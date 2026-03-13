Thứ Sáu, 13/03/2026

Nhóm quỹ Dragon Capital bán ra MWG, giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5%

Hà Anh

13/03/2026, 09:00

Quỹ Amersham Industries Limited - thuộc nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ra 700.000 cổ phiếu MWG. Qua đó, giảm số lượng sở hữu từ 5,02% xuống chỉ còn 4,97% vốn tại MWG

Sơ đồ giá cổ phiếu MWG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu MWG trên TradingView.

Nhóm quỹ Dragon Capital báo cáo không còn cổ đông lớn của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE).

Cụ thể: ngày 6/3, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital mua vào 300.000 cổ phiếu MWG để nâng sở hữu từ 73,4 triệu cổ phiếu, chiếm 4,9998%, lên hơn 73,7 triệu cổ phiếu, chiếm 5,02% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của MWG - trong đó, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua 250.000 cổ phiếu; quỹ Hanoi Investments Holdings Limited mua 120.000 cổ phiếu; còn quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) bán ra 70.000 cổ phiếu.

Tuy nhiên tới ngày 9/3, nhóm quỹ Dragon Capital lại bán ra 700.000 cổ phiếu MWG để giảm sở hữu từ 73,7 triệu cổ phiếu, chiếm 5,02%, về hơn 73 triệu cổ phiếu, chiếm 4,97% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn của Thế giới Di động - trong đó, quỹ bán ra 700.000 cổ phiếu là Amersham Industries Limited.

Theo dữ liệu trên HOSE, từ ngày 2/2 đến ngày 12/3, cổ phiếu MWG đã giảm 9,7%, từ 93.700 đồng về 84.600 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, VCBS đã duy trì khuyến nghị "mua" với nâng giá mục tiêu 121.438 đồng/cổ phiếu, nhờ triển vọng tăng trưởng tích cực của mảng ICT và chuỗi Bách Hóa Xanh bước vào giai đoạn thu lãi.

Kết thúc năm 2025, MWG đạt 156.166 tỷ đồng doanh thu thuần (+16% so với cùng kỳ), mức cao kỷ lục và vượt khoảng 4% kế hoạch, cho thấy sức mua đang hồi phục rõ. Chuỗi ICT tiếp tục là trụ cột với 105,7 nghìn tỷ đồng doanh thu (+18%), riêng Q4 tăng mạnh 28% nhờ cao điểm cuối năm và tối ưu hệ thống giúp cải thiện biên lợi nhuận. BHX mang về gần 46,9 nghìn tỷ đồng (+14% so với cùng kỳ), mở mới 798 cửa hàng, đẩy nhanh độ phủ đặc biệt ở miền Bắc dù doanh thu bình quân/cửa hàng giảm do mở rộng nhanh. Các mảng khác chuyển biến tích cực khi EraBlue tăng trưởng trên 70% và bắt đầu đóng góp lợi nhuận, còn An Khang và Avakids tập trung nâng hiệu quả từng điểm bán.

Theo luận điểm đầu tư của VCBS thì BHX bắt đầu khai thác thị phần tại thị trường miền Bắc: Cụ thể, kết thúc năm 2025, hơn 85% cửa hàng mở mới đã hòa vốn hoặc có lãi, biên EBITDA cải thiện rõ rệt so với giai đoạn tái cấu trúc 2022–2023.

Sang 2026, MWG đặt kế hoạch mở mới khoảng 1.000 cửa hàng BHX, tập trung tại khu vực miền Bắc, trong đó Ninh Bình đang thí điểm 20 cửa hàng, tiềm năng hưởng lợi từ lộ trình đóng hơn 200 chợ cóc, chợ tạm trong giai đoạn 2026-2027 tại Hà Nội. Dự kiến lợi nhuận sau thuế toàn chuỗi BHX năm 2026 đạt 1.000 tỷ (+30% so với cùng kỳ).

Đồng thời, MWG minh bạch hóa bán lẻ thúc đẩy kênh bán lẻ hiện đại: Các quy định mới về hóa đơn điện tử (NĐ 70/2025) và lộ trình xóa bỏ thuế khoán năm 2026 (NQ 68) sẽ làm tăng mạnh chi phí tuân thủ và rủi ro pháp lý của kênh bán lẻ nhỏ lẻ, qua đó làm suy yếu lợi thế cạnh tranh của họ. Trong khi đó, MWG gần như không bị ảnh hưởng nhờ hệ thống quản trị – kế toán chuẩn hóa từ đầu, từ đó hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng dịch chuyển tiêu dùng sang kênh bán lẻ hiện đại, giúp gia tăng lưu lượng khách và thị phần.

Ngoài ra, chiến lược IPO làm chất xúc tác thúc đẩy định giá: Kế hoạch IPO chuỗi ICT trong năm 2026 được xem là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa giá trị mảng kinh doanh cốt lõi và mở rộng dư địa huy động vốn.

Việc tách riêng mảng ICT tạo nguồn lực để MWG tái đầu tư vào mảng ICT, đẩy mạnh BHX và các mảng tăng trưởng mới, qua đó tối ưu cấu trúc vốn và nâng cao giá trị doanh nghiệp trong trung – dài hạn.

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy