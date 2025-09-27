Thứ Bảy, 27/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Cải thiện chất lượng môi trường có trọng tâm, trọng điểm

Đỗ Như

27/09/2025, 14:52

Chiều 26/9, tiếp tục Phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”...

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy phát biểu. Ảnh: TTXVN.
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cho biết Đoàn giám sát thấy rằng việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Tiêu biểu, việc ban hành chính sách, pháp luật đã thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đề cao nguyên tắc môi trường là "một trong ba trụ cột của phát triển bền vững", chuyển từ quản lý hành chính sang quản lý bằng công cụ kinh tế, cơ chế thị trường và sự tham gia của toàn xã hội...

Công tác bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến, đạt và vượt nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam tăng, đứng top đầu trong ASEAN.

Các nguồn thải lớn đã được kiểm soát chủ động và chặt chẽ, không để xảy ra sự cố môi trường lớn. Việc sử dụng, tận dụng chất thải thay thế tài nguyên, kinh tế tuần hoàn đã từng bước được chú trọng. Chất lượng môi trường nhìn chung được cải thiện, đặc biệt là chất lượng môi trường đất, môi trường nước mặt một số lưu vực sông chính, nước biển ven bờ, nước dưới đất. Công tác ứng phó với biến đổi khí hậu có chuyển biến tích cực...

Giai đoạn 2022-2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã thanh tra 812 cơ sở, xử phạt 348 cơ sở với tổng số tiền 96,7 tỷ đồng. Các địa phương đã xử phạt 14.863 vụ với tổng số tiền 643 tỷ đồng.

Kiểm toán nhà nước đã thực hiện 12 cuộc kiểm toán, chỉ ra nhiều hạn chế, bất cập trong quản lý môi trường tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy nhiệt điện; trong quản lý và sử dụng kinh phí bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát môi trường đã phát hiện, khởi tố mới 2.336 vụ/2.935 bị can trong giai đoạn 2022-2024...

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 còn một số hạn chế như việc thực hiện một số biện pháp khẩn cấp xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường chưa kịp thời; việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh còn chậm ảnh hưởng đến việc triển khai Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia…

Các nhiệm vụ, giải pháp đột phá như đổi mới tư duy và hoàn thiện thể chế, chính sách về bảo vệ môi trường và tổ chức thực thi quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường và đa dạng hóa nguồn lực cho bảo vệ môi trường; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo vệ môi trường... 

Nhiệm vụ, giải pháp trung và dài hạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là phòng ngừa, kiểm soát và ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố môi trường; dự báo sớm tác động của biến đổi khí hậu; khắc phục, cải thiện chất lượng môi trường có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường hiệu quả quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại…

Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo kết quả giám sát; đề nghị làm rõ nguồn phát thải ở các đô thị, nhất là tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, để từ đó có giải pháp sâu sát, rõ ràng hơn...

Sau khi tiếp thu ý kiến tại Phiên họp, Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành” sẽ được hoàn thiện gửi các đại biểu tại Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội. 

Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2026. Cụ thể, trình Quốc hội xem xét, thông qua 14 luật tại Kỳ họp thứ nhất và 20 luật, 2 nghị quyết tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 1 pháp lệnh, 4 nghị quyết.

Phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

13:30, 14/08/2025

Phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường

18:57, 21/06/2024

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường

Quốc hội sẽ giám sát tối cao về bảo vệ môi trường

19:12, 08/06/2024

Quốc hội sẽ giám sát tối cao về bảo vệ môi trường

Từ khóa:

pháp luật môi trường

Chủ đề:

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Đọc thêm

Hoàn thiện dự thảo Nghị định về thực hiện dự án BT

Hoàn thiện dự thảo Nghị định về thực hiện dự án BT

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 511/TB-VPCP ngày 25/9/2025, truyền đạt kết luận của Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)...

Xây dựng các “cầu nối” kinh tế Việt Nam - Australia

Xây dựng các “cầu nối” kinh tế Việt Nam - Australia

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, khẳng định: "Một trong những điểm nhấn chính của quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Australia là sự đồng hành lâu dài, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau tăng cường năng lực và kiến tạo các giá trị bền vững"...

Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Huế lần thứ VI

Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Huế lần thứ VI

Ngày 26/9, Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Huế lần thứ VI (2025 - 2030) được tổ chức trọng thể với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, cùng đất nước bước tới kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc”. Đây là dịp tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025 và đề ra phương hướng, mục tiêu giải pháp cho giai đoạn 2025 - 2030

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình hiệp thương, ứng cử đại biểu Quốc hội

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình hiệp thương, ứng cử đại biểu Quốc hội

Cần khuyến khích và cho phép việc khai, nộp hồ sơ của người ứng cử, gửi biên bản các hội nghị hiệp thương bằng hình thức điện tử thông qua các nền tảng trực tuyến bảo mật được Hội đồng bầu cử quốc gia quy định...

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025, thúc đẩy thị trường trong nước và kết nối quốc tế

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025, thúc đẩy thị trường trong nước và kết nối quốc tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 172/CĐ-TTg ngày 25/9/2025 về việc tổ chức Hội chợ mùa Thu năm 2025, nhằm tạo động lực mới thúc đẩy tiêu dùng, kết nối cung cầu, chuỗi cung ứng và góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm nay.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thanh Hóa tập trung khơi thông nguồn lực, thúc đẩy kinh tế tư nhân

Doanh nghiệp

2

Hoàn thiện dự thảo Nghị định về thực hiện dự án BT

Đầu tư

3

Triển khai Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Vành đai 4 TP.HCM

Đầu tư

4

Động lực cho thị trường bất động sản trong chu kỳ mới

Bất động sản

5

Quảng Trị khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy các dự án năng lượng động lực

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy