Cải cách cơ cấu kinh tế, vững vàng vượt qua thách thức

Mặc dù đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm, song triển vọng cả năm 2025 của Việt Nam được dự báo sẽ chững lại. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có những chính sách phù hợp, vừa để ứng phó với khó khăn chung trên toàn cầu, vừa từng bước khắc phục các hạn chế nội tại, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững hơn trong tương lai...

Việt Nam đang đối mặt với những thách thức lớn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có dấu hiệu chững lại. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2025 sẽ giảm xuống còn 6,6% và 6,3%, thấp hơn so với mức tăng trưởng ấn tượng 7,5% trong nửa đầu năm 2025. Mặc dù vậy, nhiều chỉ số vĩ mô vẫn cho thấy triển vọng tích cực, với hoạt động xuất nhập khẩu dự kiến sẽ phục hồi, xuất khẩu tăng 13,4% và nhập khẩu tăng 14,9% so với năm 2024.

Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam, vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, sẽ khó tránh khỏi tác động từ sự suy giảm nhu cầu tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ và Trung Quốc. Căng thẳng địa chính trị và sự bất định trong thương mại toàn cầu có thể làm giảm dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và thương mại của Việt Nam. Ông Sacha Dray, chuyên gia kinh tế của WB, cảnh báo rằng xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể sụt giảm mạnh hơn dự kiến, đặc biệt nếu các quy định thuế mới được áp dụng.

Để vượt qua những thách thức này, Việt Nam cần tập trung vào chính sách tài khóa nhằm củng cố khả năng chống chịu của nền kinh tế. Với tỷ lệ nợ công hiện ở mức thấp, Việt Nam có dư địa tài khóa để ứng phó với các rủi ro bên ngoài, đồng thời cần đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng để đảm bảo tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Việc tối ưu hóa quản lý đầu tư công, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, logistics và giao thông, sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát nợ công.

Ngoài ra, cải cách cơ cấu kinh tế cũng là yêu cầu thiết yếu để duy trì tăng trưởng bền vững. Việt Nam cần đẩy nhanh cải cách môi trường pháp lý trong các lĩnh vực dịch vụ trọng yếu, đa dạng hóa thương mại và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, mặc dù có nhiều thách thức, nhưng Việt Nam vẫn có tiềm năng lớn để phát triển, nếu biết tận dụng các cơ hội và thực hiện các chính sách hợp lý...

