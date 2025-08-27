Hà Nội phê duyệt phương án tuyến đoạn C8 - C10 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2

Theo Quyết định phê duyệt, UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chịu trách nhiệm kiểm tra và xác nhận bản vẽ phương án tuyến, vị trí công trình...

Ngày 26/8, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 4412/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500 đoạn từ ga C8 đến ga C10 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo; địa điểm tại các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Theo đó, các nhà ga trên tuyến gồm: Nhà ga C8, Nhà ga C9; Nhà ga C10..

Ga C8 giữ nguyên theo quy hoạch đã được duyệt năm 2014. Ga C9 (Hồ Hoàn Kiếm) xây dựng ngầm dưới đường Đinh Tiên Hoàng đoạn qua khu vực Quảng trường - Công viên Đông hồ Hoàn Kiếm và trụ sở HĐND, UBND thành phố Hà Nội, quy mô 4 tầng, tổng diện tích khoảng 7.703 m2.

Ga C10 (ga Trần Hưng Đạo): xây dựng tại nút giao phố Hàng Bài - Trần Hưng Đạo, quy mô 4 tầng, tổng diện tích khoảng 5.482 m2 kết nối dạng chữ thập với ga S13 của tuyến metro số 3, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách chuyển tuyến trong tương lai.

Từ sau ga C8 trên đường Phan Đình Phùng đến phố Hàng Đường, tuyến được thiết kế theo hai ống hầm song song đồng mức, sau đó dần chuyển sang bố trí dạng xếp chồng.

Từ nút giao phố Hàng Đường với phố Hàng Chiếu, tuyến ống hầm chuyển sang xếp chồng toàn phần đi theo các tuyến phố Hàng Đường, Hàng Ngang đến đầu phố Hàng Đào, tuyến chuyển hướng sang phía Đông đi dưới khu dân cư phường Hoàn Kiếm, khu vực Đền Bà Kiệu và đi vào phố Đinh Tiên Hoàng.

Sau ga C9, tuyến ống hầm đôi xếp chồng tiếp tục đi theo đường Đinh Tiên Hoàng đến khu vực trước tòa nhà Bưu Điện Hà Nội chuyển dần sang bố trí song song đồng mức và đi theo phố Hàng Bài đến ga C10. Sau ga C10 bố trí đoạn hầm đảo tàu đến điểm cuối tuyến tại ngã tư giao giữa các tuyến phố Hàng Bài - Nguyễn Du và Lê Văn Hưu.

Tim tuyến ống hầm trái (theo hướng từ Nam Thăng Long đến Trần Hưng Đạo) xác định thông qua các điểm B1, B2, C1, C2, C3, B3, B4, B5 và B6; tim tuyến ống hầm phải xác định thông qua các điểm N1, N2, C1, C2, C3, N3, N4, N5 và N6 có tọa độ và thông số kỹ thuật được ghi trực tiếp trên bản vẽ (trong đó các điểm C1, C2, C3 xác định đoạn tuyến hai ống hầm xếp chồng).

Các tuyến đường bộ liên quan gồm các tuyến phố: Phan Đình Phùng, Hàng Giấy, Đồng Xuân, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài… có chỉ giới đường đỏ ổn định, giữ nguyên theo quy mô đường hiện có.

UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội kiểm tra, xác nhận bản vẽ phương án tuyến, vị trí công trình theo Quyết định phê duyệt của UBND Thành phố.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ phương án tuyến, vị trí công trình được duyệt để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện.

Ngoài ra, UBND các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng hai bên theo hồ sơ phương án tuyến, vị trí công trình được duyệt.