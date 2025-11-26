TP. Hồ Chí Minh và WEF công bố tuyên bố chung thúc đẩy sản xuất thông minh

Cột mốc quan trọng, khẳng định vai trò của TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam như đối tác đồng kiến tạo trong các sáng kiến toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế Thế giới dẫn dắt…

Chiều 26/11, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã công bố Tuyên bố chung về sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại Việt Nam. Đây được đánh giá là một cột mốc quan trọng, khẳng định vai trò của TP.HCM và Việt Nam như đối tác đồng kiến tạo trong các sáng kiến toàn cầu do WEF dẫn dắt.

Lễ công bố được thực hiện bởi ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ chí Minh và ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.

Theo tuyên bố chung, hai bên nhất trí hợp tác triển khai sáng kiến sản xuất thông minh tại TP. Hồ Chí Minh thông qua các chương trình hỗ trợ chiến lược, mô hình thí điểm, công cụ thực tiễn và hoạt động nâng cao năng lực. Mục tiêu là đóng góp cho quá trình phát triển Hệ điều hành Lighthouse (Lighthouse OS) – nền tảng thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp toàn cầu của WEF.

Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) và Trung tâm Sản xuất tiên tiến & Chuỗi cung ứng của WEF (AMSC) sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động của sáng kiến tại Việt Nam.

Việc ký kết Tuyên bố chung không chỉ mở rộng kết nối của Việt Nam với mạng lưới đổi mới toàn cầu, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng để TP. Hồ Chí minh tham gia định hình các mô hình công nghiệp tiên tiến, phục vụ mục tiêu phát triển xanh và bền vững trong giai đoạn mới.