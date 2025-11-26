Thứ Tư, 26/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” trong năm 2025

Chu Khôi

26/11/2025, 15:52

Đặt mục tiêu gỡ “thẻ vàng” trong năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hoàn thành dứt điểm nhiệm vụ chống khai thác IUU, xử lý tồn đọng VMS, chuẩn bị kỹ cho đợt thanh tra EC và chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để tái diễn vi phạm…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh VPG.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh VPG.

Tối 25/11 tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp trực tuyến lần thứ 23 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phiên họp kết nối với trụ sở Chính phủ và các địa phương ven biển, nhằm rà soát tiến độ các nhiệm vụ mà Chính phủ đã giao hằng tuần cho các bộ, ngành, địa phương.

Theo báo cáo trong tuần vừa qua, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành 85/99 nhiệm vụ, tăng 30 nhiệm vụ so với tuần trước; còn 14 nhiệm vụ đang triển khai theo tiến độ. Công tác quản lý tàu cá và giám sát khai thác đạt nhiều chuyển biến rõ rệt. Toàn bộ 79.360 tàu cá đã được đăng ký và cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase.

Các địa phương đã kiểm soát, phân loại và giao trách nhiệm quản lý đối với các tàu không đủ điều kiện hoạt động. Hệ thống dữ liệu được kết nối liên thông giữa VNFishbase và phần mềm kiểm soát tàu cá của Bộ Quốc phòng, VNeID của Bộ Công an, xử lý tình trạng xung đột số liệu trước đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: VPG.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: VPG.

Các cơ quan đã trình ban hành Nghị định số 301 sửa đổi, bổ sung Nghị định 38 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; đồng thời đang xin ý kiến về dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 37/2024/NĐ-CP.

Trong tuần, không phát sinh tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Tình hình thực thi pháp luật IUU có tiến triển tích cực, đặc biệt trong xử lý tàu vi phạm khai thác ở nước ngoài. Lũy kế đến nay, 99,97% vụ vi phạm về mất kết nối, vượt ranh giới khai thác đã được xử lý, chỉ còn 8 vụ chưa hoàn thành. Riêng tuần qua đã xử lý 64 vụ tồn đọng, giảm từ 72 vụ xuống 8 vụ. Có 17/22 địa phương hoàn thành xử lý, tăng thêm 2 địa phương so với tuần trước.

Bộ Công an báo cáo đã đưa ra xét xử 9 vụ với 16 bị cáo liên quan các hành vi "tổ chức xuất nhập cảnh trái phép" và "cản trở hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông".

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, quyết liệt của các bộ, ngành và địa phương trong chống khai thác IUU; đồng thời ghi nhận quyết tâm gỡ “thẻ vàng” EC trong năm 2025. Tuần qua, nhiều nhiệm vụ được hoàn thành theo đúng tiến độ, thể hiện tuần sau tốt hơn tuần trước.

Thủ tướng biểu dương Bộ Quốc phòng (hoàn thành 10/10 nhiệm vụ), Bộ Công an (7/8), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (30/33), các địa phương (17/19), Bộ Khoa học và Công nghệ (5/5). Các nhiệm vụ còn lại phải hoàn thành trước ngày 30/11.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ còn 5 địa phương chưa hoàn thành xử lý vi phạm mất kết nối VMS, vượt ranh giới khai thác với 8 vụ: Khánh Hòa, TP.Hồ Chí Minh, Cà Mau, An Giang và Tây Ninh. Các địa phương này phải giải quyết dứt điểm trong tuần tới.

Ngoài ra, một số địa phương chưa xử lý xong các trường hợp tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ dù đã có đầy đủ thông tin. Ba tỉnh Gia Lai, Tây Ninh, Lâm Đồng chưa ban hành chính sách chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá không có nhu cầu hoạt động và chính sách hỗ trợ thiết bị VMS.

Thủ tướng nhấn mạnh, đã hơn một tháng kể từ khi Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác IUU (Quyết định 2310/QĐ-TTg ngày 17/10/2025), và đến nay tất cả các nhiệm vụ đều đã đến hạn hoàn thành.

Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện nếu để tái diễn tình trạng tàu cá vi phạm hoặc chậm tiến độ gỡ “thẻ vàng”.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng yêu cầu duy trì nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hằng tuần, hằng tháng và đột xuất về Ban Chỉ đạo; nghiêm túc cập nhật dữ liệu lên các hệ thống: VNFishbase, hệ thống giám sát tàu cá VMS, hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử eCDT và hệ thống xử lý vi phạm hành chính.

Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm việc hoàn thiện hồ sơ truy xuất nguồn gốc, dữ liệu nghề cá quốc gia và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 30/11/2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần khẩn trương tiếp thu, giải trình ý kiến các thành viên Chính phủ để hoàn thiện Nghị định sửa đổi Nghị định 37, trình Chính phủ ban hành trong ngày 26/11.

Đồng thời, phối hợp Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu thủy sản nhập khẩu theo Hiệp định PSMA (Hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng) và bằng tàu container, bảo đảm ngăn chặn nguyên liệu khai thác IUU thâm nhập vào thị trường Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu chấm dứt tình trạng “đánh bắt bằng mọi giá”, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU

14:04, 12/11/2025

Thủ tướng yêu cầu chấm dứt tình trạng “đánh bắt bằng mọi giá”, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU

Thanh Hóa cải thiện kết nối VMS để kiểm soát khai thác IUU triệt để

09:38, 09/11/2025

Thanh Hóa cải thiện kết nối VMS để kiểm soát khai thác IUU triệt để

Gỡ thẻ vàng IUU: “Danh dự quốc gia không thể trì hoãn”

10:23, 05/11/2025

Gỡ thẻ vàng IUU: “Danh dự quốc gia không thể trì hoãn”

Từ khóa:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường Chống khai thác IUU dữ liệu nghề cá quốc gia kế hoạch hành động tháng cao điểm Nghị định 301 tàu cá Việt Nam thẻ vàng EC Thủ tướng Phạm Minh Chính tình hình thực thi pháp luật VNFishbase

Đọc thêm

Thúc đẩy giao lưu nhân văn, mở rộng hợp tác Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy giao lưu nhân văn, mở rộng hợp tác Việt Nam - Trung Quốc

Với các hoạt động trưng bày, giao lưu và diễn đàn hợp tác đa lĩnh vực, Tuần lễ Văn hoá - Du lịch - Khoa học và Công nghệ Quảng Tây tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều động lực thúc đẩy hiểu biết và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang tiếp tục mở rộng giao lưu nhân văn và hợp tác phát triển toàn diện...

Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai và chủ động ứng phó với bão số 15

Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai và chủ động ứng phó với bão số 15

Sáng 26/11/2025, vị trí tâm bão số 15 đang ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía Đông, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão sẽ liên tục mạnh lên, dự báo cường độ cực đại của bão mạnh cấp 11, giật cấp 14 khi đi vào vùng biển giữa đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa...

Tạo cơ hội công bằng và thực hành GRP: Doanh nghiệp tự mở cánh cửa bước vào các chuỗi cung ứng lớn

Tạo cơ hội công bằng và thực hành GRP: Doanh nghiệp tự mở cánh cửa bước vào các chuỗi cung ứng lớn

Bình đẳng giới không chỉ là vấn đề xã hội mà còn là đòn bẩy kinh tế cốt lõi, giúp doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, vươn lên mạnh mẽ trong chuỗi cung ứng toàn cầu...

Kinh tế Hà Tĩnh 2025: Công nghiệp và dịch vụ “gánh” tăng trưởng, xuất khẩu “hụt hơi”

Kinh tế Hà Tĩnh 2025: Công nghiệp và dịch vụ “gánh” tăng trưởng, xuất khẩu “hụt hơi”

Năm 2025, Hà Tĩnh vẫn giữ được nhịp tăng trưởng ổn định với 25/28 chỉ tiêu kinh tế – xã hội dự kiến hoàn thành. Trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, công nghiệp, dịch vụ và thu ngân sách trở thành trụ đỡ quan trọng, giúp kinh tế địa phương duy trì đà phục hồi...

Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng một số mỏ vonfram, đồng và boxit

Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng một số mỏ vonfram, đồng và boxit

Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng khoáng sản một số mỏ vonfram, đồng và boxit tại các tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai, Đồng Nai...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

eMagazine

Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: “Phát triển công nghệ chiến lược: Đã qua giai đoạn bàn nguyên lý để đi vào hành động thực chiến”

Đầu tư

2

Lĩnh vực “bên lề” của xa xỉ nay trở thành trụ cột chiến lược

Đẹp +

3

Giá trị mua lại trái phiếu trước hạn giảm mạnh trong tháng 10

Chứng khoán

4

Blog chứng khoán: Lực cầu cover mạnh

Chứng khoán

5

Hà Nội tái cấu trúc, liên thông quy trình thực hiện nghĩa vụ tài chính với thủ tục đất đai

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy