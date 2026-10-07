Cake by VPBank và KiotViet hợp tác cung cấp giải pháp số toàn diện cho hộ kinh doanh

Sự hợp tác giữa Cake by VPBank và KiotViet hướng tới xây dựng một hành trình số liền mạch cho hộ kinh doanh, từ quản lý bán hàng, thanh toán, theo dõi dòng tiền đến tiếp cận nguồn vốn ngay trên nền tảng quen thuộc.

Sự hợp tác giữa Cake và KiotViet không chỉ mở rộng thêm một kênh tiếp cận tài chính cho hộ kinh doanh, mà còn thể hiện xu hướng gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa dữ liệu kinh doanh và dịch vụ tài chính số.

Ngày 7/10/2026 tại TP.HCM, Ngân hàng số Cake by VPBank và Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, hướng tới cung cấp hệ sinh thái giải pháp số toàn diện cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Thông qua việc kết nối dữ liệu vận hành trên nền tảng KiotViet với năng lực tài chính số của Cake, hai bên kỳ vọng rút ngắn hành trình tiếp cận các dịch vụ tài chính, đồng thời giúp nhà bán hàng quản lý hoạt động kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn trên một nền tảng thống nhất.

KẾT NỐI DỮ LIỆU KINH DOANH VỚI DỊCH VỤ TÀI CHÍNH SỐ

Hộ kinh doanh ngày nay ngày càng có nhu cầu quản lý tập trung nhiều hoạt động trên một nền tảng, đồng thời tiếp cận các dịch vụ tài chính phù hợp với quy mô và dòng tiền thực tế của hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, một bộ phận hộ kinh doanh vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn chính thức do thiếu tài sản bảo đảm, hồ sơ tài chính chưa chuẩn hóa hoặc phải trải qua quy trình xét duyệt kéo dài…

Trong bối cảnh đó, dữ liệu số đang mở ra một hướng tiếp cận mới trong hoạt động thẩm định tín dụng. Thay vì chỉ dựa trên hồ sơ giấy tờ tại một thời điểm, dữ liệu vận hành thực tế từ phần mềm quản lý bán hàng có thể hỗ trợ phản ánh sát hơn tình hình kinh doanh và dòng tiền của nhà bán hàng.

GÓI VAY LÊN ĐẾN 300 TRIỆU ĐỒNG, KHÔNG CẦN TÀI SẢN ĐẢM BẢO

Thông qua hợp tác với Cake này, nhà bán hàng trên nền tảng KiotViet có thể tiếp cận các giải pháp tài chính được thiết kế sát với nhu cầu vận hành và dòng tiền thực tế của mình, Đây được kỳ vọng là một bước tiến trong việc đưa dịch vụ tài chính số đến gần hơn với cộng đồng hộ kinh doanh.

Sự hợp tác giữa Cake by VPBank và KiotViet hướng tới xây dựng một hành trình số liền mạch cho hộ kinh doanh.

Theo lộ trình dự kiến, Cake sẽ cung cấp gói vay dành cho chủ hộ kinh doanh đang sử dụng KiotViet ngay trong tháng 10/2026. Khách hàng có thể đăng ký, thực hiện định danh, nhận kết quả phê duyệt và ký hợp đồng trực tuyến ngay trên nền tảng KiotViet. Gói vay tín chấp có hạn mức lên đến 300 triệu đồng, kỳ hạn lên đến 48 tháng, không yêu cầu tài sản bảo đảm...

Đáng chú ý, việc đăng ký, phê duyệt và giải ngân có thể được thực hiện 100% online chỉ trong vài phút. Với những nhu cầu vốn phát sinh nhanh như nhập thêm hàng hóa, bổ sung nguyên vật liệu hay xử lý các khoản chi đột xuất, việc rút ngắn thời gian tiếp cận vốn từ vài ngày xuống vài phút có thể tạo ra khác biệt đáng kể đối với hoạt động kinh doanh.

HƯỚNG TỚI HÀNH TRÌNH TÀI CHÍNH LIỀN MẠCH CHO HỘ KINH DOANH

Không chỉ dừng ở giải pháp vay vốn, Cake và KiotViet dự kiến tiếp tục kết nối các dịch vụ thanh toán dành cho hộ kinh doanh như tài khoản, QR Payment và SoftPOS trong thời gian tới.

Mục tiêu dài hạn là hình thành một hành trình liền mạch, trong đó chủ hộ kinh doanh có thể quản lý bán hàng, nhận thanh toán, theo dõi dòng tiền và tiếp cận nguồn vốn ngay trên cùng một nền tảng.

Việc kết nối này cũng góp phần giảm bớt các thao tác đối chiếu sổ sách, thu chi và cung cấp chứng từ vốn còn tương đối phức tạp với nhiều hộ kinh doanh nhỏ.

Đại diện lãnh đạo hai bên tại buổi ký kết hợp tác.

Ông Đỗ Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc KiotViet, chia sẻ: “KiotViet luôn nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh bằng những giải pháp thiết thực, dễ tiếp cận và mang lại hiệu quả thực tế. Trong xu hướng tăng cường thẩm định tín dụng dựa trên dữ liệu dòng tiền, việc hợp tác với CAKE mở ra cơ hội để nhà bán hàng tiếp cận nguồn vốn thuận tiện, an toàn dựa trên chính dữ liệu kinh doanh tại KiotViet. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác này sẽ góp phần rút ngắn hành trình vay vốn, tạo thêm nguồn lực để nhà bán hàng nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển kinh doanh.”

Với KiotViet, hợp tác cùng Cake tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số bên cạnh các chương trình kết nối vốn đã triển khai với nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính trong thời gian qua.

Thay vì chỉ cung cấp công cụ quản lý bán hàng, KiotViet đang từng bước mở rộng vai trò thành nền tảng hỗ trợ toàn diện hơn cho nhà bán hàng, từ quản lý vận hành, thanh toán, hóa đơn, kế toán đến các dịch vụ tài chính phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Sự hợp tác giữa Cake và KiotViet vì vậy không chỉ mở rộng thêm một kênh tiếp cận tài chính cho hộ kinh doanh, mà còn thể hiện xu hướng gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa dữ liệu kinh doanh và dịch vụ tài chính số.

Khi hoạt động vận hành được số hóa và kết nối trực tiếp với các giải pháp thanh toán, dòng tiền và tín dụng, hộ kinh doanh có thêm điều kiện để tiếp cận nguồn vốn đúng nhu cầu, đúng thời điểm, từ đó ổn định hoạt động, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.