Căn hộ bên Vịnh kỳ quan - điểm đến mới của bất động sản dòng tiền
Tuấn Sơn
15/04/2026, 08:00
Căn hộ du lịch bên Vịnh Bái Tử Long thuộc phân khúc bất động sản dòng tiền đang thu hút nhà đầu tư thứ cấp có dòng vốn nhỏ nhưng muốn cùng lúc đạt được hai mục tiêu: Tích sản và có lợi nhuận ngay khi sở hữu, cho thuê.
DÒNG VỐN NHỎ ĐỔ VỀ VỊNH BIỂN
Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, phân khúc căn hộ chung cư tại Hà Nội đang chậm lại, giá neo cao trong khi thanh khoản suy giảm và nguồn cung ngày càng dồi dào. Theo các đơn vị nghiên cứu như Datxanh Services, CBRE, JLL, thị trường Hà Nội dự kiến có khoảng 136.000 căn hộ từ 125 dự án, tăng hơn 40% so với năm trước.
Nguồn cung tăng nhưng giá không giảm khiến nhà đầu tư thứ cấp, đặc biệt nhóm vốn nhỏ dưới 3 tỷ đồng, dần rời bỏ căn hộ đô thị và chuyển hướng sang bất động sản dòng tiền.
“Với khoảng 2 tỷ đồng, tôi chỉ có thể mua diện tích rất nhỏ tại Hà Nội, trong khi cùng số vốn có thể sở hữu căn hộ du lịch biển 5 sao, tiềm năng khai thác và biên độ tăng giá tốt hơn”, chị Huệ Phạm – một nhà đầu tư Hà Nội vừa đặt cọc căn hộ “view” vịnh Bái Tử Long tại Crystal Holidays Harbour Vân Đồn trị giá 2,2 tỷ đồng – chia sẻ.
Theo nhà đầu tư này, sau khi các phân khúc nhà ở đã tăng mạnh trong 2 năm qua, bất động sản nghỉ dưỡng – vốn trầm lắng trong thời gian dài – có thể là phân khúc bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Tuy nhiên, chỉ những dự án sở hữu vị trí đắc địa, pháp lý rõ ràng và có khả năng khai thác du lịch thực mới có tiềm năng tăng giá.
Lý do lựa chọn Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, theo chị Huệ Phạm, đến từ vị trí trung tâm du lịch biển Vân Đồn, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long cùng hệ tiện ích đồng bộ phục vụ đa dạng nhu cầu du khách. Đặc biệt, các căn hộ đã sẵn sàng bàn giao, có thể khai thác cho thuê ngay từ mùa hè 2026.
Thực tế thị trường cho thấy sức hút của dự án đang gia tăng rõ rệt. Trong 3 tháng đầu năm 2026, lượng khách quan tâm tới các sản phẩm căn hộ có giá từ 1,9 – hơn 2 tỷ đồng tăng mạnh.
Đại diện đơn vị phân phối DMH Group cho biết, mỗi cuối tuần dự án đón lượng lớn khách tham quan, trong đó khoảng 60% khách trải nghiệm thực tế quyết định đặt cọc, số còn lại tiếp tục theo dõi và cân nhắc trong các đợt mở bán tiếp theo.
CĂN HỘ CRYSTAL HOLIDAYS HARBOUR VÂN ĐỒN THU HÚT NHÀ ĐẦU TƯ VỐN NHỎ
Dòng vốn nhỏ đang đổ về các dự án vịnh biển cho thấy một xu hướng mới của bất động sản dòng tiền, nơi nhà đầu tư hướng tới mục tiêu kép: Vừa tích sản, vừa có lợi nhuận ngay khi sở hữu. Vì vậy, bên cạnh chất lượng dự án, các thông tin về tiềm năng khai thác sản phẩm ngày càng được quan tâm.
Trong bối cảnh đó, các căn hộ cao cấp tại Crystal Holidays Harbour Vân Đồn thu hút sự chú ý khi đón đầu làn sóng du lịch mới, đặc biệt sau khi vịnh Bái Tử Long được Condé Nast Traveler xếp thứ 3 trong danh sách 7 kỳ quan Đông Nam Á. Nhiều chuyên gia dự báo Vân Đồn sẽ trở thành điểm đến mới trong mùa hè 2026, nhất là khi chi phí du lịch quốc tế gia tăng và các đường bay bị thu hẹp.
Dự báo này có cơ sở khi vịnh Bái Tử Long sở hữu những đặc trưng khác biệt so với vịnh Hạ Long, với hệ thống đảo có cư dân sinh sống, cho phép du khách trải nghiệm đời sống bản địa, cùng nhiều bãi biển đẹp và hệ sinh thái rạn san hô phong phú, phù hợp phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.
Về hạ tầng du lịch, năm 2024, Quảng Ninh đã công bố 10 hành trình tham quan trên vịnh Bái Tử Long và 3 hành trình kết nối với vịnh Hạ Long; đến tháng 3/2025, các tuyến này chính thức đưa vào khai thác. Song song, các doanh nghiệp tư nhân cũng tham gia phát triển sản phẩm, hướng tới hình thành chuỗi du lịch liên kết trong khu vực.
Trong đó, Tập đoàn Everland cũng đã xây dựng các hải trình biển – đảo xuất phát từ Cảng Ao Tiên, kết nối nhiều điểm đến như đảo Bản Sen, hang Phất Cờ, đảo Minh Châu,... Các hải trình này dự kiến vận hành từ mùa hè 2026, góp phần hoàn thiện hạ tầng du lịch cao cấp, đón đầu làn sóng du khách trong và ngoài nước khi Vân Đồn được định hướng trở thành đặc khu kinh tế thế hệ mới.
Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, với tổng thu du lịch đạt 65.000 tỷ đồng. Ngay từ cuối tháng 4, Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh 2026 dự kiến thu hút khoảng 1,3 triệu lượt khách, tạo lực đẩy cho thị trường du lịch địa phương. Và Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn dự kiến vận hành từ mùa hè 2026, được kỳ vọng trở thành điểm lưu trú cao cấp tại khu vực Đông Bắc, qua đó gia tăng nhu cầu sở hữu căn hộ vịnh biển và mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư.
Thực tế thị trường cho thấy dự án đang thu hút sự quan tâm lớn từ nhóm nhà đầu tư vốn nhỏ – những người khó tìm kiếm cơ hội sinh lời tại các đô thị lớn, nhưng có thể tiếp cận sản phẩm bất động sản vịnh biển với mức vốn hợp lý. Các chuyên gia nhận định, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn có thể trở thành dự án khơi thông thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới tại các vùng du lịch tiềm năng.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
