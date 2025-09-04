Thứ Năm, 04/09/2025

Trang chủ Đầu tư

Các tuyến đường sắt đô thị vận chuyển an toàn gần 1,8 triệu lượt hành khách trong dịp Quốc khánh 2/9

Huỳnh Dũng

04/09/2025, 09:18

Qua dịp Quốc khánh, đường sắt đô thi dần trở thành một phương tiện công cộng được nhiều người tin tưởng chọn lựa...

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao. Ảnh minh hoạ
Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao. Ảnh minh hoạ

Trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ ngày 21/8 đến hết ngày 2/9, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) đã ghi nhận một thành tích ấn tượng khi vận chuyển gần 1,8 triệu lượt hành khách trên hai tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông và 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội.

Đặc biệt, trong bốn ngày từ 30/8 đến hết ngày 2/9, Hà Nội Metro đã thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 4761/UBND-ĐT, tổ chức phục vụ miễn phí cho hành khách, với gần 690 nghìn lượt hành khách được phục vụ. Trong đó, tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông đã phục vụ trên 468.000 lượt hành khách, trong khi tuyến 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội (đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy) phục vụ trên 217.000 lượt hành khách.

Ngày 1/9 đã trở thành một cột mốc đáng nhớ khi tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông thiết lập kỷ lục mới với hơn 165.000 lượt hành khách chỉ trong một ngày, đánh dấu mức sản lượng hành khách cao nhất từ trước đến nay của tuyến này. Con số này không chỉ khẳng định vai trò quan trọng của đường sắt đô thị trong việc giảm ùn tắc giao thông mà còn đảm bảo giao thông thông suốt trong những ngày lễ lớn.

Để lan tỏa thông điệp “An toàn - Thuận tiện - Thân thiện môi trường”, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đã phối hợp cùng các đơn vị đồng hành như Grab, VietABank, Coca-Cola, Bánh Mì Phố, Bảo Ngọc và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa phục vụ người dân. Trong bốn ngày từ 30/8 đến 2/9, công ty đã phát miễn phí gần 40.000 chai nước và hơn 2.000 suất bánh mì, bánh ngọt đến tay hành khách, tham gia các hoạt động trong chuỗi sự kiện A80.

Bên cạnh những kết quả ấn tượng đã đạt được, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội cũng đã gửi lời xin lỗi chân thành tới những hạn chế và bất cập trong quá trình hành khách sử dụng dịch vụ, đặc biệt trong những thời gian cao điểm khi nhu cầu đi lại tăng cao.

Với định hướng phát triển lâu dài, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội mong muốn ngày càng có nhiều người dân Thủ đô lựa chọn đường sắt đô thị như một phương tiện di chuyển thường xuyên trong đời sống hàng ngày.

Đây không chỉ là giải pháp an toàn, thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho mỗi hành khách, mà còn góp phần giảm ùn tắc giao thông, bảo vệ môi trường và xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại.

