Nghiên cứu bổ sung xử phạt lao động công ích trong vi phạm giao thông

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát quy định mới để triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; giao Bộ Công an phối hợp Bộ Tư pháp nghiên cứu bổ sung hình thức xử phạt lao động công ích trong Luật Xử lý vi phạm hành chính...

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 435/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp quý 3 năm 2025.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động bám sát các quy định mới trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ, các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) theo chức năng, nhiệm vụ.

Cụ thể, Bộ Công an đẩy nhanh các đề án, dự án hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát giao thông; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ; chỉ đạo lực lượng tăng cường xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn, tập trung theo 06 nhóm chuyên đề đã được chỉ đạo từ đầu năm 2025.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp tham mưu sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong đó nghiên cứu bổ sung hình thức xử phạt lao động công ích; kiến nghị phương án tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chuyên ngành, nhất là các nhiệm vụ đã phân cấp cho địa phương liên quan bảo đảm an toàn giao thông của hệ thống kết cấu hạ tầng; nghiên cứu bổ sung chương trình xây dựng pháp luật về: rà soát sửa đổi các quy định trong lĩnh vực quy hoạch đô thị; hành lang an toàn, đường gom, đấu nối, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo trong tháng 9/2025 kết quả rà soát, sửa đổi quy chuẩn, tiêu chuẩn phương tiện thủy nội địa và quy chuẩn xe giường nằm, công tác đăng kiểm; đề xuất phương án tăng cường năng lực, phương tiện cho lực lượng cứu hộ; ban hành hướng dẫn địa phương triển khai kế hoạch bảo trì các tuyến quốc lộ đã phân cấp và cảnh báo vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở mùa mưa bão.

Bên cạnh đó, chủ trì phối hợp Bộ Công an, Bộ Nội vụ và cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ kiện toàn Ủy ban ATGT Quốc gia (bao gồm đầy đủ các phương thức vận tải), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2025.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch quản lý học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, xe dưới 50 cm3; phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn nhà trường bảo đảm học sinh có đủ kiến thức, kỹ năng trước khi điều khiển phương tiện.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng và các địa phương có đường sắt đi qua, ưu tiên bố trí vốn khắc phục các điểm xung yếu trên đường sắt, công trình cầu, hầm, đường ngang; tham mưu bố trí kinh phí bảo trì các quốc lộ đã phân cấp (hoàn thành trong tháng 8/2025).

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng và cơ quan liên quan thẩm định tiêu chuẩn phương tiện thủy phục vụ khách du lịch (hoàn thành trong tháng 9/2025).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về việc ban hành Quy chuẩn Quốc gia về khí thải và lộ trình áp dụng mức khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô đang lưu hành (hoàn thành trong tháng 8/2025).

Bộ Y tế xây dựng, phê duyệt đề án cấp cứu ngoại viện và hướng dẫn triển khai trên toàn quốc, bảo đảm tiếp nhận và xử trí kịp thời các vụ tai nạn giao thông.

Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất chế độ báo cáo Lãnh đạo chủ chốt (thông qua Ban Bí thư hoặc Văn phòng Trung ương) về tình hình TTATGT hằng tháng, hằng quý; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2025 về phương án đưa báo cáo TTATGT vào báo cáo định kỳ của Chính phủ.

Song song đó, đề xuất rà soát quy định cảnh báo phương tiện khi có sự cố (đặc biệt trên cao tốc); rà soát, kiến nghị sửa đổi quy định quản lý hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe; tham mưu cơ chế phối hợp liên ngành kiểm soát, xử lý hành vi sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện; kiến nghị quản lý thanh thiếu niên sử dụng xe đạp điện, xe máy điện, xe dưới 50 cm3 (hoàn thành trước 31/12/2025).

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ trì “Chiến dịch truyền thông về TTATGT toàn quốc”, phối hợp bộ, ngành, địa phương trong các cao điểm, truyền thông các chính sách, quy chuẩn, tiêu chuẩn theo hướng an toàn hơn (hoàn thành trong tháng 9/2025); nghiên cứu xây dựng quy định thống kê, báo cáo, cơ sở dữ liệu TTATGT.

Về phía địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phân công đầu mối tham mưu, theo dõi, đôn đốc phối hợp liên ngành cho đến khi có đề án kiện toàn Ủy ban ATGT Quốc gia và ban ATGT cấp tỉnh; cập nhật, ban hành Kế hoạch bảo đảm TTATGT theo quy định mới về phân cấp, phân quyền.

Đồng thời, triển khai kế hoạch bảo trì năm 2025 đối với quốc lộ đã phân cấp, xây dựng kế hoạch bảo trì 2026 đúng tiến độ, bảo đảm kinh phí; chủ động giải pháp bảo đảm ATGT tại địa bàn du lịch, tuyến đường thủy trong mùa mưa lũ 2025, khu vực địa hình phức tạp (lũ ống, lũ quét, sụt sạt…).

Nổi bật, Phó Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động “lấy lại” đường cho người đi bộ; giao UBND thành phố Hà Nội và TP.HCM xây dựng, triển khai Đề án “Thành phố an toàn giao thông”, trong đó lưu ý lộ trình chuyển đổi phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng, phương tiện giao thông xanh và lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải.