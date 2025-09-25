Thứ Năm, 25/09/2025

Cải cách cơ cấu kinh tế, vững vàng vượt qua thách thức

Phương Nhi

25/09/2025, 15:40

Mặc dù đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm, song triển vọng cả năm 2025 của Việt Nam được dự báo sẽ chững lại. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có những chính sách phù hợp, vừa để ứng phó với khó khăn chung trên toàn cầu, vừa từng bước khắc phục các hạn chế nội tại, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững hơn trong tương lai...

Việt Nam đang đối mặt với những thách thức lớn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có dấu hiệu chững lại. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2025 sẽ giảm xuống còn 6,6% và 6,3%, thấp hơn so với mức tăng trưởng ấn tượng 7,5% trong nửa đầu năm 2025. Mặc dù vậy, nhiều chỉ số vĩ mô vẫn cho thấy triển vọng tích cực, với hoạt động xuất nhập khẩu dự kiến sẽ phục hồi, xuất khẩu tăng 13,4% và nhập khẩu tăng 14,9% so với năm 2024.

Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam, vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, sẽ khó tránh khỏi tác động từ sự suy giảm nhu cầu tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ và Trung Quốc. Căng thẳng địa chính trị và sự bất định trong thương mại toàn cầu có thể làm giảm dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và thương mại của Việt Nam. Ông Sacha Dray, chuyên gia kinh tế của WB, cảnh báo rằng xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể sụt giảm mạnh hơn dự kiến, đặc biệt nếu các quy định thuế mới được áp dụng.

Để vượt qua những thách thức này, Việt Nam cần tập trung vào chính sách tài khóa nhằm củng cố khả năng chống chịu của nền kinh tế. Với tỷ lệ nợ công hiện ở mức thấp, Việt Nam có dư địa tài khóa để ứng phó với các rủi ro bên ngoài, đồng thời cần đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng để đảm bảo tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Việc tối ưu hóa quản lý đầu tư công, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, logistics và giao thông, sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát nợ công.

Ngoài ra, cải cách cơ cấu kinh tế cũng là yêu cầu thiết yếu để duy trì tăng trưởng bền vững. Việt Nam cần đẩy nhanh cải cách môi trường pháp lý trong các lĩnh vực dịch vụ trọng yếu, đa dạng hóa thương mại và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, mặc dù có nhiều thách thức, nhưng Việt Nam vẫn có tiềm năng lớn để phát triển, nếu biết tận dụng các cơ hội và thực hiện các chính sách hợp lý...

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-37-2025.html

Ninh Bình tăng cường hợp tác với Hồ Bắc (Trung Quốc), mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế và du lịch

Ninh Bình tăng cường hợp tác với Hồ Bắc (Trung Quốc), mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế và du lịch

Chiều 24/9, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đã chủ trì buổi tiếp xã giao Đoàn công tác Chính quyền Nhân dân tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) do Phó Tỉnh trưởng Trình Dụng Văn dẫn đầu sang thăm và làm việc.

Đẩy mạnh hợp tác triển khai các dự án đường sắt liên vận Việt Nam - Trung Quốc

Đẩy mạnh hợp tác triển khai các dự án đường sắt liên vận Việt Nam - Trung Quốc

Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Việt – Trung đã ghi nhận nhiều trao đổi thẳng thắn về việc triển khai các dự án đường sắt liên vận, trong đó tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng...

Khát vọng kinh tế tư nhân đồng hành cùng tầm nhìn quốc gia

Khát vọng kinh tế tư nhân đồng hành cùng tầm nhìn quốc gia

Khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đang khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong bức tranh kinh tế quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh đất nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng...

Bài 2: Đề xuất tách làm 3 dự án để đẩy nhanh tiến độ

Bài 2: Đề xuất tách làm 3 dự án để đẩy nhanh tiến độ

Để đảm bảo đoạn tuyến cao tốc Hải Phòng – Ninh Bình hoàn thành vào năm 2028, Hải Phòng đề xuất đầu tư thành 3 dự án…

Bamboo Airways tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2, đề nghị FLC tiếp nhận quyền sở hữu

Bamboo Airways tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2, đề nghị FLC tiếp nhận quyền sở hữu

Sáng 25/9, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025, tập trung vào các nội dung quan trọng về nhân sự và hoạt động của Hãng trong thời gian tới...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

1

Bài 2: Đề xuất tách làm 3 dự án để đẩy nhanh tiến độ

Đầu tư

2

Bamboo Airways tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2, đề nghị FLC tiếp nhận quyền sở hữu

Đầu tư

3

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

4

Mua sắm online: Xu hướng chọn gian hàng chính hãng

Thị trường

5

"Bệ phóng" từ thể chế và minh bạch mở đường cho vốn ngoại vào hạ tầng

Đầu tư

