Thứ Tư, 26/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

TP. Hồ Chí Minh và WEF công bố tuyên bố chung thúc đẩy sản xuất thông minh

Bích Hằng

26/11/2025, 18:35

Cột mốc quan trọng, khẳng định vai trò của TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam như đối tác đồng kiến tạo trong các sáng kiến toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế Thế giới dẫn dắt…

Lễ công bố được thực hiện bởi ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ chí Minh và ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: BTC
Lễ công bố được thực hiện bởi ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ chí Minh và ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: BTC

Chiều 26/11, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã công bố Tuyên bố chung về sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại Việt Nam. Đây được đánh giá là một cột mốc quan trọng, khẳng định vai trò của TP.HCM và Việt Nam như đối tác đồng kiến tạo trong các sáng kiến toàn cầu do WEF dẫn dắt.

Lễ công bố được thực hiện bởi ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ chí Minh và ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.

Theo tuyên bố chung, hai bên nhất trí hợp tác triển khai sáng kiến sản xuất thông minh tại TP. Hồ Chí Minh thông qua các chương trình hỗ trợ chiến lược, mô hình thí điểm, công cụ thực tiễn và hoạt động nâng cao năng lực. Mục tiêu là đóng góp cho quá trình phát triển Hệ điều hành Lighthouse (Lighthouse OS) – nền tảng thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp toàn cầu của WEF.

Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) và Trung tâm Sản xuất tiên tiến & Chuỗi cung ứng của WEF (AMSC) sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động của sáng kiến tại Việt Nam.

Việc ký kết Tuyên bố chung không chỉ mở rộng kết nối của Việt Nam với mạng lưới đổi mới toàn cầu, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng để TP. Hồ Chí minh tham gia định hình các mô hình công nghiệp tiên tiến, phục vụ mục tiêu phát triển xanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Thủ tướng đề nghị WEF đưa Diễn đàn Kinh tế mùa Thu thành sự kiện thường niên

15:29, 26/11/2025

Thủ tướng đề nghị WEF đưa Diễn đàn Kinh tế mùa Thu thành sự kiện thường niên

Thủ tướng chia sẻ những thông điệp quan trọng của Việt Nam tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu

15:39, 26/11/2025

Thủ tướng chia sẻ những thông điệp quan trọng của Việt Nam tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu

Tự lực, tự cường và đẩy mạnh hợp tác để đưa TP. Hồ Chí Minh thành “siêu đô thị quốc tế”

08:26, 26/11/2025

Tự lực, tự cường và đẩy mạnh hợp tác để đưa TP. Hồ Chí Minh thành “siêu đô thị quốc tế”

Từ khóa:

chuyển đổi công nghiệp công nghiệp bền vững diễn đàn kinh tế thế giới Hệ điều hành Lighthouse sáng kiến sản xuất thông minh Thủ tướng Phạm Minh Chính TP. Hồ Chí Minh Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4

Đọc thêm

Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi): Tăng tính chủ động trong hình huống thiên tai, lũ lụt

Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi): Tăng tính chủ động trong hình huống thiên tai, lũ lụt

Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ vừa qua, tình trạng thiên tai, lũ lụt diễn ra ở rất nhiều địa phương, công tác dự trữ hàng hóa, phân bổ các kho dự trữ và công tác phân cấp, phân quyền trong việc cấp phát, nhất là những mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm, được triển khai rất nhanh chóng.

Tăng cường hợp tác Việt Nam – WB trong phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và ứng phó khí hậu

Tăng cường hợp tác Việt Nam – WB trong phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và ứng phó khí hậu

Tại buổi tiếp Phó Chủ tịch WB Carlos Felipe Jaramillio, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị WB mở rộng hỗ trợ cho Việt Nam trong hạ tầng, năng lượng sạch, chuyển đổi số và ứng phó biến đổi khí hậu; đồng thời trao đổi về các khó khăn triển khai dự án và định hướng hợp tác thời gian tới.

Thủ tướng chia sẻ những thông điệp quan trọng của Việt Nam tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu

Thủ tướng chia sẻ những thông điệp quan trọng của Việt Nam tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu

Sáng 26/11, tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình khai mạc và phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 với chủ đề: "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng...

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học và Đổi mới công nghệ Campuchia

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học và Đổi mới công nghệ Campuchia

Ngày 26/11, nhân dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học và Đổi mới công nghệ Campuchia Hem Vanndy…

Thủ tướng đề nghị WEF đưa Diễn đàn Kinh tế mùa Thu thành sự kiện thường niên

Thủ tướng đề nghị WEF đưa Diễn đàn Kinh tế mùa Thu thành sự kiện thường niên

Trên cơ sở thành công của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, Thủ tướng mong WEF tiếp tục nghiên cứu, xem xét đề xuất của Việt Nam về việc đưa Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Việt Nam thành sự kiện thường niên của WEF…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

eMagazine

Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: “Phát triển công nghệ chiến lược: Đã qua giai đoạn bàn nguyên lý để đi vào hành động thực chiến”

Đầu tư

2

Lĩnh vực “bên lề” của xa xỉ nay trở thành trụ cột chiến lược

Đẹp +

3

Giá trị mua lại trái phiếu trước hạn giảm mạnh trong tháng 10

Chứng khoán

4

Blog chứng khoán: Lực cầu cover mạnh

Chứng khoán

5

Hà Nội tái cấu trúc, liên thông quy trình thực hiện nghĩa vụ tài chính với thủ tục đất đai

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy