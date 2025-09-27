Thanh Hóa tập trung khơi thông nguồn lực, thúc đẩy kinh tế tư nhân

Thanh Hóa đang đứng trước yêu cầu vừa bảo đảm môi trường đầu tư thông thoáng, vừa tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp và xuất nhập khẩu phát triển bền vững. Tại hội nghị do Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức, nhiều vấn đề và nguyên nhân hạn chế đã được phân tích, cùng các giải pháp đồng bộ được đề xuất...

Ngày 26/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Đây được xem là dịp quan trọng để tỉnh nhìn nhận toàn diện thực tiễn, chỉ ra những vướng mắc, từ đó tìm giải pháp khơi thông tiềm lực cho tăng trưởng kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành nhiều nghị quyết mang tính chiến lược, trong đó có Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, mở ra hướng đi đột phá để đất nước tiến tới mục tiêu thịnh vượng.

Thực hiện tinh thần đó, Thanh Hóa thời gian qua luôn coi trọng, đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, bình đẳng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” có nguy cơ gây lãng phí, kìm hãm sự phát triển chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá hội nghị lần này nhằm đánh giá khách quan sự phát triển của doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu, chỉ rõ hạn chế, tìm giải pháp căn cơ thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển toàn diện, bền vững của Thanh Hóa. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, phản ánh thực tiễn từ cơ sở và đề xuất giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực cho sự phát triển.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá đã báo cáo tình hình, nêu rõ 5 vấn đề nổi bật: số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể ở mức cao; nhiều doanh nghiệp có đông công nhân lao động bị cắt giảm đơn hàng, đe dọa quyền lợi người lao động; tỷ lệ thu hút doanh nghiệp thứ cấp vào các cụm công nghiệp còn hạn chế; việc kê khai bổ sung thuế, phí tài nguyên môi trường của doanh nghiệp còn thiếu; hoạt động xuất nhập khẩu chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp mở tờ khai ngay tại Thanh Hóa.

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo cũng chỉ ra 4 nguyên nhân chính: nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ, thủ tục thành lập đơn giản khiến tình trạng khai báo không chính xác diễn ra; công tác giải phóng mặt bằng chậm, nhiều nhà đầu tư thiếu vốn triển khai dự án; doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc việc rà soát, kê khai bổ sung tài liệu về thuế tài nguyên; và tần suất tàu hàng vào khu kinh tế Nghi Sơn còn thấp, hạ tầng bến cảng thiếu đồng bộ, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển kinh tế biển.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao tinh thần chủ động, tham mưu “đúng, trúng, kịp thời” của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, góp phần giữ vững môi trường ổn định để thu hút đầu tư. Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá đề nghị lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành để tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm gắn kết giữa phát triển kinh tế và nhiệm vụ bảo vệ an ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể cho từng sở, ngành, có lộ trình và tiến độ rõ ràng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chậm trễ kéo dài. Các sở, ngành phải tập trung triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 5345 ngày 12/8/2025 của UBND tỉnh và Công văn số 395 ngày 18/8/2025, gắn với việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng.

Cùng với đó, Thanh Hóa sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Tỉnh cũng khuyến khích phát triển logistics, thương mại điện tử gắn với cảng biển Nghi Sơn, đồng thời thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

UBND tỉnh Thanh Hoá tiếp tục kiện toàn Tổ công tác 2606, khẩn trương đánh giá thực trạng các mỏ khoáng sản, làm rõ lý do chưa kê khai thuế bổ sung để yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng quy định. Các ngành chức năng phối hợp rà soát, xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thực tế. Thuế tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp “rủi ro cao về thuế”, trong khi Hải quan Nghi Sơn cải cách thủ tục điện tử, rút ngắn thời gian thông quan, đồng thời kiểm soát chặt chẽ buôn lậu, gian lận thương mại.