Thứ Tư, 15/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Căn hộ bên Vịnh kỳ quan - điểm đến mới của bất động sản dòng tiền

Tuấn Sơn

15/04/2026, 08:00

Căn hộ du lịch bên Vịnh Bái Tử Long thuộc phân khúc bất động sản dòng tiền đang thu hút nhà đầu tư thứ cấp có dòng vốn nhỏ nhưng muốn cùng lúc đạt được hai mục tiêu: Tích sản và có lợi nhuận ngay khi sở hữu, cho thuê.

Hệ tiện ích cao cấp tích hợp tại Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ là điểm nhấn giữ chân du khách, giúp gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu bình quân, tạo dòng tiền bền vững. Ảnh – Everlan Group

DÒNG VỐN NHỎ ĐỔ VỀ VỊNH BIỂN

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, phân khúc căn hộ chung cư tại Hà Nội đang chậm lại, giá neo cao trong khi thanh khoản suy giảm và nguồn cung ngày càng dồi dào. Theo các đơn vị nghiên cứu như Datxanh Services, CBRE, JLL, thị trường Hà Nội dự kiến có khoảng 136.000 căn hộ từ 125 dự án, tăng hơn 40% so với năm trước.

Nguồn cung tăng nhưng giá không giảm khiến nhà đầu tư thứ cấp, đặc biệt nhóm vốn nhỏ dưới 3 tỷ đồng, dần rời bỏ căn hộ đô thị và chuyển hướng sang bất động sản dòng tiền.

“Với khoảng 2 tỷ đồng, tôi chỉ có thể mua diện tích rất nhỏ tại Hà Nội, trong khi cùng số vốn có thể sở hữu căn hộ du lịch biển 5 sao, tiềm năng khai thác và biên độ tăng giá tốt hơn”, chị Huệ Phạm – một nhà đầu tư Hà Nội vừa đặt cọc căn hộ “view” vịnh Bái Tử Long tại Crystal Holidays Harbour Vân Đồn trị giá 2,2 tỷ đồng – chia sẻ.

Theo nhà đầu tư này, sau khi các phân khúc nhà ở đã tăng mạnh trong 2 năm qua, bất động sản nghỉ dưỡng – vốn trầm lắng trong thời gian dài – có thể là phân khúc bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Tuy nhiên, chỉ những dự án sở hữu vị trí đắc địa, pháp lý rõ ràng và có khả năng khai thác du lịch thực mới có tiềm năng tăng giá.

Lý do lựa chọn Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, theo chị Huệ Phạm, đến từ vị trí trung tâm du lịch biển Vân Đồn, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long cùng hệ tiện ích đồng bộ phục vụ đa dạng nhu cầu du khách. Đặc biệt, các căn hộ đã sẵn sàng bàn giao, có thể khai thác cho thuê ngay từ mùa hè 2026.

Thực tế thị trường cho thấy sức hút của dự án đang gia tăng rõ rệt. Trong 3 tháng đầu năm 2026, lượng khách quan tâm tới các sản phẩm căn hộ có giá từ 1,9 – hơn 2 tỷ đồng tăng mạnh.

Các căn hộ của Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đã và đang được bàn giao cho khách hàng, sẵn sàng khai thác cho thuê ngay trong hè 2026 tạo nguồn thu. Ảnh – Everland Group.

Đại diện đơn vị phân phối DMH Group cho biết, mỗi cuối tuần dự án đón lượng lớn khách tham quan, trong đó khoảng 60% khách trải nghiệm thực tế quyết định đặt cọc, số còn lại tiếp tục theo dõi và cân nhắc trong các đợt mở bán tiếp theo.

CĂN HỘ CRYSTAL HOLIDAYS HARBOUR VÂN ĐỒN THU HÚT NHÀ ĐẦU TƯ VỐN NHỎ

Dòng vốn nhỏ đang đổ về các dự án vịnh biển cho thấy một xu hướng mới của bất động sản dòng tiền, nơi nhà đầu tư hướng tới mục tiêu kép: Vừa tích sản, vừa có lợi nhuận ngay khi sở hữu. Vì vậy, bên cạnh chất lượng dự án, các thông tin về tiềm năng khai thác sản phẩm ngày càng được quan tâm.

Trong bối cảnh đó, các căn hộ cao cấp tại Crystal Holidays Harbour Vân Đồn thu hút sự chú ý khi đón đầu làn sóng du lịch mới, đặc biệt sau khi vịnh Bái Tử Long được Condé Nast Traveler xếp thứ 3 trong danh sách 7 kỳ quan Đông Nam Á. Nhiều chuyên gia dự báo Vân Đồn sẽ trở thành điểm đến mới trong mùa hè 2026, nhất là khi chi phí du lịch quốc tế gia tăng và các đường bay bị thu hẹp.

Dự báo này có cơ sở khi vịnh Bái Tử Long sở hữu những đặc trưng khác biệt so với vịnh Hạ Long, với hệ thống đảo có cư dân sinh sống, cho phép du khách trải nghiệm đời sống bản địa, cùng nhiều bãi biển đẹp và hệ sinh thái rạn san hô phong phú, phù hợp phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

Về hạ tầng du lịch, năm 2024, Quảng Ninh đã công bố 10 hành trình tham quan trên vịnh Bái Tử Long và 3 hành trình kết nối với vịnh Hạ Long; đến tháng 3/2025, các tuyến này chính thức đưa vào khai thác. Song song, các doanh nghiệp tư nhân cũng tham gia phát triển sản phẩm, hướng tới hình thành chuỗi du lịch liên kết trong khu vực.

Cảng quốc tế Ao Tiên là cửa ngõ đưa du khách đến với những hải trình khám phá rừng – vịnh – đảo cùng những điểm đến hấp dẫn như Cô Tô, Ngọc Vừng,… Ảnh – Everland Group.

Trong đó, Tập đoàn Everland cũng đã xây dựng các hải trình biển – đảo xuất phát từ Cảng Ao Tiên, kết nối nhiều điểm đến như đảo Bản Sen, hang Phất Cờ, đảo Minh Châu,... Các hải trình này dự kiến vận hành từ mùa hè 2026, góp phần hoàn thiện hạ tầng du lịch cao cấp, đón đầu làn sóng du khách trong và ngoài nước khi Vân Đồn được định hướng trở thành đặc khu kinh tế thế hệ mới.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, với tổng thu du lịch đạt 65.000 tỷ đồng. Ngay từ cuối tháng 4, Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh 2026 dự kiến thu hút khoảng 1,3 triệu lượt khách, tạo lực đẩy cho thị trường du lịch địa phương. Và Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn dự kiến vận hành từ mùa hè 2026, được kỳ vọng trở thành điểm lưu trú cao cấp tại khu vực Đông Bắc, qua đó gia tăng nhu cầu sở hữu căn hộ vịnh biển và mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư.

Thực tế thị trường cho thấy dự án đang thu hút sự quan tâm lớn từ nhóm nhà đầu tư vốn nhỏ – những người khó tìm kiếm cơ hội sinh lời tại các đô thị lớn, nhưng có thể tiếp cận sản phẩm bất động sản vịnh biển với mức vốn hợp lý. Các chuyên gia nhận định, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn có thể trở thành dự án khơi thông thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới tại các vùng du lịch tiềm năng.

Từ khóa:

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn

Đọc thêm

Hà Nội báo cáo về tiến độ, kế hoạch triển khai 8 dự án lớn

Trên cơ sở các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 258/2025/QH15, Hà Nội đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai 08 dự án lớn, quan trọng, có tính chất động lực, tạo đột phá trong phát triển không gian đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội của Thủ đô…

Nhà ở xã hội được kỳ vọng "hạ nhiệt" thị trường trước áp lực giá nhà gia tăng

Giá nhà ở, nhất là căn hộ sơ cấp tiếp tục leo thang tại những đô thị lớn, trong khi thu nhập người dân tăng chậm đang làm gia tăng áp lực tiếp cận nhà ở. Giữa bối cảnh đó, phát triển nhà ở xã hội được kỳ vọng là giải pháp then chốt, nhằm hạn chế tình trạng mất cân đối trên thị trường…

Hoàn thiện Luật Nhà ở (sửa đổi) theo hướng minh bạch, thông thoáng, an toàn

Việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Nhà ở năm 2023 nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để hoàn thiện pháp luật về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí tuân thủ thấp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong đầu tư xây dựng…

Hải Phòng đấu giá 6 mỏ cát tổng trữ lượng hơn 47 triệu m3

Hải Phòng tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 6 mỏ cát trữ lượng hơn 47 triệu m3 và 1 mỏ đất trữ lượng hơn 1,3 triệu m3…

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh giải quyết vướng mắc trong cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ dựa trên các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và các quy định pháp luật về quy hoạch theo Luật Xây dựng, được sửa đổi, bổ sung tại Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Thế giới

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index hướng tới mốc 1800 điểm

Chứng khoán

2

Xuất khẩu của Trung Quốc giảm tốc mạnh do chiến tranh ở Trung Đông

Thế giới

3

Samsung khởi động SIC 2026, lần đầu đưa bán dẫn vào chương trình đào tạo

Đầu tư

4

Trung Quốc lên tiếng sau khi Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Thế giới

5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy