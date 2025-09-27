Thứ Bảy, 27/09/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Thanh Hóa tập trung khơi thông nguồn lực, thúc đẩy kinh tế tư nhân

Nguyễn Thuấn

27/09/2025, 14:15

Thanh Hóa đang đứng trước yêu cầu vừa bảo đảm môi trường đầu tư thông thoáng, vừa tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp và xuất nhập khẩu phát triển bền vững. Tại hội nghị do Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức, nhiều vấn đề và nguyên nhân hạn chế đã được phân tích, cùng các giải pháp đồng bộ được đề xuất...

Thanh Hoá tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển doanh nghiệp
Thanh Hoá tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển doanh nghiệp

Ngày 26/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Đây được xem là dịp quan trọng để tỉnh nhìn nhận toàn diện thực tiễn, chỉ ra những vướng mắc, từ đó tìm giải pháp khơi thông tiềm lực cho tăng trưởng kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành nhiều nghị quyết mang tính chiến lược, trong đó có Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, mở ra hướng đi đột phá để đất nước tiến tới mục tiêu thịnh vượng. 

Thực hiện tinh thần đó, Thanh Hóa thời gian qua luôn coi trọng, đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, bình đẳng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” có nguy cơ gây lãng phí, kìm hãm sự phát triển chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá hội nghị lần này nhằm đánh giá khách quan sự phát triển của doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu, chỉ rõ hạn chế, tìm giải pháp căn cơ thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển toàn diện, bền vững của Thanh Hóa. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, phản ánh thực tiễn từ cơ sở và đề xuất giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực cho sự phát triển.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá đã báo cáo tình hình, nêu rõ 5 vấn đề nổi bật: số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể ở mức cao; nhiều doanh nghiệp có đông công nhân lao động bị cắt giảm đơn hàng, đe dọa quyền lợi người lao động; tỷ lệ thu hút doanh nghiệp thứ cấp vào các cụm công nghiệp còn hạn chế; việc kê khai bổ sung thuế, phí tài nguyên môi trường của doanh nghiệp còn thiếu; hoạt động xuất nhập khẩu chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp mở tờ khai ngay tại Thanh Hóa.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo cũng chỉ ra 4 nguyên nhân chính: nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ, thủ tục thành lập đơn giản khiến tình trạng khai báo không chính xác diễn ra; công tác giải phóng mặt bằng chậm, nhiều nhà đầu tư thiếu vốn triển khai dự án; doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc việc rà soát, kê khai bổ sung tài liệu về thuế tài nguyên; và tần suất tàu hàng vào khu kinh tế Nghi Sơn còn thấp, hạ tầng bến cảng thiếu đồng bộ, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển kinh tế biển.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao tinh thần chủ động, tham mưu “đúng, trúng, kịp thời” của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, góp phần giữ vững môi trường ổn định để thu hút đầu tư. Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá đề nghị lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành để tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm gắn kết giữa phát triển kinh tế và nhiệm vụ bảo vệ an ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể cho từng sở, ngành, có lộ trình và tiến độ rõ ràng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chậm trễ kéo dài. Các sở, ngành phải tập trung triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 5345 ngày 12/8/2025 của UBND tỉnh và Công văn số 395 ngày 18/8/2025, gắn với việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng.

Cùng với đó, Thanh Hóa sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Tỉnh cũng khuyến khích phát triển logistics, thương mại điện tử gắn với cảng biển Nghi Sơn, đồng thời thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

UBND tỉnh Thanh Hoá tiếp tục kiện toàn Tổ công tác 2606, khẩn trương đánh giá thực trạng các mỏ khoáng sản, làm rõ lý do chưa kê khai thuế bổ sung để yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng quy định. Các ngành chức năng phối hợp rà soát, xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thực tế. Thuế tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp “rủi ro cao về thuế”, trong khi Hải quan Nghi Sơn cải cách thủ tục điện tử, rút ngắn thời gian thông quan, đồng thời kiểm soát chặt chẽ buôn lậu, gian lận thương mại.

Khát vọng kinh tế tư nhân đồng hành cùng tầm nhìn quốc gia

15:29, 25/09/2025

Khát vọng kinh tế tư nhân đồng hành cùng tầm nhìn quốc gia

Thanh Hóa dự kiến khen thưởng 80 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2025

23:00, 12/09/2025

Thanh Hóa dự kiến khen thưởng 80 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2025

kinh tế tư nhân phát triển doanh nghiệp Thanh Hóa xuất nhập khẩu

Việt Nam - Sơn Đông (Trung Quốc) tăng cường hợp tác, khai thác tiềm năng

Việt Nam - Sơn Đông (Trung Quốc) tăng cường hợp tác, khai thác tiềm năng

Việt Nam - Sơn Đông (Trung Quốc) sẽ mở rộng quy mô thương mại thông qua trao đổi đoàn, hợp tác triển lãm, thương mại điện tử xuyên biên giới, đưa ngày càng nhiều sản phẩm chất lượng cao thâm nhập vào thị trường của nhau...

AIG được vinh danh Top 25 thương hiệu dẫn đầu năm 2025

AIG được vinh danh Top 25 thương hiệu dẫn đầu năm 2025

Việc được vinh danh Top 25 thương hiệu dẫn đầu năm 2025 là minh chứng rõ nét cho giá trị và sự phát triển bền vững của AIG, đóng góp thiết thực vào sự vững mạnh của nền kinh tế Việt Nam…

AEON Tân An chính thức mở cửa đón khách

AEON Tân An chính thức mở cửa đón khách

Ngày 23/9 vừa qua, Trung tâm thương mại AEON Tân An đã chính thức mở cửa và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi đón hàng ngàn lượt khách hàng đến trải nghiệm. Lễ khai trương chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 4/10 tới.

Doanh nghiệp nền tảng số kêu khó vì quy định lập hóa đơn từng lần

Doanh nghiệp nền tảng số kêu khó vì quy định lập hóa đơn từng lần

Theo VCCI, Dự thảo Luật Quản lý thuế yêu cầu lập hóa đơn điện tử ngay thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế tuy hợp lý về nguyên tắc nhưng lại gây nhiều bất cập cho doanh nghiệp nền tảng số trong lĩnh vực vận tải…

Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) mở ưu đãi khuyến khích doanh nghiệp ngoại chuyển giao công nghệ cho Việt Nam

Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) mở ưu đãi khuyến khích doanh nghiệp ngoại chuyển giao công nghệ cho Việt Nam

Một trong những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trong nước sẽ được hưởng chính sách ưu đãi…

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

1

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I

Dân sinh

2

Đà Nẵng cấm biển tránh bão Bualoi

Dân sinh

3

Ninh Bình khánh thành nhiều công trình giao thông trọng điểm

Đầu tư

4

Bộ Xây dựng quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Đầu tư

5

"Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long

Tiêu & Dùng

