TP. Hồ Chí Minh và WEF công bố tuyên bố chung thúc đẩy sản xuất thông minh

Thứ Tư, 26/11/2025
Bích Hằng
26/11/2025, 18:35
Cột mốc quan trọng, khẳng định vai trò của TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam như đối tác đồng kiến tạo trong các sáng kiến toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế Thế giới dẫn dắt…
Chiều 26/11, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã công bố Tuyên bố chung về sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại Việt Nam. Đây được đánh giá là một cột mốc quan trọng, khẳng định vai trò của TP.HCM và Việt Nam như đối tác đồng kiến tạo trong các sáng kiến toàn cầu do WEF dẫn dắt.
Lễ công bố được thực hiện bởi ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ chí Minh và ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.
Theo tuyên bố chung, hai bên nhất trí hợp tác triển khai sáng kiến sản xuất thông minh tại TP. Hồ Chí Minh thông qua các chương trình hỗ trợ chiến lược, mô hình thí điểm, công cụ thực tiễn và hoạt động nâng cao năng lực. Mục tiêu là đóng góp cho quá trình phát triển Hệ điều hành Lighthouse (Lighthouse OS) – nền tảng thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp toàn cầu của WEF.
Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) và Trung tâm Sản xuất tiên tiến & Chuỗi cung ứng của WEF (AMSC) sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động của sáng kiến tại Việt Nam.
Việc ký kết Tuyên bố chung không chỉ mở rộng kết nối của Việt Nam với mạng lưới đổi mới toàn cầu, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng để TP. Hồ Chí minh tham gia định hình các mô hình công nghiệp tiên tiến, phục vụ mục tiêu phát triển xanh và bền vững trong giai đoạn mới.
15:39, 26/11/2025
Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ vừa qua, tình trạng thiên tai, lũ lụt diễn ra ở rất nhiều địa phương, công tác dự trữ hàng hóa, phân bổ các kho dự trữ và công tác phân cấp, phân quyền trong việc cấp phát, nhất là những mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm, được triển khai rất nhanh chóng.
Tại buổi tiếp Phó Chủ tịch WB Carlos Felipe Jaramillio, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị WB mở rộng hỗ trợ cho Việt Nam trong hạ tầng, năng lượng sạch, chuyển đổi số và ứng phó biến đổi khí hậu; đồng thời trao đổi về các khó khăn triển khai dự án và định hướng hợp tác thời gian tới.
Sáng 26/11, tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình khai mạc và phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 với chủ đề: "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng...
Ngày 26/11, nhân dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học và Đổi mới công nghệ Campuchia Hem Vanndy…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: