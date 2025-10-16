Thứ Năm, 16/10/2025

Cần có chính sách ưu đãi doanh nghiệp trong nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược

Như Nguyệt

16/10/2025, 16:25

Tại điều 12 dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi), Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất: “cho phép doanh nghiệp được tính chi phí tài trợ hoặc đầu tư cho nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập thuế”...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh góp ý vào dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi). Ảnh: Quốc hội.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh góp ý vào dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi). Ảnh: Quốc hội.

Tiếp tục phiên họp thứ 50, sáng 16/10, tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi).

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Luật Công nghệ cao được ban hành năm 2008, đến nay nhiều quy định đã lỗi thời, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp thực tiễn. Trong khi đó, hệ thống pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được điều chỉnh toàn diện, đòi hỏi Luật Công nghệ cao phải sửa đổi để bảo đảm thống nhất, đồng bộ và tạo nền tảng pháp lý cho phát triển.

Dự thảo gồm 6 chương và 27 điều, giảm 8 điều và có sự thay đổi về cấu trúc, hình thức so với luật hiện hành. Các nhóm chính sách gồm hoàn thiện khái niệm và tiêu chí về công nghệ cao; thiết kế lại hệ thống các chính sách và đối tượng hưởng chính sách ưu tiên, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; khuyến khích phát triển hệ sinh thái công nghệ cao; bổ sung quy định về các mô hình khu công nghệ cao, đô thị công nghệ cao…

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung một số quy định về tiêu chí với công nghệ cao, công nghệ chiến lược, đô thị công nghệ cao. Đồng thời cắt giảm một số quy định khung làm cơ sở để thực hiện việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, quy định theo hướng phân cấp cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh các thẩm quyền về triển khai chính sách, chương trình, dự án phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược.

Bên cạnh đó, dự thảo luật đã lược bỏ quy định riêng về khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày tờ trình dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi). Ảnh: Quốc hội.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày tờ trình dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi). Ảnh: Quốc hội.

Góp ý vào dự thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng mô hình khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã và đang chứng minh được hiệu quả về hiện đại hoá trong nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Bà Thanh nhận định khu nông nghiệp công nghệ cao là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, nghiên cứu sản xuất nông nghiệp xanh bền vững. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định phù hợp hoặc có quy định chuyển tiếp để duy trì, phát triển mô hình này, góp phần hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển bền vững.

Về chính sách nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, Điều 12 dự thảo quy định: “cho phép doanh nghiệp được tính chi phí tài trợ hoặc đầu tư cho nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập thuế”.

Bà Thanh cho rằng dự thảo mở rộng hơn với quy định hiện hành trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, để vừa giữ được nội dung này, vừa không trái với các quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng nhấn mạnh dự thảo luật cần nghiên cứu quy định bố trí tỷ lệ chi ngân sách Nhà nước cho hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, tránh chồng chéo với Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Cũng góp ý vào Điều 12, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng với tình hình đất nước hiện nay, chúng ta cần thời gian tích luỹ nguồn lực, nhân lực để nghiên cứu, tạo ra công nghệ cao. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội kiến nghị cần có chính sách ưu đãi, khuyến khích nhập công nghệ cao để nâng tầm trình độ sản xuất, hướng tới tiêu chí phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

