xác định giá trị tài sản bị thiệt hại đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân địa phương quản lý do cơ quan tài chính địa phương xác định.

Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc bộ, ngành Trung ương quản lý do cơ quan tài chính của Bộ, ngành, hoặc Bộ Tài chính xác định.

Giá trị tài sản bị thiệt hại được tính so với giá trị tài sản theo báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại.

Người sử dụng lao động (cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp) có văn bản đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, kèm theo văn bản xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc, hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại, gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để tạm dừng đóng (thu) vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất, hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, thì người sử dụng lao động, và người lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, để giải quyết chế độ cho người lao động.

Quỹ bảo hiểm xã hội gồm 3 thành phần là: Quỹ hưu trí và tử tuất; quỹ ốm đau và thai sản; quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong đó, quỹ hưu trí và tử tuất chiếm tỷ lệ hơn 70% trong quỹ bảo hiểm xã hội.